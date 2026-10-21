Itt a nagy eurófelmérés: egészen váratlan dolog dönti el, ki támogatja a bevezetést

Meglepő eredményt hozott az euró bevezetéséről készült friss vállalati felmérés: nem feltétlenül azok a magyar cégek lelkesednek leginkább az uniós közös valutáért, amelyek közvetlenül profitálnának az árfolyamkockázat megszűnéséből. Az elsődleges választóvonal, hogy a cégvezetők mennyire érzik magukat tájékozottnak. A vállalkozások kétharmada támogatja az átállást, de sokan attól félnek, hogy az euróval együtt erősebb külföldi verseny, magasabb bérigények és eltűnő üzleti előnyök is érkeznek.

Az euróbevezetés sikerének van egy olyan feltétele, amiről sokkal kevesebbet beszélünk, mint a maastrichti kritériumokról, pedig szintén fontos: a gazdaság szereplőinek támogatása. A lakosság preferenciáiról már több kutatás is készült. Az Eurobarometer felmérése szerint például a magyarok 80 százaléka támogatja, hogy a közös európai valutával fizessünk, a Portfolio pedig nemrég a folyamattal kapcsolatos lakossági félelmeket és asszociációkat is feltérképezte. Arról azonban eddig nem sokat lehetett hallani, hogy hogyan viszonyulnak a hazai vállalkozások a kérdéshez; erről tudhattunk meg többet az UniCredit keddi sajtótájékoztatóján.

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a hazai vállalkozások mintegy kétharmada támogatja az euró bevezetését, nagyon elutasító állásponton mindössze 5 százalékuk van. Ezt Abonyi Zsolt, a Scale Research ügyfélkapcsolati igazgatója úgy értékelte, hogy már kiindulópontként is egy magas támogatottsági szintet láthatunk, ráadásul a mintegy 18 százaléknyi, jelenleg bizonytalan csoport meggyőzésében is lehetnek tartalékok.

Az UniCredit Bank megbízásából a Scale Research - Inspira Csoport 2026. július 30. és augusztus 27. között 904, évi 20 millió és 18 milliárd forint közötti nettó árbevételű hazai társas vállalkozást vizsgált telefonos és online megkérdezéssel. A kutatásban 503 darab, évi 400 millió és 18 milliárd forint közötti árbevételű, kis- és középvállalat, valamint 401, évi 20-399 millió forintos árbevételű mikrovállalkozás vett részt. A válaszadók valamennyi esetben a vállalkozás tulajdonosai, első számú vezetői vagy pénzügyi vezetői voltak.

Ha ugyanis arra keressük a választ, hogy mi a legmeghatározóbb tényező abban, hogy egy vállalat támogatja-e az euró bevezetését vagy sem, meglepő eredményre jutunk. Miközben logikus lehetne azt gondolni, hogy ebben az exportorientáltság a kulcskérdés,

valójában a legfontosabb az, hogy egy adott vállalatvezető felkészültnek érzi-e önmagát és a cégét a folyamatra.

A kutatás szerint a magukat az euró bevezetésének ügyében tájékozottnak tartó kkv-vezetők 84 százaléka, míg az ezzel ellentétesen nyilatkozóknak csupán 31 százaléka támogatja az euróra való átállást. (A mikrovállalkozásoknál hasonlóan jelentős, 40 százalékpontos különbségről beszélhetünk.)

Éppen ezért az egész folyamat szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a vállalatvezetők elegendő információt kapjanak. A felmérés arra is rákérdezett, hogy ők kitől várják a hiteles tájékoztatást az euróbevezetésről, amiből az derült ki, hogy

a kkv-k esetében legtöbben a kormányt, pénzügyminisztériumot jelölték meg (58%), amit a számlavezető bank (57%) és a könyvelő (53%) követett.

a mikrovállalkozásoknál a három fő szereplő ugyanez, de a sorrend más: leginkább a könyvelőben bíznak (58%), ezután várnak tájékoztatást a kormánytól (55%) és a számlavezető banktól (54%).

Az euró bevezetésével kapcsolatban a vállalkozások aggodalmai meglehetősen szerteágazók, nem lehet egy-két meghatározó kockázatot kiemelni. A leggyakrabban említett félelmek között az erősödő verseny áll, mivel a cégvezetők egy része attól tart, hogy a közös valuta átvételével Magyarország vonzóbb piaccá válna az euróövezeti vállalatok számára. Szintén fontos szempont a bérek könnyebb összehasonlíthatósága:

ha a magyar fizetések közvetlenül összevethetővé válnának a nyugat-európai keresetekkel, az a vállalkozások egy része szerint a munkavállalói bérigényeket is felfelé hajthatná.

Többen a termelői láncban való alkupozíció gyengülését jelölték meg aggodalomnak, aminek okára ugyan a felmérés nem kérdezett rá külön, de feltehetően köze lehet ahhoz, hogy több exportáló vállalat számára beépült az üzleti modellbe a forintgyengülés hatása, ami az euróra való átállással eltűnik. Toldi Balázs, az UniCredit Bank Vállalati divíziójának vezetője kérdésünkre az autóipar példájával világította meg a helyzetet: "az autókereskedők nagy része ma Magyarországon úgy működik, hogy itt az autóárak nyomottabbak a magas áfa miatt. Mivel a forint folyamatosan gyengült, amikor euróban kifizették nekik a reexport ellenértékét, majd azt forintra váltották, egy 3-6 hónapos időszak alatt egy nagyobb összeget kaptak érte. Tehát volt ezen egy extra 1-2 százalékos nyereségük. Nem ez az egyetlen ilyen példa a gazdaságban, amikor valakinek kvázi az árfolyam leértékelődéséből származott extra bevétele (...). Üzleti modellek épültek erre."

Forrás: Abonyi Zsolt prezentációja az UniCredit háttérbeszélgetésén.

Azt is fontos viszont látni, hogy miközben vannak félelmek, alapvetően az euró bevezetésének támogatása dominál, már csak azért is, mivel a kkv-szektor a saját bőrén is érzi a forinttal járó hátrányokat. A forint árfolyamának ingadozása a kkv-k 44 százalékának okoz nehézséget, az exportálók 53 százaléka szerint egyenesen az árfolyamkockázat a legnagyobb akadály az euróövezetbe irányuló értékesítésben.

Többeket zavar a forint gyengülése, mint az erősödése.

Amikor a vállalatvezetőket arról kérdezték, hogy milyen csatlakozási árfolyamot látnának szívesen, akkor 57 százalékuk nem adott meg konkrét értéket.

Azon kkv-vezetők, akik erre mégis vállalkoztak, 360 forint körül jelölték meg az ideális medián árfolyamot. Becsey Zsolt, az UniCredit Bank vezető közgazdásza szerint az, hogy egy olyan szám jött ki, ami közel volt a felmérés idejének spot árfolyamához, valamint hogy ilyen sokan nem jelöltek meg számot, szintén jelzi, hogy a legnagyobb kérdés nem is maga a konkrét árfolyam lesz, hanem a lényeg az, hogy megszűnjön a bizonytalanság.

A hazai vállalati szféra egyébként már most is jelentős mértékben euroizálódott. A kkv-k majdnem kétharmada végez euróban tranzakciókat, ebből harmaduk rendszeresen, és 61 százalékuknál merül fel valamennyi költség euróban. Az ezzel járó kockázat kezelése viszont még gyerekcipőben jár: a külföldre értékesítő vagy devizakötelezettséggel rendelkező KKV-k közül csupán 15% köt rendszeresen fedezeti ügyletet.

Forrás: Abonyi Zsolt prezentációja az UniCredit háttérbeszélgetésén.

Mindez arra utal, hogy a magyar vállalkozások euróval kapcsolatos felkészültségében még jelentős tartalékok vannak. Ezek kiaknázása nemcsak a közös valuta elfogadottságát erősítené, hanem addig is segíthetne a forinttal járó kockázatok kezelésében.

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