Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet

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Jelentős eséssel indult a kereskedés a devizapiacon vasárnap este. Az euró fél százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben és a forintot is megütötték. A látványos mozgások hátterében az Európában zajló, egyre fokozódó zavargások állnak. Franciaországban a hétvégén tovább súlyosbodott a helyzet, Emmanuel Macron francia elnök eközben vasárnap este rendkívüli televíziós beszédet intézett a nemzethez, miközben Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások történtek.

Az EUR/USD árfolyama a pénteki, 1,1241-es szintről egészen 1,1183-ig esett vissza a vasárnap esti kereskedésben, ami mintegy 0,5 százalékos gyengülést jelent.

Az euró pénteken még erősödni tudott a dollárral szemben, miután mérséklődtek az amerikai jegybank további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások. A közös európai fizetőeszköz ugyanakkor már az elmúlt hetekben is jelentős nyomás alatt állt: szerdán pedig egészen tavaly május óta nem látott szintre zuhant a dollárral szemben.

A vasárnap esti esés mértékét ugyanakkor a devizapiaci kereskedés kezdetére jellemző alacsony likviditás is felerősíthette.

A hétvégén ugyanakkor jelentősen fokozódott a politikai és társadalmi bizonytalanság az euróövezet második legnagyobb gazdaságában, Franciaországban.

Csak szombaton több mint félmillió ember vonult utcára a megélhetési költségek emelkedése és a közszolgáltatások romló helyzete miatt. A kezdetben békés tüntetések több nagyvárosban erőszakba torkolltak, fosztogatásokra, gyújtogatásokra és súlyos összecsapásokra került sor. A Reuters beszámolója szerint pedig már mintegy 2400 embert tartóztattak le, miközben közel 1000 rendőr sérült meg az összecsapásokban.

A zavargások ráadásul vasárnap sem értek véget. Párizsban újabb összecsapások történtek, a hatóságoknak ismét be kellett avatkozniuk, és könnygázt is bevetettek a rendbontó csoportok feloszlatására. A legsúlyosabb károk egyike Limoges városában keletkezett, ahol felgyújtották a 19. században épült történelmi városházát, amelynek tetőszerkezete is beomlott.

Eközben a francia kereskedelmi szereplők közlései szerint mintegy 1500 üzletet érintettek az erőszakos események, a kereskedelmi szektorban keletkezett kár pedig több százmillió euróra rúghat.

A franciaországi események ráadásul nem egyedüliek: Belgiumban és Olaszországban is erőszakos összecsapások kísérték a hétvégi megmozdulásokat.

Emmanuel Macron francia elnök vasárnap este rendkívüli televíziós beszédet intézett a nemzethez, amelyben elítélte az erőszakot, és felelősségre vonást ígért. Az elnök egyelőre nem hirdetett rendkívüli állapotot, ugyanakkor kilátásba helyezte, hogy a hatóságok szükség esetén korlátozhatják a tüntetéseket a középületek és az üzletek védelme érdekében.

A kialakult helyzet már nemzetközi politikai reakciókat is kiváltott, a franciaországi zavargásokra ugyanis Donald Trump amerikai elnök is reagált, aki a migrációt tette felelőssé a kialakult helyzetért, és közösségi oldalán arról írt, hogy Franciaország lángokban áll, az ország vezetésének pedig mielőbb le kellene zárnia a határokat, és vissza kellene szereznie az ellenőrzést.

Magyar Péter miniszterelnök pedig a kiújuló migrációs vitákra reagálva leszögzete, hogy a Tisza-kormány továbbra is fenntartja a szigorú határvédelmet és bevándorlási szabályozást és hangsúlyozta, hogy Magyarország semmilyen nyomásra nem fog lazítani a külső határok védelmén.

A mostani események azért is lehetnek különösen érzékenyek az euró szempontjából, mert a befektetők már korábban is aggódtak Franciaország költségvetési kilátásai és az ország politikai stabilitása miatt.

A francia állampapírpiacon ugyanis már az elmúlt hetekben is jelentős eladási nyomást láthattunk, a 10 éves francia államkötvények hozama pedig közel két évtizede nem látott magasságba emelkedett. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a hétvégi tömegtüntetések jelentősen megnehezíthetik a francia kormány által tervezett költségvetési megszorítások keresztülvitelét.

A vezető devizákban tapasztalható kilengés a forint piacán is nyomot hagy. Vasárnap este 363,2-ig szúrt fel az euró-forint árfolyam, ezt követően pedig 362,6-nál áll a jegyzés, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent a pénteki záráshoz képest.

A dollár-forint árfolyamban viszont nagyobb mozgások tapasztalhatóak: az USD/HUF már 324,9-nél jár, ami mintegy 0,5 százalékos forintgyengülésnek felel meg.

Címlapkép forrása: Remon Haazen/Getty Images