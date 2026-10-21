Az elszálló kötvényhozamok és energiaárak súlya alatt recseg-ropog a forint

Kis pihenő
A 366-os szintet éppen csak nem érintette a forint az euróval szemben, azóta pedig egy kis korrekciós erősödés látszik a kurzusban.
Miért esik a forint?
A forint mai gyengülését egyrészt a kedvezőtlen nemzetközi befektetői hangulat, másrészt a kormány euróbevezetési kommentárjai válthatták ki. A francia hozamok emelkedése és az olajárak növekedése eladási hullámot vált ki a feltörekvő piaci devizák esetében, mindeközben azonban a piaci szereplők egy része akár úgy is értelmezhette Kármán András nyilatkozatát, hogy a magyar euró bevezetése, vagyis az ERM2 árfolyamrendszerbe való mielőbbi belépés nem annyira sietős. Ez pedig kulcskérdés a magyar kötvények vásárlóinak: vajon a most kibocsátott kötvények lejáratai már az eurózónában válnak esedékessé? Ebből a szempontból kulcskérdés, hogy mikor vezeti be Magyarország az eurót, minden egyes információmorzsának piaci hullámai lehetnek.
Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
Az időben előrehozott, ciklus elejére időzített, főleg kiadáscsökkentésre épülő költségvetési kiigazítás megnyithatja az utat az euró bevezetése felé, akár 2032-ben – mondta Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában. A tárcavezető ugyanakkor meglehetősen óvatosan nyilatkozott az ERM-2-be történő belépéssel kapcsolatban.
Kármán András bemondta: nem rohan a kormány az euró előszobájába
Az időben előrehozott, ciklus elejére időzített, főleg kiadáscsökkentésre épülő költségvetési kiigazítás megnyithatja az utat az euró bevezetése felé, akár 2032-ben – mondta Kármán András pénzügyminiszter a Reutersnek adott interjújában. A tárcavezető ugyanakkor meglehetősen óvatosan nyilatkozott az ERM-2-be történő belépéssel kapcsolatban.
366-ot nyaldossa a forint
Ebédidőre egészen 365,7-ig elszaladt az euró-forint árfolyam. A gyengülés háttérében a korábban említett piaci pozíciók változása, és a tegnapi nap után újra emelkedő gáz- és olajárak, valamint a megugró francia és amerikai kötvényhozamok fűthetik a gyengülést.
A magyar deviza a dollárral szemben is küszködik, annak ellenére, hogy a dollárindex lényegében változatlan szinten a szerdai nyitást követően – a dollár-forint árfolyam 326.
Közel 25 éves csúcson a francia kötvényhozamok – ez már pánik
Szerdán 24 éves csúcsra, 5 százalékra emelkedett a francia tízéves államkötvény hozama, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi az ország pénzügyi stabilitásával kapcsolatban – számolt be a Reuters.
Marad a gyengélkedés
Nincs megállás, egészen a 365,3-as szintig gyengült a forint az euróval szemben a szerda délelőtti kereskedésben.
A mozgás háttérében nem látszik különösebb hírhatás, és könnyen lehet, hogy egyszerű devizapiaci átpozicionálásról van szó a 2027-es költségvetés bejelentése után – buy the rumour, sell the news?
Az előző heti mélypont közelében
Nem kellett sokat várni, az euró-forint árfolyam már át is ütötte a 365-ös szintet!
365
365 közelében az euró jegyzése, ami azt jelenti, hogy a költségvetési számok megjelenése óta szinte folyamatosan gyengül a forint.
Kiterítette lapjait a kormány – Bemondja a piac az all-in-t?
Hónapok óta a költségvetési tervekre várt a piac azt követően, hogy az áprilisi választások után a forint és a magyar állampapírok jelentősen erősödtek. Egyelőre mindenki ízlelgeti a kormány bejelentéseit, értelmezi az intézkedések részleteit, és várja a teljes törvényjavaslatot, és adócsomagot, de van arra esély, hogy újabb vételi hullám jön a magyar eszközök piacára. Ehhez elsősorban egy hiteles euróbevezetési céldátumra és a csatlakozási tárgyalások hivatalos megkezdésére lenne szükség a következő hetekben.
Gyengén kezdi a napot a forint
Enyhe gyengüléssel kezdi a szerdai kereskedést a forint: az euró 364,5, a dollár 324,8 forintnál jár. Ez a tegnap esti 364,1-es szinthez képest 0,4 forintos drágulást jelent.
Ez történt kedden
Kettős hatás mozgatta kedden a forintot: egy kedvező hazai és egy kedvezőtlen nemzetközi. A piac jól fogadta a hétfőn bemutatott 2027-es költségvetési tervet, kedd reggel pedig Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjúban vázolta fel a hiánycsökkentési pályát, amely összhangban van azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit. Az euró jegyzése erre 362,4 forintig süllyedt.
A lendület azonban délelőttre elfogyott. Az energiaárak megugrottak, a Brent világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, a holland TTF gáz a 90 eurót közelítette, és ez energiaimportőrként Magyarországnak közvetlen teher.
Közben Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot.
A nyári háromhónapos mini kamatcsökkentési ciklus után a jegybank szeptemberben megállt, és az októberi ülésen sem változtatott. Varga Mihály szerint a pozitív hazai folyamatok mellett is indokolt az óvatosság; az, hogy belefér-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, a következő hetek hazai és nemzetközi fejleményein múlhat. Az állampapírpiacon a 3 hónapos referenciahozam 2 bázisponttal csökkent, a 20 éves viszont 13 bázisponttal emelkedett.
Nemzetközi fronton Franciaország maradt a devizapiaci figyelem középpontjában. Az euró kissé erősödött, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be és csillapodtak a zavargások, a francia államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak azonban szeptember óta nyomás alatt tartják a közös valutát, amely a múlt héten tavaly május óta nem látott mélypontra, 1,1113 dollárig süllyedt. Németországból sem jött jó hír: a termelői árak szeptemberben három és fél éves csúcsra ugrottak, elsősorban az energiaárak miatt, a ZEW befektetői hangulatindexe pedig a vártnál nagyobb mértékben esett, véget vetve az öt hónapja tartó javulásnak
Szerda reggel az euró 364,5, a dollár 324,8 forint körül jár.
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