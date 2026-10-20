364 körül mozog a forint az esti órákban

Vegyesen teljesít a forint kedd délután, miután a korábbi gyengülésből valamelyest visszakapaszkodott.

Az euró még mindig 1 forinttal drágább (0,3 százalék), 363,6 forint körül jár, vagyis már eltávolodott a 364,8 forintos napi csúcstól.

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A dollárral szemben viszont 0,3 forinttal erősödik (0,1 százalék) a magyar deviza, az árfolyam 323 forint körül, a napi sáv alsó részén mozog.