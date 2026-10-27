Erős dollár és gyenge euró közé szorult be a forint a kamatdöntési cunami előtt

Az amerikai fizetőeszköz erősségét az euró is megérzi, az euró-dollár árfolyam, a nap kezdete óta már 0,3 százalékos mínuszban van, és jelenleg a 1,1138-as szinten van.

A dollárerő mellett közrejátszhat az is, hogy az európai földgázár (TTF) a hét elején megközelítette a 100 euró/MWh-s lélektani határt, miközben a Brent típusú kőolajár is kacérkodik a 120 dolláros árszinttel, ami még az iráni-amerikai háború kitörésekor elért legmagasabb jegyzés.

Márpedig az EU súlyos energiaimport-függő, tehát a globálisan magasan ragadt energiahordozó árak gyengítik az eurót.