Az Orbán-kormány alatt volt utoljára ilyen gyenge a forint a dollárral szemben

Nem a hozamcsökkenés lesz a kormány csodafegyvere – Mi lesz a hatalmasra hízott tartalékokkal?
A GDP fél százalékát spórolná meg a kormány a kamatkiadásokon 2030-ig, ami a korábban becsültnél visszafogottabb érték – derül ki a kormány szerdán nyilvánosságra hozott középtávú gazdaságpolitikai és makrogazdasági kiadványából. A dokumentumból az is kiderül, hogy a kormány hatalmasra hízott likvid tartalékainak leépítése biztosíthatja 2027-ben az adósságráta csökkenését.
A dollárral szemben az Orbán-kormány óta nem volt ilyen gyenge a forint
Április 7. óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben szerda délelőtt: az amerikai deviza jegyzése már egy pillanatra 330,5 forint közelében is járt már.
A dollár erősödése az elmúlt hetekben egyre nagyobb nyomást helyezett a magyar fizetőeszközre, amely a Fed esti kamatdöntése előtt újabb fontos lélektani szintet lépett át.
Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik
Kedd este benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az alacsony nyugdíjak és egyes szociális ellátások 2027-es emeléséről szóló törvényjavaslatot. A dokumentum megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedne az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege, 60 ezer forint lenne az árvaellátási minimum, és jelentősen változnának az időskorúak járadékának szabályai is. A javaslatot összevetettük az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel: a kormány érdemi változtatás nélkül terjesztette a parlament elé a korábban ismertetett intézkedéseket. A jelenlegi kisnyugdíjasok szempontjából ugyanakkor még hiányzik egy fontos lépés: a 146 ezer forint alatti, már folyósított jogosult ellátások sávos felzárkóztatását, köztük a 137, 140 és 143 ezer forintos garantált végösszegeket külön kormányrendelet szabályozná – ennek tervezete már nyilvános, de a végleges szabályokat még nem hirdették ki.
Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re
Három százalék alatti hiány, három százalék feletti növekedés - ezt célozza a Pénzügyminisztérium ma megjelenő középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja. Barabás Gyula, a PM államtitkára a Portfolio-nak elmondta: a cél a termelékenység dinamizálása, amihez a kormány a költségvetési stabilitás mellett a versenyhelyzet helyreállításával, a NER lebontásával, a gazdasági erőforrások piaci alapú elosztásával járulhat hozzá. A tervezett hiánycsökkentési pálya bemutatása után az euróbevezetés céldátuma és többek között a különadók sorsa a következő években dől el. Az euróbevezetés érdekében a PM és a jegybank felkészül az ERM II árfolyamrendszerbe való belépéshez vezető tárgyalásokra.
Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig
Kármán András pénzügyminiszter közzétette a kormány középtávú kitekintőjét, amiben arról ad számot a tárca, hogy milyen gazdasági környezetben képzeli el a következő 4 évét. A minisztérium szerint jövőre 3 százalékra fog gyorsulni az infláció az idei 1,7 százalék után, az államadósság pedig csak lassan kezd majd el mérséklődni.
Oldalazik a forint
Egyelőre nem hoztak nagy mozgásokat a részletesen ismertetett adótörvények, a kedvezőtlenebb turisztikai adatokra se reagálnak a devizapiacok. A forint gyakorlatilag oldalazik a nyitó, 366,8-as szint környékén az euróval szemben.
Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus
Szeptemberben ismét csökkent a magyar turisztikai szálláshelyek vendégforgalma – derül ki a KSH friss adataiból. Az év első kilenc hónapjában a belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a külföldieké 3,1 százalékkal csökkent.
Áttörte a fontos lélektani határt a dollár: nagy nyomás alatt a forint
A szerdai devizapiaci kereskedést is a dollár ereje és a közelgő jegybanki kamatdöntések határozzák meg. Az amerikai fizetőeszköz kéthetes csúcsa közelében stabilizálódott a Fed esti döntése előtt, miközben a piac 91 százalékos valószínűséget ad a kamatok szinten tartásának. A befektetők elsősorban arra figyelnek, hogy az amerikai jegybank milyen jelzést ad egy esetleges decemberi kamatemelésről.
A dollárt az emelkedő amerikai kötvényhozamok is támogatják, a tízéves hozam már 5 százalék fölött jár. A nemzetközi devizapiacon az új-zélandi jegybank is meglepetést okozott: a várt emelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot, amire az új-zélandi dollár jelentős gyengüléssel reagált.
A forint szerda hajnalban az euróval szemben alig mozdult, a dollárral szemben viszont tovább gyengült.
Az euró jegyzése reggel hét óra előtt 366,93 forint körül alakult, ami minimális, 0,05 százalékos forintgyengülést jelent a keddi záráshoz képest. A magyar deviza ezzel továbbra is a hét elején elért, október eleje óta nem látott gyenge szintek közelében mozog.
A dollár ugyanakkor már átlépte a 330 forintos szintet, szerda reggel 330,01 forintot kértek érte, ami 0,15 százalékos emelkedés az előző napi záróértékhez viszonyítva.
Az amerikai deviza a múlt hét vége óta közel 325 forintról kapaszkodott fel idáig, így a forintra nehezedő nyomás elsősorban a dollárral szemben látványos.
A főbb nemzetközi devizapárok közül az euró-dollár továbbra is lefelé tart, szerda reggel 1,1119 körül kereskedtek vele, ami már az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelét jelenti. A dollár erősödéséhez a magasan ragadt energiaárak miatt nyomás alatt lévő euró gyengélkedése is hozzájárul.
A japán jennel szemben ugyanakkor nem látszott érdemi elmozdulás, a dollár árfolyama a 157,95-ös szint körül ingadozott.
A dollárindex 102,4 pont közelében állt.
A szerdai makronaptár legfontosabb eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este 19 órakor esedékes kamatdöntése lesz, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A piac számára különösen a decemberi kamatpályára és az amerikai kötvényhozamok emelkedésére vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók.
Előtte itthon a KSH a turisztikai szálláshelyek szeptemberi forgalmáról közöl adatokat, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi termékforgalom előzetes szeptemberi számai érkeznek. A hét további részében a csütörtöki EKB-kamatdöntés, valamint a pénteki magyar előzetes GDP-adat is érdemi mozgásokat hozhat a forint piacán.
A forintra az is nyomást helyezhet, hogy kedd éjszaka a kormány közzétette a 2027-es költségvetés részletes tervezetét, valamint a kapcsolódó adótörvényeket, benne a vagyonadó, a különadók és egyéb terhek teljes szabályozásával. Kérdés, hogy a piac hogyan fogadja ezeket, illetve a kormány milyen kommunikációval támogatja meg a tervezett döntéseket.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
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