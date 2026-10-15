Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki referenciaadatai szerint az államkötvények hozamai tovább csökkentek.

A legnagyobb hozamesés a 10 éves kötvénynél volt, 5,38% a referenciahozama, ami 9 bázisponttal alacsonyabb, mint szerdán.

A mai hozamesésnek köszönhetően a 10 éves magyar állampapír hozama 5,4%-ra csökkent, ami augusztus óta a legalacsonyabb szint.

Egy hét alatt 25 bázispontos csökkenés valósult meg.