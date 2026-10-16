Kína nyíltan hadat üzen a dollárnak, de csak szépen lassan indul az ostrom

A Kínai Népi Bank (PBOC) elnöke a jüan nemzetköziesítése mellett érvelt, és a kínai pénzügyi piacok további nyitását ígérte a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank éves közgyűlésén tartott beszédében – számolt be a Reuters.

Pan Kung-seng szerint a növekvő geopolitikai kockázatok, a világgazdaság mélyreható átrendeződése és a mesterséges intelligencia rohamos fejlődése egyaránt indokolttá teszi, hogy

Kína folytassa pénzügyi piacainak megnyitását a külföldi befektetők előtt.

A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a jüanalapú eszközök a globális befektetők diverzifikációs igényeit is kielégíthetik a kereskedelmi bizonytalanságok közepette.

A nyilatkozat időzítése nem véletlen, hiszen Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja és kiszámíthatatlan külpolitikája megtépázta a dolláralapú eszközökbe vetett piaci bizalmat. Pan kijelentette, hogy

a PBOC ösztönözni fogja a jüankötvények szélesebb körű elfogadását fedezetként, erősíti a határokon átnyúló pénzügyi infrastruktúrát, és támogatja az offshore jüanpiacok fejlesztését.

A jegybank emellett bővíti a kockázatkezelési eszköztárat a befektetések és a finanszírozás megkönnyítése érdekében.

Kevésbé hangzatos, de jelzésértékű, hogy Pan maga is az exportvezérelt növekedési modellről a belföldi fogyasztásra való átállásra szólított fel – mindössze egy nappal azután, hogy Krisztalina Georgieva, az IMF ügyvezető igazgatója ugyanezt sürgette Pekingnél.

Egy pénteki, másik beszédében Pan a globális gazdasági egyensúlytalanságok kérdéséről is nyilatkozott, kifejtve, hogy

ezek szorosan összefüggenek a nemzetközi munkamegosztás változásaival, a globális pénzügyi rendszer belső ellentmondásaival, valamint egyes országok krónikusan magas költségvetési hiányával és túlfogyasztásával.

Az Európai Központi Bank elnökével, Christine Lagarde-dal és Valdis Dombrovskisszal, az Európai Bizottság gazdasági biztosával közös találkozóján Pan leszögezte, hogy a globális egyensúlytalanságok nem orvosolhatók pusztán árfolyam-kiigazításokkal.

Forrás: Reuters

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