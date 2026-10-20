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Gyengül a forint, nemzetközi hírek mozgatják az árfolyamot
Deviza

Gyengül a forint, nemzetközi hírek mozgatják az árfolyamot

Portfolio
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Az előzetes várakozásoknak megfelelően 5,5%-on hagyta kedden az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa. A nyári három hónapos mini kamatcsökkentési ciklus után már szeptemberben megállt a további lazítással az MNB, a jelek szerint az októberi ülés hangulatát is a kivárás jellemezhette. A forint ma gyengül mind az euróval, mind a dollárral szemben. Az euró részben a franciaországi zavargások csillapodásának hírére erősödik, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be. Franciaország azonban továbbra is a devizapiaci figyelem középpontjában marad: az alsóház kedden a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról szavaz, miközben az államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót. A dollárindex 0,2 százalékkal esett, ugyanakkor a 110 dollár felett járó Brent potenciális dollárerősítő tényező maradhat a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos bizonytalanság miatt.
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364,5 körül jár az euró

Az euró 1,7 forinttal erősödött (0,5 százalék), és 364,5 körül jár.

A dollár 1,3 forinttal került feljebb (0,4 százalék), az árfolyam 325 forint közelében mozog, miután napközben 322,6 és 325,5 forint között is járt.

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Költségvetés: nagyon fontos új adatokat árult el Kármán András

Kármán András pénzügyminiszter, Barabás Gyula államháztartásért felelős államtitkár, valamint Kövesdy Attila adóügyekért felelős államtitkár jelenlétében tartanak háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban azok után, hogy délelőtt sajtótájékoztató keretében ismertették a 2027-es költségvetés részleteit.

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Költségvetés: nagyon fontos új adatokat árult el Kármán András
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Itt az MNB kamatdöntése!

Keddi ülésén 5,5%-on hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, amivel nem okoztak csalódást a szakértőknek. A jegybank számára a következő hetek fejleményei lehetnek meghatározók abból a szempontból, beleférhet-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, így most kiemelten figyelik a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat.

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Itt az MNB kamatdöntése!
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325 forint környékén jár a dollár

Tovább gyengült a forint kedd kora délután, az euró 1,7 forinttal drágult (0,5 százalék), és 364 forint felett, a napi csúcs közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár szintén 1,7 forinttal került feljebb (0,5 százalék), az árfolyam már 325 forint körül mozog, ugyancsak közel a napi maximumhoz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A gyengülés széles körű, a magyar deviza a lengyel zlotyval szemben 0,4, a cseh koronához képest 0,5 százalékot veszített értékéből.

Az euró korábban erősödéssel reagált a franciaországi zavargások csillapodására, miután a hatóságok hétfőn több városban kijárási tilalmat vezettek be.

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Az energiaárak emelkedése nyomasztja a forintot

Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, már 364,4 közelében jár az euró jegyzése, ami majdnem fél százalékkal magasabb a tegnap estinél. A dollár most 325 közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A forintra az energiaárak mai emelkedése van elsősorban hatással, a Brent olaj világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, míg a holland TTF gáz jegyzése a 90 eurót közelíti.

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Gyengül a forint

Széles körben gyengül a forint kedd délelőtt: az euró 1,1 forinttal drágult (0,3 százalék), és már 364 forint közelében jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár szintén 1,1 forinttal került feljebb (0,3 százalék), az árfolyam 324 forint felett mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A régiós devizákkal szemben is gyengül a magyar deviza, a lengyel zloty ellen 0,3, a cseh koronával szemben 0,4 százalékkal.

Az euró korábban enyhe erősödéssel reagált a franciaországi zavargások csillapodására, miután a hatóságok hétfőn több városban kijárási tilalmat vezettek be a kormányellenes tüntetések megfékezésére. Franciaország kedden is a figyelem középpontjában marad, az alsóház ugyanis a 2027-es költségvetés bevételi oldaláról szavaz. A francia államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak szeptember óta nyomás alatt tartják az eurót, amely a múlt héten tavaly május óta nem látott mélypontra, 1,1113 dollárig süllyedt. A dollárindex 0,2 százalékkal 101,75 pontra esett, miközben az olajárak továbbra is potenciális dollárerősítő tényezőt jelentenek: a Brent határidős ára ötéves csúcs közelében, hordónként 110 dollár felett tartózkodott a közel-keleti konfliktus rendezésével kapcsolatos bizonytalanság miatt.

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Kicsit korrigál a forint

A forint az euróval szemben kicsit gyengül délelőtt, ez 0,4 egységet jelent és 363 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euró 0,13 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.

A korábbi reggeli enyhe forinterősödés vélhetően Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjújához kapcsolódott, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát, összhangban azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit.

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Jól fogadja a piac a kormányzati bejelentéseket

Erősödik a forint kedd reggel, miután a tegnapi költségvetési bejelentéseket kedvezően fogadta a piac.

A forint árfolyamának reggeli kilengése nem szokatlan jelenség, de a mai erősödést vélhetően Magyar Péter miniszterelnök reggeli rádióinterjúra generálta, amelyben felvázolta a hiánycsökkentési pályát. Ez összhangban van a korábbi tervekkel, amelyek alapján 2030-ra teljesítheti Magyarország az euróbevezetés feltételeit.

Az euró 0,2 forinttal került lejjebb (0,1 százalék), a jegyzés 362,4 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár 0,6 forinttal lett olcsóbb (0,2 százalék), és 323 forint alatt mozog.

Az euró 0,15 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül jár.

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Fontos bejelentések mozgathatják ma a forintot

Erősödéssel reagált hétfőn a forint a 2027-es költségvetési terv parlamenti bemutatására. Magyar Péter miniszterelnök számos adócsökkentést és pluszforrást jelentett be, amelyek fedezetét az állami kiadások visszafogásából és egyes adótételek emeléséből teremtené elő a kormány.

Kedd reggel az euró jegyzése 363 forint körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár árfolyama 323 forint felett mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Kedden a hazai események közül 14 órakor érkezik az MNB kamatdöntése, emellett a kormány részletesebben is bemutatja a 2027-es költségvetési tervezetet, amelynek főbb elemeit Magyar Péter hétfőn már ismertette. Külföldön a szeptemberi német termelői árindexet, 11 órakor a ZEW októberi gazdasági hangulatindexét teszik közzé, az Egyesült Államokból pedig 14:30-kor érkeznek a szeptemberi lakásépítési statisztikák.

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