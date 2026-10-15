Hajszálnyit erősödött a forint

Csütörtök reggel 363,8 körül alakul az euró/forint kurzus, ami kismértékű erősödést jelent a hazai deviza szempontjából a tegnapi 364-hez képest. A hét elején még 365 körüli árfolyamot is láttunk.
- Csütörtökön az euróövezet augusztusi ipari termelése után délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba.
- A szeptemberi termelői infláció mellett a kiskereskedelmi forgalom és a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma is megjelenik.
Ezekből az árnyomás, a lakossági fogyasztás és a munkaerőpiac alakulásáról kaphatunk friss képet. Kínából a szeptemberi hitelezési és pénzkínálati adatok érkezhetnek, amelyek a gazdaság finanszírozási folyamatairól árulkodhatnak.
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