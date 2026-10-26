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Hamarosan enyhülhet a nyomás a forinton?
Deviza

Hamarosan enyhülhet a nyomás a forinton?

Portfolio
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Több mint egy százalékkal gyengült a múlt héten a forint az euróval szemben, és egyelőre hétfő reggel is hasonlóan folytatja. A következő napokban a 2027-es költségvetésre és a középtávú makrogazdasági és fiskális pályára figyelhetnek elsősorban a befektetők, miközben amerikai és európai kamatdöntések is jönnek, melyek hatással lehetnek a nemzetközi hangulatra.
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Lassan ledolgozza hátrányát a forint

A reggeli gyengülés után fordulat látszik a magyar deviza piacán, az euró-forint jegyzés most 366,7 körül jár, ami már csak egy hajszállal magasabb a péntek délutáni szintnél, míg a dollár 327 forintba kerül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Felcsillant a remény Európa legerősebb gazdaságában?

A vártnál jobban javult a német üzleti hangulat októberben az Ifo gazdaságkutató intézet hétfőn közzétett felmérése szerint.

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Felcsillant a remény Európa legerősebb gazdaságában?
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Enyhül a nyomás a francia kötvényeken

Hétfő reggelre kicsit enyhült a piaci nyomás Franciaországban, a német kötvényekhez viszonyított felár 5 bázisponttal 161 bázisponttal csökkent. A folyamat annak köszönhető, hogy pénteken a Moody's nem minősítette le Franciaországot, holott sokan negatív irányú lépésre számítottak - írja a Reuters.

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Küszöbön a fordulat a forintban?

Az elmúlt napok gyengélkedése után az euró-forint közelít a 368-as szin thez, ahol azonban újabb eladók jelenhetnek meg a devizapárban, vagyis

erősödésbe fordulhat a forint

vélik hétfő reggeli piaci kommentárjukban az ING Bank szakértői.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A bank elemzői szerint továbbra is a lengyel zloty a leggyengébb láncszem a régióban, mely 2023 óta nem látott mélypontra gyengült az elmúlt napokban az euróval szemben, így a lélektanilag fontos 4,4-es árfolyamot is átlépte a jegyzés. Ráadásul szerintük van még további tér a lengyel deviza gyengülésére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Ott folytatja a forint, ahol pénteken abbahagyta – Meddig tart a botladozás?

Hétfő reggel 367,3 körül járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Vagyis a jelek szerint ott folytatja a forint, ahol a múlt héten abbahagyta, most

október eleje óta nem látott szinten jár a jegyzés.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A következő napokban a nemzetközi hangulatot elsősorban a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése befolyásolhatja, emellett továbbra is a geopolitikai fejlemények és az energiaárak vannak a befektetők fókuszában. Itthon a kormány várhatóan a napokban benyújtja a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, melyből kiderülnek a jövő évi tervek részletei, illetve a korábban megígért középtávú makrogazdasági és fiskális pályát is publikálhatják. Péntek reggel érkezik a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat, ami szintén akár a piacon is nyomokat hagyhat.

Az euró-dollár árfolyamban sincs egyelőre nagy elmozdulás, most 1,1208 körül jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos gyengülést jelent a dollár szempontjából, de igazából már hetek óta az 1,12-es szintet kerülgeti a jegyzés, ami a jelek szerint kulcsfontosságú a devizapárban.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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