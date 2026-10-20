Gyengül a forint, nemzetközi hírek mozgatják az árfolyamot

Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 364,4 közelében jár az euró jegyzése, ami majdnem fél százalékkal magasabb a tegnap estinél. A dollár most 325 közelében jár.

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A forintra az energiaárak mai emelkedése van elsősorban hatással, a Brent olaj világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, míg a holland TTF gáz jegyzése a 90 eurót közelíti.