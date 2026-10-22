Fordul a dollár, gyepálják a forintot

Egyre nagyobb gyengülés a dollárral szemben
Már 327,6 körül jár a forint a dollárral szemben, miközben az euró is nagyot gynegült a dollárral szemben.
Javult a GKI konjunktúraindexe
Októberben tovább emelkedett a GKI konjunktúraindexe, miután a vállalati szektor kilátásai javultak, a fogyasztói bizalom azonban visszaesett. A várakozások ellentétes irányba mozdultak el, hiszen míg az ipar és a szolgáltatások felfelé húzzák a mutatókat, a háztartások pesszimistábban ítélik meg a gazdasági helyzetet, emellett az üzleti környezet kiszámíthatósága is romlott.
A költségvetési hiány csökkentése önmagában kevés a sikeres euróbevezetési sztorihoz
Az euróbevezetéssel kapcsolatban nagyon jelentős változás következett be Magyarországon kevesebb, mint egy év alatt. Míg 2026 áprilisa előtt sokaknak lehetett az a benyomása, hogy beláthatatlanul messze járunk a közös pénz átvételétől, aközben pár hónap alatt eljutottunk oda, hogy a piaci szereplők gyakorlatilag a 2030-as évek eleji, sikeres euróátvételt árazzák. Ebben a cikkben arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jelenleg abszolút a figyelem középpontjában lévő költségvetési hiánylefaragás, illetve a nominális kritériumok teljesítése, és az ERM2 belépés mellett milyen más fontos teendők vannak a következő évekre az euró bevezetését megelőzően. Az euró ugyanis nem a Nirvána, azaz nem szabad azt gondolni, hogy elég „csak” bemenni az övezetbe, és onnantól úgyis minden mindig rendben lesz. A magyar gazdaság hatékonyságának javítása korábban is fontos lett volna, de az euró bevezetésével a feladat még sürgetőbbé válik.
Út a magyar euróhoz - megtekinthető a Portfolio riportfilmje
A következő évek legmhatározóbb eseménye az euró bevezetéséhez vezető út. A magyar gazdaság jövője ezen áll, vagy bukik.
Erről készített videót a Portfolio csapata.
Már nem fontolgatja az intervenciót a svájci jegybank
A Svájci Nemzeti Bank (SNB) szeptemberi ülésén úgy ítélte meg, hogy a közel-keleti háború kitörését követő menekülőeszköz-kereslet a frank iránt mérséklődött, így már nincs szükség a devizapiaci intervenció lehetőségének lebegtetésére. A jegybank emiatt nullán hagyta az alapkamatot. - írja a Bloomberg.
366,6-ról fordult vissza a forint
Most 366 az euróval szemben a forint árfolyama. Eközben az általános piaci hangulat nagyon nem néz ki jól.
Több, mint egy évtizede nem történt ilyen a francia kötvénypiacon
A 10 éves francia állampapírok hozama csütörtökön 2013 óta először haladta meg az azonos lejáratú amerikai államkötvényekét, ami a befektetők egyre növekvő aggodalmát tükrözi Franciaország romló költségvetési helyzete és emelkedő adósságállománya miatt.
326-ot támadja a forint
A dollárral szemben. Közben az olajár is valamivel feljebb kúszik.
Tovább gyengül a forint
Már 366 felett jár a forint árfolyama az euróval szemben, miközben 2% feletti pluszban az olaj ára és 5% felett jár a francia 10 éves államkötvény hozama.
Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
A legfrissebb Bloomberg-felmérés szerint a japán jegybank (BOJ) elemzőinek túlnyomó többsége decemberre várja a következő kamatemelést, miközben a mostani, október 30-án záruló kamatdöntő ülésen senki sem számít a kondíciók módosítására.
Ütik a franciákat, gyengül a forint
Harmadik napja gyengül a forint árfolyama az euróval szemben.
A francia kötvénypiaci helyzet miatt egyre idegesebbek a befektetők,
miközben az olajpiacon is egyre nagyobb a feszültség, de vannak olyan vélemények is, hogy az ERM-2-be való belépés időpontja körüli bizonytalanság is szerepet játszhat ebben.
A reggeli órákban az euró 365,7 körül áll az euróval és 325 körül a dollárral szemben.
Délután euróövezeti bizalmi index és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a nap folyamán a kötvénypiaci helyzetre, az olajpiacra és a hazai hírekre figyel a piac.
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Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül
Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?
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