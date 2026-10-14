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Rég látott erőben a forint
Deviza

Rég látott erőben a forint

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Háromhetes csúcsra erősödött kedd este a forint az euróval szemben, miután némileg csökkent a globális kötvényekre nehezedő nyomás. A mai nap legfontosabb eseménye az amerikai szeptemberi inflációs adat megjelenése lesz.
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Jól kezdi a szerdát a forint

Az euró jegyzése 363,8, a dolláré 324,7 forint, azaz

a magyar fizetőeszköz árfolyama továbbra is háromhetes csúcsok közelében mozog a két legfontosabb globális tartalékvalutával szemben.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rég látott erőben a forint

Fokozatosan erősödni tudott a forint az elmúlt napokban, kedd este pedig szeptember 22-e óta nem látott szintre csökkent az euró jegyzése.

A mozgás hátterében vélhetően a globális kötvénypiacokra nehezedő nyomás enyhülése áll, ami a feltörekvő devizákkal kapcsolatos hangulatot is javíthatta. A magyar kötvényhozamok ennek megfelelően szintén csökkentek az elmúlt napokban, ami a forint erősödésében is szerepet játszhatott.

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A 10 éves lejáratú kötvényhozamok alakulása Magyarországon. Forrás: TradingView.

A befektetők továbbra is a közel-keleti fejleményeket, a globális kötvényhozamok alakulását és az euróövezeti adósságok alakulását, illetve a Tisza-kormány 2027-es költségvetési tervét figyelhetik leginkább, de a nap legfontosabb eseménye kétségkívül az amerikai inflációs adat érkezése lesz.

A szerdai nap legfontosabb eseményeiről alábbi cikkünkben olvashatnak:

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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