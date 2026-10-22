Fordul a dollár, gyepálják a forintot

Harmadik napja gyengül a forint árfolyama az euróval szemben.

A francia kötvénypiaci helyzet miatt egyre idegesebbek a befektetők,

miközben az olajpiacon is egyre nagyobb a feszültség, de vannak olyan vélemények is, hogy az ERM-2-be való belépés időpontja körüli bizonytalanság is szerepet játszhat ebben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A reggeli órákban az euró 365,7 körül áll az euróval és 325 körül a dollárral szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Délután euróövezeti bizalmi index és amerikai konjunktúra adatok érkeznek, de a nap folyamán a kötvénypiaci helyzetre, az olajpiacra és a hazai hírekre figyel a piac.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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