364 körül mozog a forint az esti órákban

Újra 364 felett a forint
Az esti órákra ismét a 364-es szint fölé került a forint az euróval szemben, jelenleg 364,1-es szinten áll.
Így változtak az állampapírpiaci referenciahozamok
A tegnapihoz képest 2 bázisponttal mérséklődött a 3 hónapos lejáratú papír referenciahozama. A 20 éves lejáratú állampapír hozama 13 bázisponttal került feljebb.
Kicsit szépített a forint
Vegyesen teljesít a forint kedd délután, miután a korábbi gyengülésből valamelyest visszakapaszkodott.
Az euró még mindig 1 forinttal drágább (0,3 százalék), 363,6 forint körül jár, vagyis már eltávolodott a 364,8 forintos napi csúcstól.
A dollárral szemben viszont 0,3 forinttal erősödik (0,1 százalék) a magyar deviza, az árfolyam 323 forint körül, a napi sáv alsó részén mozog.
Három és fél éve nem láttak ilyet a németek
Németországban három és fél éves csúcsra ugrottak a termelői árak szeptemberben, amit elsősorban a közel-keleti konfliktus miatt megugró energiaárak hajtottak – közölte kedden a német szövetségi statisztikai hivatal.
Rossz hír jött Németországból
A vártnál nagyobb mértékben csökkent a német befektetői bizalom októberben, ami véget vetett az öt hónapja tartó javulási hullámnak – derült ki a ZEW gazdaságkutató intézet kedden közzétett felméréséből. A visszaesés hátterében a magas energiaárak állnak, amelyek visszafogják a fogyasztást és a beruházásokat.
Varga Mihály: a pozitív hazai folyamatok mellett is indokolt az óvatosság
Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A döntés hátteréről délután érkezik a jegybank közleménye, illetve sajtótájékoztatót tart Varga Mihály elnök.
364,5 körül jár az euró
Az euró 1,7 forinttal erősödött (0,5 százalék), és 364,5 körül jár.
A dollár 1,3 forinttal került feljebb (0,4 százalék), az árfolyam 325 forint közelében mozog, miután napközben 322,6 és 325,5 forint között is járt.
Költségvetés: nagyon fontos új adatokat árult el Kármán András
Kármán András pénzügyminiszter, Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár, valamint Kövesdy Attila adóügyekért felelős államtitkár jelenlétében tartanak háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban azok után, hogy délelőtt sajtótájékoztató keretében ismertették a 2027-es költségvetés részleteit.
Itt az MNB kamatdöntése!
Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.
325 forint környékén jár a dollár
Tovább gyengült a forint kedd kora délután, az euró 1,7 forinttal drágult (0,5 százalék), és 364 forint felett, a napi csúcs közelében jár.
A dollár szintén 1,7 forinttal került feljebb (0,5 százalék), az árfolyam már 325 forint körül mozog, ugyancsak közel a napi maximumhoz.
A gyengülés széles körű, a magyar deviza a lengyel zlotyval szemben 0,4, a cseh koronához képest 0,5 százalékot veszített értékéből.
Az euró korábban erősödéssel reagált a franciaországi zavargások csillapodására, miután a hatóságok hétfőn több városban kijárási tilalmat vezettek be.
Az energiaárak emelkedése nyomasztja a forintot
Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 364,4 közelében jár az euró jegyzése, ami majdnem fél százalékkal magasabb a tegnap estinél. A dollár most 325 közelében jár.
A forintra az energiaárak mai emelkedése van elsősorban hatással, a Brent olaj világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, míg a holland TTF gáz jegyzése a 90 eurót közelíti.
Gyengül a forint
Széles körben gyengül a forint kedd délelőtt: az euró 1,1 forinttal drágult (0,3 százalék), és már 364 forint közelében jár.
A dollár szintén 1,1 forinttal került feljebb (0,3 százalék), az árfolyam 324 forint felett mozog.
A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar deviza, a lengyel zloty ellen 0,3, a cseh koronával szemben 0,4 százalékkal.
Az euró korábban enyhe erősödéssel reagált a franciaországi zavargások csillapodására, miután a hatóságok hétfőn több városban kijárási tilalmat vezettek be a kormányellenes tüntetések megfékezésére. Franciaország kedden is a figyelem középpontjában marad, az alsóház ugyanis a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról szavaz. A francia államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót, amely a múlt héten tavaly május óta nem látott mélypontra, 1,1113 dollárig süllyedt. A dollárindex 0,2 százalékkal 101,75 pontra esett, miközben az olajárak továbbra is potenciális dollárerősítő tényezőt jelentenek: a Brent határidős ára ötéves csúcs közelében, hordónként 110 dollár felett tartózkodott a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos bizonytalanság miatt.
Kicsit korrigál a forint
A forint az euróval szemben kicsit gyengül délelőtt, ez 0,4 egységet jelent és 363 forint körül jár.
Az euró 0,13 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.
A korábbi reggeli enyhe forinterősödés vélhetően Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjújához kapcsolódott, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát, összhangban azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit.
Jól fogadja a piac a kormányzati bejelentéseket
Erősödik a forint kedd reggel, miután a tegnapi költségvetési bejelentéseket kedvezően fogadta a piac.
A forint árfolyamának reggeli kilengése nem szokatlan jelenség, de a mai erősödést vélhetően Magyar Péter miniszterelnök reggeli rádióinterjúra generálta, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát. Ez összhangban van a korábbi tervekkel, amelyek alapján 2030-ra teljesítheti Magyarország az euróbevezetés feltételeit.
Az euró 0,2 forinttal került lejjebb (0,1 százalék), a jegyzés 362,4 forint körül jár.
A dollár 0,6 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 323 forint alatt mozog.
Az euró 0,15 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.
Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot
Erősödéssel reagált hétfőn a forint a 2027-es költségvetési terv parlamenti bemutatására. Magyar Péter miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, amelyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtené elő a kormány.
Kedd reggel az euró jegyzése 363 forint körül jár.
A dollár árfolyama 323 forint felett mozog.
Kedden a hazai események közül 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, emellett a kormány részletesebben is bemutatja a 2027-es költségvetési tervezetet, amelynek főbb elemeit Magyar Péter hétfőn már ismertette. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét teszik közzé, az Egyesült Államokból pedig 14:30-kor érkeznek a szeptemberi lakásépítési statisztikák.
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