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Kéthetes mélypontjára gyengült a forint nemzeti ünnepen
Deviza

Kéthetes mélypontjára gyengült a forint nemzeti ünnepen

Portfolio
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Gyengült a forint pénteken a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. A mai nap a bankközi piac a nemzeti ünnep miatt nincs nyitva, ezért nincs is akkora kereskedési volumen, és azt is fontos látni, hogy ebben az illikvid kereskedési környezetben kisebb tételekkel is nagyobbat lehet mozdítani a forint árfolyamán.
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367-nél ragadt az árfolyam

A forint euróval szembeni árfolyama a 367-es szint közelében fejezte be a hetet, ami új lokális mélypontot jelent.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Az utóbbi órákban nincs jelentős változás

A forint az euróval szemben 366,7 körül, a dollárral szemben 327,3 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Marad egyelőre 367 alatt az euró

Az EUR/HUF jegyzése 366,85-nél jár, míg a dollár árfolyama 327,64-ig gyengült péntek dél körülre.

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Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató

Négy hónapja leggyengébb ütemre lassult az euróövezet magánszektorának növekedése októberben az energiaköltségek emelkedése, valamint a franciaországi gazdasági aktivitást erőteljesen visszafogó belpolitikai bizonytalanság miatt - a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet pénteken közölt nem végleges beszerzésimenedzser-indexe (BMI) szerint.

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Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató
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A 328-as szintet nyaldossa a dollár

Tovább gyengül a forint, a dollárral szemben már 327,6 felett jár az árfolyam.

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Az euró jegyzése közben vészesen közelítette a 367 forintot.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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366,25 forintnál nyitott az euró

  • Az euró jegyzése reggel 7 órakor 366,25 forinton állt az előző délután 6 órai 365,88 forint után,
  • a dollár jegyzése 326,74 forintra ment fel 326,33 forintról,
  • a svájci franké pedig 397,71 forintra 396,63-ról.
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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