Enyhülhet a nyomás a forinton, kivégzik a brazil reált

Alig mozdul a forint
Továbbra sincs éles fordulat a forint piacán, a magyar deviza most 0,1%-os gyengülésben van az euróval szemben péntekhez képest, a dollár jegyzése pedig 0,25%-kal 328,3-ig emelkedett.
Hatalmas zuhanással nyitott a brazil reál
Magyar idő szerint délután kinyitott a dél-amerikai piac is, a vasárnapi meglepő elnökválasztási eredmények után azonnal
10%-os zuhanással kezdett a dollárral szemben a brazil reál.
A választást meglepetésre az eddigi elnök Lula nyerte Flavio Bolsonaro ellen, a jelek szerint a piac nem örül az eredménynek.
Alig mozdul a forint
A nap második felére sem látszik érdemi elmozdulás a devizapiacon, a forint most 367,4 körül jár az euróval szemben, ami 0,2%-kal magasabb a péntek esti árfolyamnál. Az euró-dollárban sem látszanak nagy izgalmak, 1,1187 körül áll a keresztárfolyam.
Kis hozamemelkedés hétfőn
Kismértékben emelkedtek ma az ÁKK által megállapított referenciahozamok péntekhez képest. A hosszú állampapírok esetében 3-8 bázispont közötti emelkedésről számolt be az adósságkezelő.
Vissza is gyengült a forint
Egyelőre nem tartott sokáig a javulás a forint piacán, hamar 367,5-ig emelkedett vissza az euró jegyzése, ami 0,25%-kal magasabb a péntek estinél.
Lassan ledolgozza hátrányát a forint
A reggeli gyengülés után fordulat látszik a magyar deviza piacán, az euró-forint jegyzés most 366,7 körül jár, ami már csak egy hajszállal magasabb a péntek délutáni szintnél, míg a dollár 327 forintba kerül.
Felcsillant a remény Európa legerősebb gazdaságában?
A vártnál jobban javult a német üzleti hangulat októberben az Ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett felmérése szerint.
Enyhül a nyomás a francia kötvényeken
Hétfő reggelre kicsit enyhült a piaci nyomás Franciaországban, a német kötvényekhez viszonyított felár 5 bázisponttal 161 bázisponttal csökkent. A folyamat annak köszönhető, hogy pénteken a Moody's nem minősítette le Franciaországot, holott sokan negatív irányú lépésre számítottak - írja a Reuters.
Küszöbön a fordulat a forintban?
Az elmúlt napok gyengélkedése után az euró-forint közelít a 368-as szin thez, ahol azonban újabb eladók jelenhetnek meg a devizapárban, vagyis
erősödésbe fordulhat a forint
vélik hétfő reggeli piaci kommentárjukban az ING Bank szakértői.
A bank elemzői szerint továbbra is a lengyel zloty a leggyengébb láncszem a régióban, mely 2023 óta nem látott mélypontra gyengült az elmúlt napokban az euróval szemben, így a lélektanilag fontos 4,4-es árfolyamot is átlépte a jegyzés. Ráadásul szerintük van még további tér a lengyel deviza gyengülésére.
Ott folytatja a forint, ahol pénteken abbahagyta – Meddig tart a botladozás?
Hétfő reggel 367,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Vagyis a jelek szerint ott folytatja a forint, ahol a múlt héten abbahagyta, most
október eleje óta nem látott szinten jár a jegyzés.
A következő napokban a nemzetközi hangulatot elsősorban a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése befolyásolhatja, emellett továbbra is a geopolitikai fejlemények és az energiaárak vannak a befektetők fókuszában. Itthon a kormány várhatóan a napokban benyújtja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, melyből kiderülnek a jövő évi tervek részletei, illetve a korábban megígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályát is publikálhatják. Péntek reggel érkezik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, ami szintén akár a piacon is nyomokat hagyhat.
Az euró-dollár árfolyamban sincs egyelőre nagy elmozdulás, most 1,1208 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent a dollár szempontjából, de igazából már hetek óta az 1,12-es szintet kerülgeti a jegyzés, ami a jelek szerint kulcsfontosságú a devizapárban.
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