11°C eső
Budapest
  • Megjelenítés
Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
Deviza

Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A legfrissebb Bloomberg-felmérés szerint a japán jegybank (BOJ) elemzőinek túlnyomó többsége decemberre várja a következő kamatemelést, miközben a mostani, október 30-án záruló kamatdöntő ülésen senki sem számít a kondíciók módosítására.

A megkérdezett közgazdászok 83 százaléka úgy véli, hogy a japán jegybank a december 18-án záruló ülésén emeli majd a jelenleg 1,25 százalékon álló alapkamatot. Egy hónappal ezelőtt még csupán 35 százalékuk valószínűsített decemberi lépést, akkor még a januári ülés tűnt a legesélyesebb időpontnak. A válaszadók kétharmada negyedéves gyakoriságú kamatemelésekre számít, ami megfelel a szeptemberben megkezdett ütemezésnek; ez a leggyorsabb szigorítási tempó 1990 óta.

Az elemzők szerint az október végi ülés fő kérdése az lesz, hogyan értékelik a jegybankban a maginfláció alakulását a 2 százalékos inflációs célhoz képest. A BOJ az árstabilitási cél 2013-as kitűzése óta hivatalosan még egyszer sem jelentette ki annak elérését. Több közgazdász úgy véli, a monetáris tanács ezúttal utalhat arra, hogy a maginfláció megközelítette a 2 százalékos szintet.

Ez egyfajta "héja hangvételű kivárást" jelentene, vagyis a kamatkondíciók tartása mellett vetítene előre későbbi szigorítást.

Az Ueda Kazuo vezette jegybank szeptemberben emelte 1,25 százalékra az alapkamatot, amivel a mutató első alkalommal került a becsült, 1,1 és 2,5 százalék közötti semleges kamatsávba. A felmérésben a kamatciklus csúcsára vonatkozó mediánérték továbbra is 1,75 százalék. A szeptemberi döntés során a Takaicsi Szanae miniszterelnök által delegált két testületi tag, Aszada Toicsiró és Szató Ajano is a szigorítás ellen szavazott. Ez a megosztottság gyengítette a jent, így a piac azóta is kiemelt figyelemmel kíséri a döntéshozók szavazási arányait.

Még több Deviza

Ütik a franciákat, gyengül a forint

Megfázott a forint

Meglépi a kormány: évente több tízmilliárdos többletforrást kap a magyar tudomány

Elemzők szerint a kamatemelési ciklus egyik fő akadálya a Takaicsi-kormány monetáris politikai álláspontja lehet.

Bár a miniszterelnök korábban a monetáris enyhítés elkötelezett híveként vált ismertté, Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a közelmúltban nyilvánosan szólította fel Tokiót a reflációs politika elhagyására. Ezt követően Takaicsi és kormánya több nyilatkozatban is leszögezte, hogy nem kívánnak reflációs gazdaságpolitikát folytatni. A megkérdezettek kétharmada úgy látja, hogy a kabinet – döntően az amerikai kapcsolatok megőrzése miatt – mérsékelte a BOJ kamatemeléseivel szembeni ellenállását.

A jegybank októberi negyedéves gazdasági jelentésében az elemzők az inflációs prognózis érdemi változatlanságát várják, legfeljebb a következő pénzügyi évre vonatkozó előrejelzés kismértékű felfelé módosítását tartják elképzelhetőnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Elesett az M0-ás és az M1-M7 bevezető, több kilométeresek a dugók
Hirtelen nagyot zuhant az OTP!
Megfázott a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility