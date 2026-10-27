Egymás után jönnek a kamatdöntések, így készül rá a forint

A hétfői nap összességében eseménytelenül telt a forintpiacon. A magyar deviza a reggeli gyengülés után délelőtt megpróbálta ledolgozni a hátrányát, 366,7-ig erősödött, de a javulás nem tartott sokáig, és a nap hátralévő részében már a 367–367,5-ös sávban oldalazott az árfolyam. Az ING elemzői hétfő reggeli kommentárjukban arra hívták fel a figyelmet, hogy a 368-as szintnél újabb eladók jelenhetnek meg az euró-forintban, ami erősödésbe fordíthatja a magyar devizát. A regionális összehasonlításban egyelőre a lengyel zloty a leggyengébb láncszem, amely 2023 óta nem látott mélypontra gyengült az euróval szemben.

A nap sztorija ugyanakkor nem Közép-Európából érkezett: a vasárnapi brazil elnökválasztás második fordulójában az esélytelenebbnek tartott Luiz Inácio Lula da Silva győzött Flavio Bolsonaróval szemben, amire a dél-amerikai piac nyitásakor 12,5 százalékos zuhanással reagált a reál. A nap folyamán a mozgás egy része korrigálódott, estére 5,42-5,45 körüli szintre állt be a dollár-reál kurzus.

A következő napokban a nemzetközi hangulatot elsősorban a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése befolyásolhatja.

Itthon a kormány várhatóan a napokban nyújtja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amelyből a jövő évi tervek részletei és akár a középtávú makrogazdasági és fiskális pálya is kiderülhet, pénteken pedig a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat érkezik.

A hétfői nap főbb devizapiaci eseményeit itt olvashatja vissza: