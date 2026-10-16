Este gyengült nagyot a forint

Hiába erősödött szépen a forint napközben, este minden nyereségét elveszítette a magyar deviza, főként annak köszönhetően, hogy az olajárak ismét emelkedni kezdtek, már átlépték a 100 dolláros hordónkénti szintet.

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Így a forint az euróval szemben már 363,6-nál jár, gyakorlatilag a napi nyitó szintnél.

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A dollárhoz képest is elbukta a nyereségét a magyar deviza: hiába volt a napi csúcson a kurzus már 321,7-nél, most újra 323,8-nál mozog a váltás.