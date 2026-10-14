Rég látott erőben a forint

Fokozatosan erősödni tudott a forint az elmúlt napokban, kedd este pedig szeptember 22-e óta nem látott szintre csökkent az euró jegyzése.

A mozgás hátterében vélhetően a globális kötvénypiacokra nehezedő nyomás enyhülése áll, ami a feltörekvő devizákkal kapcsolatos hangulatot is javíthatta. A magyar kötvényhozamok ennek megfelelően szintén csökkentek az elmúlt napokban, ami a forint erősödésében is szerepet játszhatott.

A 10 éves lejáratú kötvényhozamok alakulása Magyarországon. Forrás: TradingView.

A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, a globális kötvényhozamok alakulását és az euróövezeti adósságok alakulását, illetve a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervét figyelhetik leginkább, de a nap legfontosabb eseménye kétségkívül az amerikai inflációs adat érkezése lesz.

A szerdai nap legfontosabb eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:

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