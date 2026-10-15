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Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat
Deviza

Stabilan tartja magát a forint - Megvették a magyar állampapírokat

Portfolio
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Kisebb hullámokat produkált a forint árfolyama a csütörtöki kereskedésben, az euróval szembeni kurzusa a 364-es szint alatt kereskedett a nap nagy részében. Közben a magyar állampapírok piacán igazi vételi láz tombolt, a 10 éves kötvény hozama több havi csúcsra csökkent.
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Tovább jöttek le a magyar kötvényhozamok

Az Államadósság Kezelő Központ csütörtöki referenciaadatai szerint az államkötvények hozamai tovább csökkentek.

A legnagyobb hozamesés a 10 éves kötvénynél volt, 5,38% a referenciahozama, ami 9 bázisponttal alacsonyabb, mint szerdán.

akk refhozam

A mai hozamesésnek köszönhetően a 10 éves magyar állampapír hozama 5,4%-ra csökkent, ami augusztus óta a legalacsonyabb szint.

Egy hét alatt 25 bázispontos csökkenés valósult meg.

10 éves magyar kötvényhozam
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364 alatt

A forint euróval szembeni árfolyama az esti órákban már nem mozdult.

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Csendes délután

Szűk sávban mozog a forint. Délután 4 óra környékén 363,65 körül alakul az euró/forint kurzus.

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Nagyon meglepte az elemzőket az amerikai termelői infláció

Az amerikai termelői infláció szeptemberben a vártnál jóval nagyobb mértékben, 5,6 százalékról 6,3 százalékra gyorsult, és a maginfláció is 5 százalékra emelkedett. A kiskereskedelmi forgalom éves alapon 6,3 százalékkal nőtt, de a bővülés nagy részét az áremelkedés elvitte. A Philadelphia Fed konjunktúraindexe közben 52,9-ről 33 pontra esett vissza. A friss adatok alapján nem zárható ki, hogy a Fed már októberben kamatot emel, hiszen az árnyomás jelentős, a gazdaság pedig egyelőre jól bírja a magasabb kamatokat.

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Nagyon meglepte az elemzőket az amerikai termelői infláció
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Kis erősödés

Délután kissé erősödött a forint, 363,58 körül mozog az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Egyszerűen megőrülnek a befektetők Magyarországért

Rendkívül erős kereslet mutatkozott a magyar állampapírok iránt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) mai aukcióján, ahol a hozamok is jelentősen csökkentek. A legnagyobb érdeklődés a 10 éves papírt övezte, amelyre több mint 181 milliárd forintnyi ajánlat érkezett, így az ÁKK a felkínált 20 milliárd helyett 90 milliárd forintnyit adott el. Az átlaghozam 5,36 százalék lett, ami 33 bázisponttal marad el a papír előző aukcióján mért szinttől. A 3 éves papírból a tervezett 15 milliárd helyett 23,5 milliárd forintnyit értékesítettek 5,6 százalékos átlaghozammal, ami 30 bázispontos csökkenést jelent. Az 5 éves lejáratból a meghirdetett 20 milliárd forintnyi ajánlatot fogadták el 5,49 százalékos átlaghozam mellett.

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Egyszerűen megőrülnek a befektetők Magyarországért
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364

Mérsékelt mozgásokat látunk a devizapiacon. Délelőtt 11 óra után 364 környékén alakul az euró/forint kurzus.

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Irányváltás

Délelőtt irányt váltott a forint, 364,37-ig esett az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Hajszálnyit erősödött a forint

Csütörtök reggel 363,8 körül alakul az euró/forint kurzus, ami kismértékű erősödést jelent a hazai deviza szempontjából a tegnapi 364-hez képest. A hét elején még 365 körüli árfolyamot is láttunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
  • Csütörtökön az euróövezet augusztusi ipari termelése után délután az amerikai adatok kerülnek fókuszba.
  • A szeptemberi termelői infláció mellett a kiskereskedelmi forgalom és a heti új munkanélküli-segélykérelmek száma is megjelenik.

Ezekből az árnyomás, a lakossági fogyasztás és a munkaerőpiac alakulásáról kaphatunk friss képet. Kínából a szeptemberi hitelezési és pénzkínálati adatok érkezhetnek, amelyek a gazdaság finanszírozási folyamatairól árulkodhatnak.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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