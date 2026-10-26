Enyhülhet a nyomás a forinton, kivégzik a brazil reált

Hétfő reggel 367,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Vagyis a jelek szerint ott folytatja a forint, ahol a múlt héten abbahagyta, most

október eleje óta nem látott szinten jár a jegyzés.

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A következő napokban a nemzetközi hangulatot elsősorban a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése befolyásolhatja, emellett továbbra is a geopolitikai fejlemények és az energiaárak vannak a befektetők fókuszában. Itthon a kormány várhatóan a napokban benyújtja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, melyből kiderülnek a jövő évi tervek részletei, illetve a korábban megígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályát is publikálhatják. Péntek reggel érkezik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, ami szintén akár a piacon is nyomokat hagyhat.

Az euró-dollár árfolyamban sincs egyelőre nagy elmozdulás, most 1,1208 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent a dollár szempontjából, de igazából már hetek óta az 1,12-es szintet kerülgeti a jegyzés, ami a jelek szerint kulcsfontosságú a devizapárban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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