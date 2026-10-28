Az Orbán-kormány alatt volt utoljára ilyen gyenge a forint a dollárral szemben

A szerdai devizapiaci kereskedést is a dollár ereje és a közelgő jegybanki kamatdöntések határozzák meg. Az amerikai fizetőeszköz kéthetes csúcsa közelében stabilizálódott a Fed esti döntése előtt, miközben a piac 91 százalékos valószínűséget ad a kamatok szinten tartásának. A befektetők elsősorban arra figyelnek, hogy az amerikai jegybank milyen jelzést ad egy esetleges decemberi kamatemelésről.

A dollárt az emelkedő amerikai kötvényhozamok is támogatják, a tízéves hozam már 5 százalék fölött jár. A nemzetközi devizapiacon az új-zélandi jegybank is meglepetést okozott: a várt emelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot, amire az új-zélandi dollár jelentős gyengüléssel reagált.

A forint szerda hajnalban az euróval szemben alig mozdult, a dollárral szemben viszont tovább gyengült.

Az euró jegyzése reggel hét óra előtt 366,93 forint körül alakult, ami minimális, 0,05 százalékos forintgyengülést jelent a keddi záráshoz képest. A magyar deviza ezzel továbbra is a hét elején elért, október eleje óta nem látott gyenge szintek közelében mozog.

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A dollár ugyanakkor már átlépte a 330 forintos szintet, szerda reggel 330,01 forintot kértek érte, ami 0,15 százalékos emelkedés az előző napi záróértékhez viszonyítva.

Az amerikai deviza a múlt hét vége óta közel 325 forintról kapaszkodott fel idáig, így a forintra nehezedő nyomás elsősorban a dollárral szemben látványos.

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A főbb nemzetközi devizapárok közül az euró-dollár továbbra is lefelé tart, szerda reggel 1,1119 körül kereskedtek vele, ami már az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelét jelenti. A dollár erősödéséhez a magasan ragadt energiaárak miatt nyomás alatt lévő euró gyengélkedése is hozzájárul.

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A japán jennel szemben ugyanakkor nem látszott érdemi elmozdulás, a dollár árfolyama a 157,95-ös szint körül ingadozott.

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A dollárindex 102,4 pont közelében állt.

A szerdai makronaptár legfontosabb eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este 19 órakor esedékes kamatdöntése lesz, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A piac számára különösen a decemberi kamatpályára és az amerikai kötvényhozamok emelkedésére vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók.

Előtte itthon a KSH a turisztikai szálláshelyek szeptemberi forgalmáról közöl adatokat, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi termékforgalom előzetes szeptemberi számai érkeznek. A hét további részében a csütörtöki EKB-kamatdöntés, valamint a pénteki magyar előzetes GDP-adat is érdemi mozgásokat hozhat a forint piacán.

A forintra az is nyomást helyezhet, hogy kedd éjszaka a kormány közzétette a 2027-es költségvetés részletes tervezetét, valamint a kapcsolódó adótörvényeket, benne a vagyonadó, a különadók és egyéb terhek teljes szabályozásával. Kérdés, hogy a piac hogyan fogadja ezeket, illetve a kormány milyen kommunikációval támogatja meg a tervezett döntéseket.

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