Erős dollár és gyenge euró közé szorult be a forint a kamatdöntési cunami előtt

Az euróval szemben annyira nem rossz a helyzet
A forint egész szépen tartja magát az euróval szemben, sőt, igazából eddig erősödni is tudott kedden egészen a 367-es szintig.
Nyomás alatt az EU
Az amerikai fizetőeszköz erősségét az euró is megérzi, az euró-dollár árfolyam, a nap kezdete óta már 0,3 százalékos mínuszban van, és jelenleg a 1,1138-as szinten van.
A dollárerő mellett közrejátszhat az is, hogy az európai földgázár (TTF) a hét elején megközelítette a 100 euró/MWh-s lélektani határt, miközben a Brent típusú kőolajár is kacérkodik a 120 dolláros árszinttel, ami még az iráni-amerikai háború kitörésekor elért legmagasabb jegyzés.
Márpedig az EU súlyos energiaimport-függő, tehát a globálisan magasan ragadt energiahordozó árak gyengítik az eurót.
Bikás a dollár
A dollár továbbra is erős a héten, a hétfői emelkedést követően kedden is folytatódik a dollárindex ralija, ami magával húzza a dollár-forint árjegyzést is.
A dollár-forint árfolyam már a 329-es szinten áll.
Kimondta a hitelminősítő: Magyarország képes lehet bevezetni az eurót 2032-ben
Magyarország legkorábban 2032-ben vezethetné be az eurót a Fitch Ratings legfrissebb elemzése szerint, amennyiben sikerül tartósan csökkenteni a költségvetési hiányt, és az ország 2029-ben csatlakozik az ERM II árfolyam-mechanizmushoz.
Elindult a kereskedés
A kedd reggeli kereskedésben nem változott érdemben a forint helyzete a hét második napjára: az euró-forint kurzus 367 körül mozog, vagyis pontosan ott, ahol a hétfői kereskedést zárta. A dollárral szemben ugyanakkor kismértékben romlott a magyar deviza pozíciója, a zöldhasút már 328,6 forintért jegyzik.
Ez történt az idei utolsó októberi hétfőn
A hétfői nap összességében eseménytelenül telt a forintpiacon. A magyar deviza a reggeli gyengülés után délelőtt megpróbálta ledolgozni a hátrányát, 366,7-ig erősödött, de a javulás nem tartott sokáig, és a nap hátralévő részében már a 367–367,5-ös sávban oldalazott az árfolyam. Az ING elemzői hétfő reggeli kommentárjukban arra hívták fel a figyelmet, hogy a 368-as szintnél újabb eladók jelenhetnek meg az euró-forintban, ami erősödésbe fordíthatja a magyar devizát. A regionális összehasonlításban egyelőre a lengyel zloty a leggyengébb láncszem, amely 2023 óta nem látott mélypontra gyengült az euróval szemben.
A nap sztorija ugyanakkor nem Közép-Európából érkezett: a vasárnapi brazil elnökválasztás második fordulójában az esélytelenebbnek tartott Luiz Inácio Lula da Silva győzött Flavio Bolsonaróval szemben, amire a dél-amerikai piac nyitásakor 12,5 százalékos zuhanással reagált a reál. A nap folyamán a mozgás egy része korrigálódott, estére 5,42-5,45 körüli szintre állt be a dollár-reál kurzus.
A következő napokban a nemzetközi hangulatot elsősorban a Fed szerdai és az EKB csütörtöki kamatdöntése befolyásolhatja.
Itthon a kormány várhatóan a napokban nyújtja be a 2027-es költségvetési törvényjavaslatot, amelyből a jövő évi tervek részletei és akár a középtávú makrogazdasági és fiskális pálya is kiderülhet, pénteken pedig a harmadik negyedéves előzetes GDP-adat érkezik.
A hétfői nap főbb devizapiaci eseményeit itt olvashatja vissza:
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