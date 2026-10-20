Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot

Erősödik a forint kedd reggel, miután a tegnapi költségvetési bejelentéseket kedvezően fogadta a piac.

A forint árfolyamának reggeli kilengése nem szokatlan jelenség, de a mai erősödést vélhetően Magyar Péter miniszterelnök reggeli rádióinterjúra generálta, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát. Ez összhangban van a korábbi tervekkel, amelyek alapján 2030-ra teljesítheti Magyarország az euróbevezetés feltételeit.

Az euró 0,2 forinttal került lejjebb (0,1 százalék), a jegyzés 362,4 forint körül jár.

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A dollár 0,6 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 323 forint alatt mozog.

Az euró 0,15 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.