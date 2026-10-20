11°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Anyák szja-mentessége: megjöttek a legfontosabb üzenetek a Tisza-kormánytól
Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot
Deviza

Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Erősödéssel fogadta a forint a 2027-es költségvetési terv hétfői parlamenti bemutatását. Magyar Péter miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, amelyek fedezetét a kormány az állami kiadások visszafogásából és egyes adók emeléséből teremtené elő. Kedd reggel az euró 363 forint körül, a dollár 323 forint felett jár. A nap legfontosabb hazai eseménye a Magyar Nemzeti Bank 14 órakor érkező kamatdöntése lesz, emellett a kormány részletesen is ismerteti a jövő évi büdzsét. Külföldön a német termelői árak, a ZEW hangulatindex és az amerikai lakásépítési adatok mozgathatják a piacokat.
Megosztás

Kicsit korrigál a forint

A forint az euróval szemben kicsit gyengül délelőtt, ez 0,4 egységet jelent és 363 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró 0,13 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.

A korábbi reggeli enyhe forinterősödés vélhetően Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjújához kapcsolódott, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát, összhangban azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit.

Megosztás

Jól fogadja a piac a kormányzati bejelentéseket

Erősödik a forint kedd reggel, miután a tegnapi költségvetési bejelentéseket kedvezően fogadta a piac.

A forint árfolyamának reggeli kilengése nem szokatlan jelenség, de a mai erősödést vélhetően Magyar Péter miniszterelnök reggeli rádióinterjúra generálta, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát. Ez összhangban van a korábbi tervekkel, amelyek alapján 2030-ra teljesítheti Magyarország az euróbevezetés feltételeit.

Az euró 0,2 forinttal került lejjebb (0,1 százalék), a jegyzés 362,4 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 0,6 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 323 forint alatt mozog.

Az euró 0,15 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.

Megosztás

Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot

Erősödéssel reagált hétfőn a forint a 2027-es költségvetési terv parlamenti bemutatására. Magyar Péter miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, amelyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtené elő a kormány.

Kedd reggel az euró jegyzése 363 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 323 forint felett mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kedden a hazai események közül 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, emellett a kormány részletesebben is bemutatja a 2027-es költségvetési tervezetet, amelynek főbb elemeit Magyar Péter hétfőn már ismertette. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét teszik közzé, az Egyesült Államokból pedig 14:30-kor érkeznek a szeptemberi lakásépítési statisztikák.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Út a magyar euróhoz

Út a magyar euróhoz

2026. október 20.

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hol lehet pénzt keresni 2027-ben? A profik elárulják, mire figyelnek most
Itt az eredmény: ítéletet mondtak a választók egy új, független ország megalakításáról Észak-Amerikában
Megvan a 2027-es hiánycél - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility