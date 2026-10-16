A Bundesbank elnöke szerint akár újabb kamatemelésre is lehet szükség

"Ha a helyzet nem változik, nem zárhatjuk ki, hogy további lépésekre lesz szükség"

– mondta Nagel az újságíróknak. A piacok széles körben arra számítanak, hogy az EKB a decemberi kamatdöntő ülésén újabb, 25 bázispontos emelést hajt végre.

A kötvénypiaci turbulenciák kapcsán a Bundesbank elnöke úgy fogalmazott, nem tart egy újabb európai pénzügyi válság kialakulásától. A hozamok emelkedése mögött több tényező együttesen áll, köztük az iráni háború és az ahhoz kapcsolódó energiaáremelkedés, a vártnál ellenállóbb gazdasági növekedési adatok, valamint a mesterségesintelligencia-cégek megjelenése a kötvénypiacokon, amelyek viszonylag érzéketlenek a kamatkörnyezetre.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter a sajtótájékoztatón Nagel mellett nyilatkozva elmondta, hogy Németország "nagyon szorosan" figyeli a kötvénypiaci fejleményeket, és a stabilitás horgonyaként kell fellépnie. Klingbeil hozzátette, hogy rendszeresen egyeztet francia kollégájával, Roland Lescure-rel. Franciaország költségvetési konszolidációs tervei fontos jelzést küldtek a piacoknak arról, hogy az ország határozott lépéseket tesz a költségvetési problémák kezelésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images