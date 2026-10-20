Kicsit korrigál a forint
A forint az euróval szemben kicsit gyengül délelőtt, ez 0,4 egységet jelent és 363 forint körül jár.
Az euró 0,13 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.
A korábbi reggeli enyhe forinterősödés vélhetően Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjújához kapcsolódott, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát, összhangban azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit.
Jól fogadja a piac a kormányzati bejelentéseket
Erősödik a forint kedd reggel, miután a tegnapi költségvetési bejelentéseket kedvezően fogadta a piac.
A forint árfolyamának reggeli kilengése nem szokatlan jelenség, de a mai erősödést vélhetően Magyar Péter miniszterelnök reggeli rádióinterjúra generálta, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát. Ez összhangban van a korábbi tervekkel, amelyek alapján 2030-ra teljesítheti Magyarország az euróbevezetés feltételeit.
Az euró 0,2 forinttal került lejjebb (0,1 százalék), a jegyzés 362,4 forint körül jár.
A dollár 0,6 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 323 forint alatt mozog.
Az euró 0,15 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.
Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot
Erősödéssel reagált hétfőn a forint a 2027-es költségvetési terv parlamenti bemutatására. Magyar Péter miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, amelyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtené elő a kormány.
Kedd reggel az euró jegyzése 363 forint körül jár.
A dollár árfolyama 323 forint felett mozog.
Kedden a hazai események közül 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, emellett a kormány részletesebben is bemutatja a 2027-es költségvetési tervezetet, amelynek főbb elemeit Magyar Péter hétfőn már ismertette. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét teszik közzé, az Egyesült Államokból pedig 14:30-kor érkeznek a szeptemberi lakásépítési statisztikák.
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