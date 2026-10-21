17°C fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Öröm és csalódottság a városházákon: ezt hozza a Tisza-kormány költségvetése az önkormányzatoknak
Az elszálló kötvényhozamok és energiaárak súlya alatt recseg-ropog a forint
Deviza

Az elszálló kötvényhozamok és energiaárak súlya alatt recseg-ropog a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Délutánra 365,7-ig gyengült szerdán a forint az euróval szemben, a dollár pedig 326 forintra, így a magyar deviza a kedd reggeli 362,4-es szint óta szinte megállás nélkül veszít értékéből. A dollárral szembeni gyengülés különösen beszédes, hiszen a dollárindex a szerdai nyitás óta lényegében változatlan. A nyomást egyszerre fűti a romló nemzetközi hangulat – a francia tízéves hozam 24 éves csúcsra, 5 százalékra ugrott, emelkednek az amerikai hozamok, és újra drágul az olaj és a gáz – és a költségvetés bejelentése utáni piaci átpozicionálás. Közben Kármán András pénzügyminiszter Reutersnek adott interjút: a tárcavezető akár 2032-es euróbevezetésről beszélt, az ERM-2-be lépéssel kapcsolatban azonban óvatosan fogalmazott.
Megosztás

Kis pihenő

A 366-os szintet éppen csak nem érintette a forint az euróval szemben, azóta pedig egy kis korrekciós erősödés látszik a kurzusban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Miért esik a forint?

A forint mai gyengülését egyrészt a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat, másrészt a kormány euróbevezetési kommentárjai válthatták ki. A francia hozamok emelkedése és az olajárak növekedése eladási hullámot vált ki a feltörekvő piaci devizák esetében, mindeközben azonban a piaci szereplők egy része akár úgy is értelmezhette Kármán András nyilatkozatát, hogy a magyar euró bevezetése, vagyis az ERM2 árfolyamrendszerbe való mielőbbi belépés nem annyira sietős. Ez pedig kulcskérdés a magyar kötvények vásárlóinak: vajon a most kibocsátott kötvények lejáratai már az eurózónában válnak esedékessé? Ebből a szempontból kulcskérdés, hogy mikor vezeti be Magyarország az eurót, minden egyes információmorzsának piaci hullámai lehetnek.

Megosztás

Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába

Az időben előrehozott, ciklus elejére időzített, főleg kiadáscsökkentésre épülő költségvetési kiigazítás megnyithatja az utat az euró bevezetése felé, akár 2032-ben – mondta Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában. A tárcavezető ugyanakkor meglehetősen óvatosan nyilatkozott az ERM-2-be történő belépéssel kapcsolatban.

Tovább a cikkhez
Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
Megosztás

Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába

Az időben előrehozott, ciklus elejére időzített, főleg kiadáscsökkentésre épülő költségvetési kiigazítás megnyithatja az utat az euró bevezetése felé, akár 2032-ben – mondta Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában. A tárcavezető ugyanakkor meglehetősen óvatosan nyilatkozott az ERM-2-be történő belépéssel kapcsolatban.

Tovább a cikkhez
Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
Megosztás

366-ot nyaldossa a forint

Ebédidőre egészen 365,7-ig elszaladt az euró-forint árfolyam. A gyengülés háttérében a korábban említett piaci pozíciók változása, és a tegnapi nap után újra emelkedő gáz- és olajárak, valamint a megugró francia és amerikai kötvényhozamok fűthetik a gyengülést.

A magyar deviza a dollárral szemben is küszködik, annak ellenére, hogy a dollárindex lényegében változatlan szinten a szerdai nyitást követően – a dollár-forint árfolyam 326.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Megosztás

Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik

Szerdán 24 éves csúcsra, 5 százalékra emelkedett a francia tízéves államkötvény hozama, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi az ország pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – számolt be a Reuters.

Tovább a cikkhez
Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik
Megosztás

Marad a gyengélkedés

Nincs megállás, egészen a 365,3-as szintig gyengült a forint az euróval szemben a szerda délelőtti kereskedésben.

A mozgás háttérében nem látszik különösebb hírhatás, és könnyen lehet, hogy egyszerű devizapiaci átpozicionálásról van szó a 2027-es költségvetés bejelentése után – buy the rumour, sell the news?

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Az előző heti mélypont közelében

Nem kellett sokat várni, az euró-forint árfolyam már át is ütötte a 365-ös szintet!

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

365

365 közelében az euró jegyzése, ami azt jelenti, hogy a költségvetési számok megjelenése óta szinte folyamatosan gyengül a forint.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Kiterítette lapjait a kormány – Bemondja a piac az all-in-t?

Hónapok óta a költségvetési tervekre várt a piac azt követően, hogy az áprilisi választások után a forint és a magyar állampapírok jelentősen erősödtek. Egyelőre mindenki ízlelgeti a kormány bejelentéseit, értelmezi az intézkedések részleteit, és várja a teljes törvényjavaslatot, és adócsomagot, de van arra esély, hogy újabb vételi hullám jön a magyar eszközök piacára. Ehhez elsősorban egy hiteles euróbevezetési céldátumra és a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésére lenne szükség a következő hetekben.

Tovább a cikkhez
Kiterítette lapjait a kormány – Bemondja a piac az all-in-t?
Megosztás

Gyengén kezdi a napot a forint

Enyhe gyengüléssel kezdi a szerdai kereskedést a forint: az euró 364,5, a dollár 324,8 forintnál jár. Ez a tegnap esti 364,1-es szinthez képest 0,4 forintos drágulást jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Ez történt kedden

Kettős hatás mozgatta kedden a forintot: egy kedvező hazai és egy kedvezőtlen nemzetközi. A piac jól fogadta a hétfőn bemutatott 2027-es költségvetési tervet, kedd reggel pedig Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjúban vázolta fel a hiánycsökkentési pályát, amely összhangban van azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit. Az euró jegyzése erre 362,4 forintig süllyedt.

A lendület azonban délelőttre elfogyott. Az energiaárak megugrottak, a Brent világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, a holland TTF gáz a 90 eurót közelítette, és ez energiaimportőrként Magyarországnak közvetlen teher.

Közben Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot.

A nyári háromhónapos mini kamatcsökkentési ciklus után a jegybank szeptemberben megállt, és az októberi ülésen sem változtatott. Varga Mihály szerint a pozitív hazai folyamatok mellett is indokolt az óvatosság; az, hogy belefér-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, a következő hetek hazai és nemzetközi fejleményein múlhat. Az állampapírpiacon a 3 hónapos referenciahozam 2 bázisponttal csökkent, a 20 éves viszont 13 bázisponttal emelkedett.

Nemzetközi fronton Franciaország maradt a devizapiaci figyelem középpontjában. Az euró kissé erősödött, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be és csillapodtak a zavargások, a francia államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak azonban szeptember óta nyomás alatt tartják a közös valutát, amely a múlt héten tavaly május óta nem látott mélypontra, 1,1113 dollárig süllyedt. Németországból sem jött jó hír: a termelői árak szeptemberben három és fél éves csúcsra ugrottak, elsősorban az energiaárak miatt, a ZEW befektetői hangulatindexe pedig a vártnál nagyobb mértékben esett, véget vetve az öt hónapja tartó javulásnak

Szerda reggel az euró 364,5, a dollár 324,8 forint körül jár.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, razzia indult az MNB-ügyben
Megszületett a döntés: ez volt az utolsó csepp – Beveti a hadsereget Európa legerősebb országa
364 körül mozog a forint az esti órákban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility