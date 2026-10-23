Kéthetes mélypontjára gyengült a forint nemzeti ünnepen

367-nél ragadt az árfolyam
A forint euróval szembeni árfolyama a 367-es szint közelében fejezte be a hetet, ami új lokális mélypontot jelent.
Az utóbbi órákban nincs jelentős változás
A forint az euróval szemben 366,7 körül, a dollárral szemben 327,3 körül jár.
Marad egyelőre 367 alatt az euró
Az EUR/HUF jegyzése 366,85-nél jár, míg a dollár árfolyama 327,64-ig gyengült péntek dél körülre.
Rosszabb lett a helyzet a vártnál: hónapok óta nem látott mélypontra zuhant a fontos mutató
Négy hónapja leggyengébb ütemre lassult az euróövezet magánszektorának növekedése októberben az energiaköltségek emelkedése, valamint a franciaországi gazdasági aktivitást erőteljesen visszafogó belpolitikai bizonytalanság miatt - a londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet pénteken közölt nem végleges beszerzésimenedzser-indexe (BMI) szerint.
A 328-as szintet nyaldossa a dollár
Tovább gyengül a forint, a dollárral szemben már 327,6 felett jár az árfolyam.
Az euró jegyzése közben vészesen közelítette a 367 forintot.
366,25 forintnál nyitott az euró
- Az euró jegyzése reggel 7 órakor 366,25 forinton állt az előző délután 6 órai 365,88 forint után,
- a dollár jegyzése 326,74 forintra ment fel 326,33 forintról,
- a svájci franké pedig 397,71 forintra 396,63-ról.
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