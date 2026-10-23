Gyengüléssel kezdett a forint a nemzeti ünnepen

366,25 forintnál nyitott az euró
- Az MTI szerint az euró jegyzése reggel 7 órakor 366,25 forinton állt az előző délután 6 órai 365,88 forint után,
- a dollár jegyzése 326,74 forintra ment fel 326,33 forintról,
- a svájci franké pedig 397,71 forintra 396,63-ról.
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