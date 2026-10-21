Megfázott a forint

Kettős hatás mozgatta kedden a forintot: egy kedvező hazai és egy kedvezőtlen nemzetközi. A piac jól fogadta a hétfőn bemutatott 2027-es költségvetési tervet, kedd reggel pedig Magyar Péter miniszterelnök rádióinterjúban vázolta fel a hiánycsökkentési pályát, amely összhangban van azokkal a tervekkel, amelyek alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti az euróbevezetés feltételeit. Az euró jegyzése erre 362,4 forintig süllyedt.

A lendület azonban délelőttre elfogyott. Az energiaárak megugrottak, a Brent világpiaci ára 113 dollárig emelkedett, a holland TTF gáz a 90 eurót közelítette, és ez energiaimportőrként Magyarországnak közvetlen teher.

Közben Az MNB Monetáris Tanácsa a várakozásoknak megfelelően 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot.

A nyári háromhónapos mini kamatcsökkentési ciklus után a jegybank szeptemberben megállt, és az októberi ülésen sem változtatott. Varga Mihály szerint a pozitív hazai folyamatok mellett is indokolt az óvatosság; az, hogy belefér-e még egy kamatcsökkentés az év vége előtt, a következő hetek hazai és nemzetközi fejleményein múlhat. Az állampapírpiacon a 3 hónapos referenciahozam 2 bázisponttal csökkent, a 20 éves viszont 13 bázisponttal emelkedett.

Nemzetközi fronton Franciaország maradt a devizapiaci figyelem középpontjában. Az euró kissé erősödött, miután a hatóságok több városban kijárási tilalmat vezettek be és csillapodtak a zavargások, a francia államháztartás hosszú távú helyzete miatti aggodalmak azonban szeptember óta nyomás alatt tartják a közös valutát, amely a múlt héten tavaly május óta nem látott mélypontra, 1,1113 dollárig süllyedt. Németországból sem jött jó hír: a termelői árak szeptemberben három és fél éves csúcsra ugrottak, elsősorban az energiaárak miatt, a ZEW befektetői hangulatindexe pedig a vártnál nagyobb mértékben esett, véget vetve az öt hónapja tartó javulásnak

Szerda reggel az euró 364,5, a dollár 324,8 forint körül jár.