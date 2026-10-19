16°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre
Élőben beszél Magyar Péter, egy számra várnak a befektetők
Deviza

Élőben beszél Magyar Péter, egy számra várnak a befektetők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Erősödéssel kezdte a hetet a forint, hétfő reggel 362,58 forinton jegyezték az eurót, a dollár pedig 322,82 forintra süllyedt. A nemzetközi devizapiacokon óvatos a hangulat, mivel a franciaországi erőszakos tüntetések nyomás alá helyezték az eurót. Az olajpiacon ugyanakkor enyhülés látszik, miután Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Oroszországgal szembeni egyes szankciókat és vámokat, így a Brent ára 108 dollár közelébe csökkent. Itthon a nap legfontosabb eseménye a 2027-es költségvetés bemutatása lesz, amelyet Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor ismertet az Országgyűlésben. Kedden pedig a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt a jelenleg 5,5 százalékos alapkamatról.
Megosztás

Korrigál a forint

Adócsökkentésekről beszél Magyar Péter a parlamentben, a hírekre pedig a befektetők is reagálnak.

Az euró árfolyama az elmúlt percekben 362,8 forintra emelkedett, mivel a bejelentett intézkedések többletkiadást jelentenek az államháztartás számára.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter: két és fél millió embernek csökken az adója jövőre

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.

Tovább a cikkhez
Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től
Megosztás

362 felé közeledik az euró árfolyama

A jegyzés az elmúlt percekben 362,2 forintra csökkent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Magyar Péter beszéde előtt lendületet veszített a forint

Az euróhoz képest már visszakorrigált a forintárfolyam: 363 környékén jár a váltás, pedig napközben már 362,15-ig erősödött a magyar deviza.

A fő kérdés az, hogyan reagál a forint arra, hogy 1 órakor bejelenti Magyar Péter miniszterelnök a 2027-es költségvetés főbb számait.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest viszont a 324,3 körüli szintről erősödött vissza 323,5 alá, ami 0,1 százalék körüli gyengülést jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Begyengült a forint a dollárhoz képet

Az USD/HUF-árfolyam már 324,6-ig szúrt fel, ahonna alig tudott visszakorrigálni a forint 323,7-ig. Főként a nemzetközi bizonytalanságok erősítik a dollárt, amelyet a tartalékdeviza-szerep erősít, valamint az európai bizonytalanság a franciaországi politikai válság miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Pofozzák az eurót, kitart a forint

Az eurónak volatilis napja van a franciaországi forrongások miatt: az EUR/USD-árfolyam már 1,1187-ig szúrt le, ahonna csak lassabban tud visszakorrigálni, most 1,120-nál jár. Ezzel 2025 májusa óta nem látott mélypontja közelében jár a közös európai deviza.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint eközben őrzi az erősödősét a közös európai devizával szemben, 362,3-362,8 között ingázik a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Fogy a forint lendülete

A magyar deviza ugyan lendületes erősödéssel kezdte a napot és az euróval szemben már 362,2-ig lejött a kurzus, itt megtorpant, a kurzus visszakorrigált 362,8-ig.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából

Kína gazdasága a harmadik negyedévben 4,5 százalékos éves növekedést ért el, felülmúlva a várakozásokat. A lendületet azonban szinte kizárólag az export szárnyalása adja, miközben a belföldi kereslet és az ingatlanpiac továbbra is gyenge lábakon áll – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából
Megosztás

Nő a nyomás az eurón

Az euró a dollárhoz képest a kora hajnali 1,197-es kurzusról 1,123 fölé jött vissza reggelre, és nagyjából itt oldalazott reggelig. Most egy picit újra gyengülni kezdett, 1,122-ig jött le a váltás.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forint erősödik tovább a közös európai fizetőeszközzel szemben: az árfolyam most 362,365-ig jött le, ami több mint 0,25 százalékos elmozdulás a pénteki záróértékhez képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárhoz képest is lejött a váltás: az USD/HUF 323 alatt jár, miközben hajnalban 324,58-nál is volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Nyomás alatt a devizapiacok, árgus szemmel figyelik a forintot a kormány és az MNB bejelentései előtt

A nemzetközi devizapiacokon óvatos kereskedéssel indult a hétfő, miután a franciaországi erőszakos tüntetések nyomás alá helyezték az eurót, miközben az amerikai dollár a havi mélypontja közeléből próbál erősödni. A befektetői hangulatot továbbra is a vártnál magasabb amerikai infláció, a technológiai részvények múlt heti eladási hulláma és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg.

Kapcsolódó cikkünk

Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet

Az olajpiacon ugyanakkor enyhülés látszik, miután Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Oroszországgal szembeni egyes szankciókat és vámokat.

A döntés hatására a Brent ára hétfő hajnalban 1,7 százalékkal, 108 dollár közelébe csökkent.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a forint határozott erősödéssel kezdte a hetet.

Hétfő reggel 7 órakor 362,6 forinton jegyezték az eurót, ami mintegy 0,2 százalékos forinterősödést jelent a pénteki záráshoz képest.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar deviza már a hajnali kereskedésben 363-as alá került, majd az euróárfolyam 362,35 közelében is megfordult.

A dollárral szemben szintén erősödött a forint, az amerikai fizetőeszköz kurzusa 322,8 forintra süllyedt, ami 0,13 százalékos csökkenés az előző záróárhoz képest. A dollárárfolyam a hajnali órákban még 324,58 forintnál is járt, innen közel két forinttal került lejjebb az árfolyam.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A nemzetközi devizapiacon az euró kezdetben gyengült a dollárral szemben, miután a hétvégi franciaországi zavargások ismét ráirányították a figyelmet az ország politikai és költségvetési kockázataira. Emmanuel Macron francia elnök vasárnap elítélte az erőszakos megmozdulásokat, amelyek a megélhetési költségek emelkedése miatti tiltakozásokhoz kapcsolódtak.

A Reutersnek nyilatkozó devizapiaci szakértő szerint az események elsősorban a francia államkötvényeken keresztül jelenthetnek kockázatot az euróra.

Az EUR/USD jegyzése kora reggel 1,1232-nél állt, míg a dollárindex 101,83 pont körül mozgott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár a japán jennel szemben érdemben nem mozdult el: az USD/JPY árfolyama 158 körül mozgott eddig. Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke hétfőn arról beszélt, hogy a mögöttes infláció már meglehetősen közel jár a jegybank 2 százalékos céljához, ami ismét a japán monetáris politika várható alakulására irányította a figyelmet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hétfői makronaptár legfontosabb ázsiai adata már hajnalban megérkezett:

  • a kínai gazdaság 4,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, meghaladva a 4,4 százalékos elemzői várakozást és az előző negyedév 4,3 százalékos növekedését.
  • A világ második legnagyobb gazdaságában a szeptemberi ipari termelés 5,5 százalékkal emelkedett éves alapon,
  • miközben a kiskereskedelmi forgalom 1,1 százalékkal nőtt.

A nap hátralévő részében egyedül az amerikai lakáspiaci bizalmi index lehet piacmozgató hatású.

Kapcsolódó cikkünk

Kilőttek az olajárak és a félelemindex – pont amikor a Tisza-kormány és az MNB is fontos lépésre készül

A forint szempontjából a hétfői nap legfontosabb hazai eseménye a 2027-es költségvetés bemutatása lehet:

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor ismerteti a kormány terveit az Országgyűlésben, ahol az idei büdzsé módosításáról is szavaznak.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Magyar Péter nagy bejelentésre készül, a parlamentben két költségvetésről is szó lesz

A befektetők elsősorban arra figyelhetnek, milyen hiány- és adósságpályával számol a kabinet, illetve milyen forrásokból finanszírozná a tervezett többletkiadásokat.

Kedden újabb fontos esemény következik, amikor a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt a jelenleg 5,5 százalékos alapkamatról. Már a piacokon elkezdhetik árazni a jegybank várható lépését: a Portfolio elemzői konszenzusa szerint várhatóan a jelenlegi 5,5%-os szinten tartja majd az alapkamatot keddi ülésén az MT.

Kapcsolódó cikkünk

Még egy kicsit kivárhat az MNB, de bármelyik pillanatban jöhet a kormány nagy terve, ami mindent átír majd

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Kiderülhetett, hogyan tervezték meg a Magyar Péter elleni egyik legnagyobb, de bebukott lejáratást
Zavargások Európában: beszakadt az euró, a forint is kapott egyet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility