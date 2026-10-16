Mozdul a forint, megőrülnek a befektetők a magyar kötvényekért

Az elmúlt hetek dollárerősödését követően tegnap és a ma reggeli órákban is gyengül a dollár. Ennek oka elsősorban a csökkenő amerikai és európai államkötvényhozamok.

Ebből a lendületből profitál most a forint is tegnap óta 326,5-ről 324 közelébe erősödött a dollárral szemben.

Az euróval szemben csak kisebb mozgásokat láthattunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A kötvénypiaci helyzet tekintetében azonban nem szabad elhamarkodottan fellégezni. Az adóssághelyzet a világban nem oldódott meg két nap alatt, az olajárak továbbra is emelkednek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai és amerikai konjunktúraadatokra figyelün, miközben az európai adóssághelyzettel és az olajpiaccal kapcsolatos események a forintárfolyamában is nagyobb mozgásokat okozhatnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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