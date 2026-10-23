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Gyengüléssel kezdett a forint a nemzeti ünnepen
Deviza

Gyengüléssel kezdett a forint a nemzeti ünnepen

Portfolio
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Gyengült a forint péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A mai nap a bankközi piac a nemzeti ünnep miatt nincs nyitva, ezért nincs is akkora kereskedési volumen, és azt is fontos látni, hogy ebben az illikvid kereskedési környezetben kisebb tételekkel is nagyobbat lehet mozdítani a forint árfolyamán.
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366,25 forintnál nyitott az euró

  • Az MTI szerint az euró jegyzése reggel 7 órakor 366,25 forinton állt az előző délután 6 órai 365,88 forint után,
  • a dollár jegyzése 326,74 forintra ment fel 326,33 forintról,
  • a svájci franké pedig 397,71 forintra 396,63-ról.
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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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