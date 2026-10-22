Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés

A megkérdezett közgazdászok 83 százaléka úgy véli, hogy a japán jegybank a december 18-án záruló ülésén emeli majd a jelenleg 1,25 százalékon álló alapkamatot. Egy hónappal ezelőtt még csupán 35 százalékuk valószínűsített decemberi lépést, akkor még a januári ülés tűnt a legesélyesebb időpontnak. A válaszadók kétharmada negyedéves gyakoriságú kamatemelésekre számít, ami megfelel a szeptemberben megkezdett ütemezésnek; ez a leggyorsabb szigorítási tempó 1990 óta.

Az elemzők szerint az október végi ülés fő kérdése az lesz, hogyan értékelik a jegybankban a maginfláció alakulását a 2 százalékos inflációs célhoz képest. A BOJ az árstabilitási cél 2013-as kitűzése óta hivatalosan még egyszer sem jelentette ki annak elérését. Több közgazdász úgy véli, a monetáris tanács ezúttal utalhat arra, hogy a maginfláció megközelítette a 2 százalékos szintet.

Ez egyfajta "héja hangvételű kivárást" jelentene, vagyis a kamatkondíciók tartása mellett vetítene előre későbbi szigorítást.

Az Ueda Kazuo vezette jegybank szeptemberben emelte 1,25 százalékra az alapkamatot, amivel a mutató első alkalommal került a becsült, 1,1 és 2,5 százalék közötti semleges kamatsávba. A felmérésben a kamatciklus csúcsára vonatkozó mediánérték továbbra is 1,75 százalék. A szeptemberi döntés során a Takaicsi Szanae miniszterelnök által delegált két testületi tag, Aszada Toicsiró és Szató Ajano is a szigorítás ellen szavazott. Ez a megosztottság gyengítette a jent, így a piac azóta is kiemelt figyelemmel kíséri a döntéshozók szavazási arányait.

Elemzők szerint a kamatemelési ciklus egyik fő akadálya a Takaicsi-kormány monetáris politikai álláspontja lehet.

Bár a miniszterelnök korábban a monetáris enyhítés elkötelezett híveként vált ismertté, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a közelmúltban nyilvánosan szólította fel Tokiót a reflációs politika elhagyására. Ezt követően Takaicsi és kormánya több nyilatkozatban is leszögezte, hogy nem kívánnak reflációs gazdaságpolitikát folytatni. A megkérdezettek kétharmada úgy látja, hogy a kabinet – döntően az amerikai kapcsolatok megőrzése miatt – mérsékelte a BOJ kamatemeléseivel szembeni ellenállását.

A jegybank októberi negyedéves gazdasági jelentésében az elemzők az inflációs prognózis érdemi változatlanságát várják, legfeljebb a következő pénzügyi évre vonatkozó előrejelzés kismértékű felfelé módosítását tartják elképzelhetőnek.

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