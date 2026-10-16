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Mozdul a forint, megőrülnek a befektetők a magyar kötvényekért
Deviza

Mozdul a forint, megőrülnek a befektetők a magyar kötvényekért

Portfolio
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Az elmúlt hetek erősödése után tegnap óta gyengül a dollár, elsősorban azért, mert csökkennek az amerikai és az európai állampapírhozamok. A lendületből a forint is profitál, hiszen a dollárral szemben 326,5-ről 324 közelébe erősödött, miközben az euróval szemben csak kisebb mozgások látszottak. A kötvénypiaci enyhülés miatt azonban korai fellélegezni, mert a világ adósságproblémái nem oldódtak meg két nap alatt, az olajárak pedig tovább emelkednek. A befektetők ma az európai és az amerikai konjunktúraadatokra figyelnek, az adóssághelyzet és az olajpiac fejleményei pedig a forint árfolyamát is jelentősen mozgathatják.
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Beindult a konvergencia-trade

Az elmúlt hónapban a hazai kötvénypiaci helyzetre elsősorban a nemzetközi folyamatok hatottak, a geopolitikai feszültségek, valamint az európai kötvénypiaci helyzet. Most azonban ez változóban van és elkezdtek szűkülni a hazai és régiós kötvénypiaci spreadek. Amennyiben ez tartósnak bizonyul, akkor annak hatása hamarosan a forintpiacon is érezteti a hatását.

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363 alá is benézett a forint

Gyengül a dollár és a forint ebből most tényleg tud profitálni. Már 363 alatt is járt az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább menetel a forint

Már 323 körül az árfolyam a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az IMF szerint még egy japán kamatemelés benne lehet a pakliban

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) még egy kamatemelésre számít a japán jegybanktól (BOJ) a semleges kamatszint elérése érdekében, miközben a fokozódó globális bizonytalanság miatt rugalmas monetáris politika folytatását sürgeti – derül ki a szervezet Japánért felelős misszióvezetőjének nyilatkozatából - írja a Bloomberg.

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Az IMF szerint még egy japán kamatemelés benne lehet a pakliban
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364 alatt oldalaz a forint

Egyelőre még csak kisebb mozgások vannak a forint árfolyamában az euróval szemben. Hosszabb ideje 364 alatt oldalaz az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az ING szerint hétfőn, vagy kedden érkezhet a jövő évi költségvetés

Az ING azt írja, hogy jövő héten hétfőn, vagy kedden érkezhet a jövő évi költségvetés, amely a következő fontos teszt lesz a magyar kötvénypiacnak.

A Portfolio is úgy értesült, hogy a tervek szerint hétfőn mutathatják be a költségvetést.

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A Bundesbank elnöke szerint akár újabb kamatemelésre is lehet szükség

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke az IMF bangkoki éves ülésén nem zárta ki, hogy az Európai Központi Banknak (EKB) újabb kamatemelésre lehet szüksége, miután az intézmény ebben a ciklusban már kétszer emelte az irányadó kamatokat. - írja a Bloomberg.

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A Bundesbank elnöke szerint akár újabb kamatemelésre is lehet szükség
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A Fed elnöke nem mondott semmit az októberi kamatdöntésről, de a piac örül ennek is

Kevin Warsh, a Federal Reserve elnöke egy bangkoki előadásán nem oszlatta el azokat a piaci várakozásokat, amelyek szerint a jegybank az október végi ülésén szinten tartja az irányadó kamatot. A nyilatkozat hatására csökkentek a további kamatemelésre tett piaci tétek, míg a részvénypiacok emelkedésnek indultak. - írja a Bloomberg.

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A Fed elnöke nem mondott semmit az októberi kamatdöntésről, de a piac örül ennek is
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Újabb meglepetés a hazai béreknél: bruttó 740 ezer felett az átlag

Amíg az elmúlt hónapokban inkább negatív meglepetést okoztak a hazai béradatok, addig augusztusban pozitív korrekciót látunk és gyorsult a fizetések növekedési üteme.

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Újabb meglepetés a hazai béreknél: bruttó 740 ezer felett az átlag
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Az IMF új európai igazgatójával tárgyalt Varga Mihány

A magyar gazdaság kilátásairól és a növekedési lehetőségekről egyeztettek Mateusz Szczurekkel, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) új európai igazgatójával. A megbeszélésen elhangzott értékelés szerint a magyar gazdasági kilátásokat övező kockázatok összességében mérséklődhetnek.

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Erősödik a forint

324 alá erősödött a forint a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Megfordult a dollár, helyzetben a forint

Az elmúlt hetek dollárerősödését követően tegnap és a ma reggeli órákban is gyengül a dollár. Ennek oka elsősorban a csökkenő amerikai és európai államkötvényhozamok.

Ebből a lendületből profitál most a forint is tegnap óta 326,5-ről 324 közelébe erősödött a dollárral szemben.

Az euróval szemben csak kisebb mozgásokat láthattunk.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A kötvénypiaci helyzet tekintetében azonban nem szabad elhamarkodottan fellégezni. Az adóssághelyzet a világban nem oldódott meg két nap alatt, az olajárak továbbra is emelkednek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A mai nap európai és amerikai konjunktúraadatokra figyelün, miközben az európai adóssághelyzettel és az olajpiaccal kapcsolatos események a forintárfolyamában is nagyobb mozgásokat okozhatnak.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

Az elmúlt években hozzászoktunk az átlagbér, de főképp a minimálbér 10% körüli emeléséhez. A következő hetekben intenzív tárgyalások folyhatnak arról, hogy a jövő évre tervezett 14%-os béremelés megvalósulhat-e. Akárhogy is lesz, ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor a csatlakozás előtti néhány évben sokkal kisebb, egyszámjegyű béremelkedésben érdemes gondolkodni. De ez nem feltétlenül gond.

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Ha be szeretnénk vezetni az eurót, akkor vége a nagy béremelések korszakának

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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