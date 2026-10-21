Meglépi a kormány: évente több tízmilliárdos többletforrást kap a magyar tudomány

A megcélzott GDP-arányos emelés eredményeként a következő négy esztendőben évente több tízmilliárd forinttal növekszik a magyar tudomány fejlesztésére fordítható keretösszeg. A hazai kutatók ismét bekapcsolódhatnak a Horizont Európa programokba, a magyar hallgatók pedig újra részt vehetnek az Erasmus+ mobilitási programban. Ezen felül a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) eddig fel nem használt kutatási forrásaiból évente 100–120 milliárd forintnyi többletforrás áramlik a kutatás-fejlesztési és innovációs szektorba.
A magyar kutatási és innovációs stratégia három fő pillére a technológia, az egészségügy és a környezetvédelem, amelyeket két horizontális szempont, a társadalmi jólét és jól-lét, valamint a biztonságpolitika sző át.
A stratégiailag kiemelt területekre fordított uniós és humánerőforrások révén olyan átfogó válságokra keressük a megoldást, mint az aszály, a vízhiány, a környezeti és energetikai problémák, miközben célunk egy fenntartható és mentálisan is egészséges társadalom megteremtése
– mutatott rá a miniszter.
A magyar kutatóhálózat átalakítása a tervezett menetrend szerint halad. A szerkezetátalakításról szóló törvényjavaslatot a parlament várhatóan az ősz folyamán fogadja el, így a kutatóhálózat jövő év elejétől megújult, kiszámítható jogi és működési keretek között folytathatja munkáját. A Tudományos és Technológiai Minisztérium alá tartozó, megújuló háttérintézményi rendszerben a kutatások olyan területekre terjednek ki, mint az űrkutatás, az autonóm technológiák, a blokklánchálózatok és az anyagtudomány.
A kormányzati intézkedések másik kiemelt iránya a hazai startup-ökoszisztéma fejlesztése. Ősszel összeül a szektor szereplőit tömörítő megújult kerekasztal, ahol a minisztérium által előkészített szabályozási és törvénytervezeteket vitatják meg.
A szakmai egyeztetéseket követően a szabályozási környezetet a következő év során folyamatosan formáljuk át, hogy Magyarországot a vállalkozásindítás és a gazdasági növekedés szempontjából is meghatározó regionális központtá tegyük.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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