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Irányt váltott a forint
Deviza

Irányt váltott a forint

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Csütörtökön reggel kissé erősebb szinten mozgott a hazai deviza, mint szerdán, délelőtt azonban irányt váltott.
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364

Mérsékelt mozgásokat látunk a devizapiacon. Délelőtt 11 óra után 364 környékén alakul az euró/forint kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Irányváltás

Délelőtt irányt váltott a forint, 364,37-ig esett az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hajszálnyit erősödött a forint

Csütörtök reggel 363,8 körül alakul az euró/forint kurzus, ami kismértékű erősödést jelent a hazai deviza szempontjából a tegnapi 364-hez képest. A hét elején még 365 körüli árfolyamot is láttunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
  • Csütörtökön az euróövezet augusztusi ipari termelése után délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba.
  • A szeptemberi termelői infláció mellett a kiskereskedelmi forgalom és a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma is megjelenik.

Ezekből az árnyomás, a lakossági fogyasztás és a munkaerőpiac alakulásáról kaphatunk friss képet. Kínából a szeptemberi hitelezési és pénzkínálati adatok érkezhetnek, amelyek a gazdaság finanszírozási folyamatairól árulkodhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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