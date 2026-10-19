Fogy a forint lendülete
A magyar deviza ugyan lendületes erősödéssel kezdte a napot és az euróval szemben már 362,2-ig lejött a kurzus, itt megtorpant, a kurzus visszakorrigált 362,8-ig.
Szépnek tűnő, de válságjeleket adó adatok érkeztek Kínából
Kína gazdasága a harmadik negyedévben 4,5 százalékos éves növekedést ért el, felülmúlva a várakozásokat. A lendületet azonban szinte kizárólag az export szárnyalása adja, miközben a belföldi kereslet és az ingatlanpiac továbbra is gyenge lábakon áll – számolt be a Reuters.
Nő a nyomás az eurón
Az euró a dollárhoz képest a kora hajnali 1,197-es kurzusról 1,123 fölé jött vissza reggelre, és nagyjából itt oldalazott reggelig. Most egy picit újra gyengülni kezdett, 1,122-ig jött le a váltás.
A forint erősödik tovább a közös európai fizetőeszközzel szemben: az árfolyam most 362,365-ig jött le, ami több mint 0,25 százalékos elmozdulás a pénteki záróértékhez képest.
A dollárhoz képest is lejött a váltás: az USD/HUF 323 alatt jár, miközben hajnalban 324,58-nál is volt.
Nyomás alatt a devizapiacok, árgus szemmel figyelik a forintot a kormány és az MNB bejelentései előtt
A nemzetközi devizapiacokon óvatos kereskedéssel indult a hétfő, miután a franciaországi erőszakos tüntetések nyomás alá helyezték az eurót, miközben az amerikai dollár a havi mélypontja közeléből próbál erősödni. A befektetői hangulatot továbbra is a vártnál magasabb amerikai infláció, a technológiai részvények múlt heti eladási hulláma és a közel-keleti geopolitikai feszültségek határozzák meg.
Az olajpiacon ugyanakkor enyhülés látszik, miután Donald Trump amerikai elnök feloldotta az Oroszországgal szembeni egyes szankciókat és vámokat.
A döntés hatására a Brent ára hétfő hajnalban 1,7 százalékkal, 108 dollár közelébe csökkent.
A bizonytalan nemzetközi környezet ellenére a forint határozott erősödéssel kezdte a hetet.
Hétfő reggel 7 órakor 362,6 forinton jegyezték az eurót, ami mintegy 0,2 százalékos forinterősödést jelent a pénteki záráshoz képest.
A magyar deviza már a hajnali kereskedésben 363-as alá került, majd az euróárfolyam 362,35 közelében is megfordult.
A dollárral szemben szintén erősödött a forint, az amerikai fizetőeszköz kurzusa 322,8 forintra süllyedt, ami 0,13 százalékos csökkenés az előző záróárhoz képest. A dollárárfolyam a hajnali órákban még 324,58 forintnál is járt, innen közel két forinttal került lejjebb az árfolyam.
A nemzetközi devizapiacon az euró kezdetben gyengült a dollárral szemben, miután a hétvégi franciaországi zavargások ismét ráirányították a figyelmet az ország politikai és költségvetési kockázataira. Emmanuel Macron francia elnök vasárnap elítélte az erőszakos megmozdulásokat, amelyek a megélhetési költségek emelkedése miatti tiltakozásokhoz kapcsolódtak.
A Reutersnek nyilatkozó devizapiaci szakértő szerint az események elsősorban a francia államkötvényeken keresztül jelenthetnek kockázatot az euróra.
Az EUR/USD jegyzése kora reggel 1,1232-nél állt, míg a dollárindex 101,83 pont körül mozgott.
A dollár a japán jennel szemben érdemben nem mozdult el: az USD/JPY árfolyama 158 körül mozgott eddig. Kazuo Ueda, a japán jegybank elnöke hétfőn arról beszélt, hogy a mögöttes infláció már meglehetősen közel jár a jegybank 2 százalékos céljához, ami ismét a japán monetáris politika várható alakulására irányította a figyelmet.
A hétfői makronaptár legfontosabb ázsiai adata már hajnalban megérkezett:
- a kínai gazdaság 4,5 százalékkal bővült a harmadik negyedévben, meghaladva a 4,4 százalékos elemzői várakozást és az előző negyedév 4,3 százalékos növekedését.
- A világ második legnagyobb gazdaságában a szeptemberi ipari termelés 5,5 százalékkal emelkedett éves alapon,
- miközben a kiskereskedelmi forgalom 1,1 százalékkal nőtt.
A nap hátralévő részében egyedül az amerikai lakáspiaci bizalmi index lehet piacmozgató hatású.
A forint szempontjából a hétfői nap legfontosabb hazai eseménye a 2027-es költségvetés bemutatása lehet:
Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor ismerteti a kormány terveit az Országgyűlésben, ahol az idei büdzsé módosításáról is szavaznak.
A befektetők elsősorban arra figyelhetnek, milyen hiány- és adósságpályával számol a kabinet, illetve milyen forrásokból finanszírozná a tervezett többletkiadásokat.
Kedden újabb fontos esemény következik, amikor a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa dönt a jelenleg 5,5 százalékos alapkamatról. Már a piacokon elkezdhetik árazni a jegybank várható lépését: a Portfolio elemzői konszenzusa szerint várhatóan a jelenlegi 5,5%-os szinten tartja majd az alapkamatot keddi ülésén az MT.
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