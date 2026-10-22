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Fordul a dollár, gyepálják a forintot
Deviza

Fordul a dollár, gyepálják a forintot

Portfolio
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Harmadik napja gyengül a forint az euróval szemben, reggel az euró 365,7, a dollár pedig 325 forint körül állt. A befektetők egyre idegesebbek a francia kötvénypiac helyzete miatt, és az olajpiacon is nő a feszültség. Egyes elemzők szerint az ERM-2-be való belépés időpontja körüli bizonytalanság is hozzájárulhat a forint gyengüléséhez. Délután euróövezeti bizalmi index és amerikai konjunktúraadatok érkeznek, de a piac figyelme továbbra is a kötvénypiacon, az olajárakon és a hazai híreken lesz.
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Egyre nagyobb gyengülés a dollárral szemben

Már 327,6 körül jár a forint a dollárral szemben, miközben az euró is nagyot gynegült a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Javult a GKI konjunktúraindexe

Októberben tovább emelkedett a GKI konjunktúraindexe, miután a vállalati szektor kilátásai javultak, a fogyasztói bizalom azonban visszaesett. A várakozások ellentétes irányba mozdultak el, hiszen míg az ipar és a szolgáltatások felfelé húzzák a mutatókat, a háztartások pesszimistábban ítélik meg a gazdasági helyzetet, emellett az üzleti környezet kiszámíthatósága is romlott.

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Javult a GKI konjunktúraindexe
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A költségvetési hiány csökkentése önmagában kevés a sikeres euróbevezetési sztorihoz

Az euróbevezetéssel kapcsolatban nagyon jelentős változás következett be Magyarországon kevesebb, mint egy év alatt. Míg 2026 áprilisa előtt sokaknak lehetett az a benyomása, hogy beláthatatlanul messze járunk a közös pénz átvételétől, aközben pár hónap alatt eljutottunk oda, hogy a piaci szereplők gyakorlatilag a 2030-as évek eleji, sikeres euróátvételt árazzák. Ebben a cikkben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenleg abszolút a figyelem középpontjában lévő költségvetési hiánylefaragás, illetve a nominális kritériumok teljesítése, és az ERM2 belépés mellett milyen más fontos teendők vannak a következő évekre az euró bevezetését megelőzően. Az euró ugyanis nem a Nirvána, azaz nem szabad azt gondolni, hogy elég „csak” bemenni az övezetbe, és onnantól úgyis minden mindig rendben lesz. A magyar gazdaság hatékonyságának javítása korábban is fontos lett volna, de az euró bevezetésével a feladat még sürgetőbbé válik.

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A költségvetési hiány csökkentése önmagában kevés a sikeres euróbevezetési sztorihoz
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Út a magyar euróhoz - megtekinthető a Portfolio riportfilmje

A következő évek legmhatározóbb eseménye az euró bevezetéséhez vezető út. A magyar gazdaság jövője ezen áll, vagy bukik.

Erről készített videót a Portfolio csapata.

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Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank

A Svájci Nemzeti Bank (SNB) szeptemberi ülésén úgy ítélte meg, hogy a közel-keleti háború kitörését követő menekülőeszköz-kereslet a frank iránt mérséklődött, így már nincs szükség a devizapiaci intervenció lehetőségének lebegtetésére. A jegybank emiatt nullán hagyta az alapkamatot. - írja a Bloomberg.

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Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank
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366,6-ról fordult vissza a forint

Most 366 az euróval szemben a forint árfolyama. Eközben az általános piaci hangulat nagyon nem néz ki jól.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon

A 10 éves francia állampapírok hozama csütörtökön 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai államkötvényekét, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi Franciaország romló költségvetési helyzete és emelkedő adósságállománya miatt.

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Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon
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326-ot támadja a forint

A dollárral szemben. Közben az olajár is valamivel feljebb kúszik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Tovább gyengül a forint

Már 366 felett jár a forint árfolyama az euróval szemben, miközben 2% feletti pluszban az olaj ára és 5% felett jár a francia 10 éves államkötvény hozama.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés

A legfrissebb Bloomberg-felmérés szerint a japán jegybank (BOJ) elemzőinek túlnyomó többsége decemberre várja a következő kamatemelést, miközben a mostani, október 30-án záruló kamatdöntő ülésen senki sem számít a kondíciók módosítására.

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Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
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Ütik a franciákat, gyengül a forint

Harmadik napja gyengül a forint árfolyama az euróval szemben.

A francia kötvénypiaci helyzet miatt egyre idegesebbek a befektetők,

miközben az olajpiacon is egyre nagyobb a feszültség, de vannak olyan vélemények is, hogy az ERM-2-be való belépés időpontja körüli bizonytalanság is szerepet játszhat ebben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A reggeli órákban az euró 365,7 körül áll az euróval és 325 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Délután euróövezeti bizalmi index és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a nap folyamán a kötvénypiaci helyzetre, az olajpiacra és a hazai hírekre figyel a piac.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül

Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?

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Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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