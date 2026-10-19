Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint

A nemzetközi devizapiacokon óvatos kereskedéssel indult a hétfő, miután a franciaországi erőszakos tüntetések nyomás alá helyezték az eurót, miközben az amerikai dollár a havi mélypontja közeléből próbál erősödni. A befektetői hangulatot továbbra is a vártnál magasabb amerikai infláció, a technológiai részvények múlt heti eladási hulláma és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg.

Az olajpiacon ugyanakkor enyhülés látszik, miután Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Oroszországgal szembeni egyes szankciókat és vámokat.

A döntés hatására a Brent ára hétfő hajnalban 1,7 százalékkal, 108 dollár közelébe csökkent.

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A bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a forint határozott erősödéssel kezdte a hetet.

Hétfő reggel 7 órakor 362,6 forinton jegyezték az eurót, ami mintegy 0,2 százalékos forinterősödést jelent a pénteki záráshoz képest.

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A magyar deviza már a hajnali kereskedésben 363-as alá került, majd az euróárfolyam 362,35 közelében is megfordult.

A dollárral szemben szintén erősödött a forint, az amerikai fizetőeszköz kurzusa 322,8 forintra süllyedt, ami 0,13 százalékos csökkenés az előző záróárhoz képest. A dollárárfolyam a hajnali órákban még 324,58 forintnál is járt, innen közel két forinttal került lejjebb az árfolyam.

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A nemzetközi devizapiacon az euró kezdetben gyengült a dollárral szemben, miután a hétvégi franciaországi zavargások ismét ráirányították a figyelmet az ország politikai és költségvetési kockázataira. Emmanuel Macron francia elnök vasárnap elítélte az erőszakos megmozdulásokat, amelyek a megélhetési költségek emelkedése miatti tiltakozásokhoz kapcsolódtak.

A Reutersnek nyilatkozó devizapiaci szakértő szerint az események elsősorban a francia államkötvényeken keresztül jelenthetnek kockázatot az euróra.

Az EUR/USD jegyzése kora reggel 1,1232-nél állt, míg a dollárindex 101,83 pont körül mozgott.

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A dollár a japán jennel szemben érdemben nem mozdult el: az USD/JPY árfolyama 158 körül mozgott eddig. Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke hétfőn arról beszélt, hogy a mögöttes infláció már meglehetősen közel jár a jegybank 2 százalékos céljához, ami ismét a japán monetáris politika várható alakulására irányította a figyelmet.

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A hétfői makronaptár legfontosabb ázsiai adata már hajnalban megérkezett:

a kínai gazdaság 4,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, meghaladva a 4,4 százalékos elemzői várakozást és az előző negyedév 4,3 százalékos növekedését.

A világ második legnagyobb gazdaságában a szeptemberi ipari termelés 5,5 százalékkal emelkedett éves alapon,

miközben a kiskereskedelmi forgalom 1,1 százalékkal nőtt.

A nap hátralévő részében egyedül az amerikai lakáspiaci bizalmi index lehet piacmozgató hatású.

A forint szempontjából a hétfői nap legfontosabb hazai eseménye a 2027-es költségvetés bemutatása lehet:

Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor ismerteti a kormány terveit az Országgyűlésben, ahol az idei büdzsé módosításáról is szavaznak.

A befektetők elsősorban arra figyelhetnek, milyen hiány- és adósságpályával számol a kabinet, illetve milyen forrásokból finanszírozná a tervezett többletkiadásokat.

Kedden újabb fontos esemény következik, amikor a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt a jelenleg 5,5 százalékos alapkamatról. Már a piacokon elkezdhetik árazni a jegybank várható lépését: a Portfolio elemzői konszenzusa szerint várhatóan a jelenlegi 5,5%-os szinten tartja majd az alapkamatot keddi ülésén az MT.

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