Megjött a Fed kamatdöntése - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Itt a Fed kamatdöntése
A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamaton az amerikai jegybank. A dollár minimálisan gyengült a bejelentés után. Az euró-dollár kurzus 1,114-en, a dollár-forint 329,5-en állt a döntés után.
Kis mozgások a devizapiacon
Nem változott jelentősen a forint árfolyama az elmúlt percekben sem, az euró most 367,4, a dollár 329,7 forintba kerül most.
Bemutatta új költségvetését a brit kormány, de a nehéz kérdéseket jövőre halasztották
A bankok, a megtakarítók és az ingatlantulajdonosok megadóztatásából kívánja finanszírozni első költségvetését John Healey brit pénzügyminiszter, aki a csomaggal a háztartásoknak és a vállalkozásoknak szeretne fellélegzést biztosítani. A korábbi költségvetésekhez képest meglehetősen visszafogott tervezet egyik legfontosabb eleme a téli rezsiszámlák 2,6 milliárd fontos csökkentése, miközben a kormány igyekszik elkerülni a pénzpiaci kockázatokat - tudósított a Financial Times.
Nincs megállás: drámai áremelkedést jósol a Világbank, az élelmiszereket is eléri az infláció
A nyersanyagárak az idén globálisan átlagosan 23 százalékkal emelkednek, jövőre viszont 7 százalékkal csökkenhetnek a Világbank szerdán közzétett nyersanyagpiaci kiadványa, a Commodity Markets Outlook 2026 szerint. A szervezet előrejelzése alapján az energia az idén még drágul, jövőre azonban olcsóbbá válhat, az élelmiszerárak pedig tovább emelkedhetnek.
Zöld utat adott Brüsszel Magyarország közel 2000 milliárd forintos hitelfelvételének a SAFE-ből
Az Európai Bizottság szerdán jóváhagyta Magyarország 5,4 milliárd eurós, mintegy 2000 milliárd forintos védelmi beruházási tervét az uniós SAFE-hitelprogram keretében. Brüsszel ezzel az utolsó, még elbírálás alatt álló nemzeti tervet is elfogadta, a pénz folyósításához azonban az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges. Az Orbán-kormány eredetileg 17,4 milliárd eurót igényelt, az Európai Bizottság azonban hosszú ideig nem fogadta el a tervet, többek között a beszerzési költségekkel kapcsolatos aggályok miatt. A Magyar Péter vezette kormány a korábbi tervek felülvizsgálata után saját döntésével az eredetileg elkülönített 16,2 milliárd eurós keret harmadára csökkentette az igényt. A kedvezményes, de visszafizetendő hitel első, legfeljebb 15 százalékos előlege a tanácsi jóváhagyás és a hitelszerződés megkötése után érkezhet.
Visszagyengült a forint
Az eurárfolyam újra 367,2-nél jár, közel napi mélypontjához a 367,4-hez.
Az amerikai dollárral szemben jobban tartja magát a magyar deviza: 329,8 forint alatt maradt a kurzus.
Olyan átalakításról döntött a brit kormány, amire egy egész generáció óta nem volt példa
Történelmi léptékű decentralizációt hirdetett meg a brit kormány a szerdán bemutatott új költségvetésben, amelynek értelmében az angol régiók a jövőben megtarthatják a helyben beszedett adók egy részét. A nyáron hivatalba lépett miniszterelnök, Andy Burnham ezzel a lépéssel kezdi meg a világ egyik leginkább központosított államának átalakítását, miközben a pénzügyi tárca egy óvatos, a piacok megnyugtatását célzó büdzsével próbál egyensúlyozni a lakossági támogatások és a szigorú költségvetési korlátok között.
Nem tartott sokáig a forint ereje
A magyar deviza kicsit ismét visszagyengült az euróval szemben: 367-nél jár újra a váltás.
Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet
Időről időre előfordul, hogy a szélsőséges piaci hangulat irreális várakozásokat eredményez, melyek későbbi korrigálása jó lehetőséget jelent most a befektetők számára. Úgy tűnik, most ilyesmi állhat fenn az euróövezeti kamatvárakozások esetében, a lehetőséget pedig egyszerűen ki is lehet használni. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy mit jelent mindez az amerikai gazdaság esetében, most pedig azt mutatjuk meg, hogy hogyan érdemes profitálni ebből a lehetőségből az európai piacokon.
Erőre kapott a forint
Kora délután a forint már a nyitóárfolyam alá erősödött az euróval szemben: a váltás már csak 366,75-nél jár.
A dollárnál is hasonló mozgást látunk: már 329,4 forint alatt van a kurzus.
Ez főként az EURUSD-ben látható mozgások lekövetése, ugyanis a közös európai deviza is visszaerősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.
Korrigál a forint
A délelőtti gyengülésekből tápászkodik fel a magyar a deviza: a dollárral szemben az április óta nem látott csúcsot jelentő 330,5-ös szintről már 329,7-ig jött le a kurzus.
Az euróárfolyam pedig 367-ig kapaszkodott vissza.
Gyengülget a forint
Az euróval szemben a forint már a 367,2-es sáv körül mozog, ami 0,1-0,15 százalékos gyengülést jelent.
A dollárral szemben kicsit visszakorrigált a 330,5 körüli mélypontjáról, 330-nál jár most a váltás.
Nem a hozamcsökkenés lesz a kormány csodafegyvere – Mi lesz a hatalmasra hízott tartalékokkal?
A GDP fél százalékát spórolná meg a kormány a kamatkiadásokon 2030-ig, ami a korábban becsültnél visszafogottabb érték – derül ki a kormány szerdán nyilvánosságra hozott középtávú gazdaságpolitikai és makrogazdasági kiadványából. A dokumentumból az is kiderül, hogy a kormány hatalmasra hízott likvid tartalékainak leépítése biztosíthatja 2027-ben az adósságráta csökkenését.
A dollárral szemben az Orbán-kormány óta nem volt ilyen gyenge a forint
Április 7. óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben szerda délelőtt: az amerikai deviza jegyzése már egy pillanatra 330,5 forint közelében is járt már.
A dollár erősödése az elmúlt hetekben egyre nagyobb nyomást helyezett a magyar fizetőeszközre, amely a Fed esti kamatdöntése előtt újabb fontos lélektani szintet lépett át.
Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik
Kedd este benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az alacsony nyugdíjak és egyes szociális ellátások 2027-es emeléséről szóló törvényjavaslatot. A dokumentum megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedne az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege, 60 ezer forint lenne az árvaellátási minimum, és jelentősen változnának az időskorúak járadékának szabályai is. A javaslatot összevetettük az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel: a kormány érdemi változtatás nélkül terjesztette a parlament elé a korábban ismertetett intézkedéseket. A jelenlegi kisnyugdíjasok szempontjából ugyanakkor még hiányzik egy fontos lépés: a 146 ezer forint alatti, már folyósított jogosult ellátások sávos felzárkóztatását, köztük a 137, 140 és 143 ezer forintos garantált végösszegeket külön kormányrendelet szabályozná – ennek tervezete már nyilvános, de a végleges szabályokat még nem hirdették ki.
Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re
Három százalék alatti hiány, három százalék feletti növekedés - ezt célozza a Pénzügyminisztérium ma megjelenő középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja. Barabás Gyula, a PM államtitkára a Portfolio-nak elmondta: a cél a termelékenység dinamizálása, amihez a kormány a költségvetési stabilitás mellett a versenyhelyzet helyreállításával, a NER lebontásával, a gazdasági erőforrások piaci alapú elosztásával járulhat hozzá. A tervezett hiánycsökkentési pálya bemutatása után az euróbevezetés céldátuma és többek között a különadók sorsa a következő években dől el. Az euróbevezetés érdekében a PM és a jegybank felkészül az ERM II árfolyamrendszerbe való belépéshez vezető tárgyalásokra.
Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig
Kármán András pénzügyminiszter közzétette a kormány középtávú kitekintőjét, amiben arról ad számot a tárca, hogy milyen gazdasági környezetben képzeli el a következő 4 évét. A minisztérium szerint jövőre 3 százalékra fog gyorsulni az infláció az idei 1,7 százalék után, az államadósság pedig csak lassan kezd majd el mérséklődni.
Oldalazik a forint
Egyelőre nem hoztak nagy mozgásokat a részletesen ismertetett adótörvények, a kedvezőtlenebb turisztikai adatokra se reagálnak a devizapiacok. A forint gyakorlatilag oldalazik a nyitó, 366,8-as szint környékén az euróval szemben.
Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus
Szeptemberben ismét csökkent a magyar turisztikai szálláshelyek vendégforgalma – derül ki a KSH friss adataiból. Az év első kilenc hónapjában a belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a külföldieké 3,1 százalékkal csökkent.
Áttörte a fontos lélektani határt a dollár: nagy nyomás alatt a forint
A szerdai devizapiaci kereskedést is a dollár ereje és a közelgő jegybanki kamatdöntések határozzák meg. Az amerikai fizetőeszköz kéthetes csúcsa közelében stabilizálódott a Fed esti döntése előtt, miközben a piac 91 százalékos valószínűséget ad a kamatok szinten tartásának. A befektetők elsősorban arra figyelnek, hogy az amerikai jegybank milyen jelzést ad egy esetleges decemberi kamatemelésről.
A dollárt az emelkedő amerikai kötvényhozamok is támogatják, a tízéves hozam már 5 százalék fölött jár. A nemzetközi devizapiacon az új-zélandi jegybank is meglepetést okozott: a várt emelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot, amire az új-zélandi dollár jelentős gyengüléssel reagált.
A forint szerda hajnalban az euróval szemben alig mozdult, a dollárral szemben viszont tovább gyengült.
Az euró jegyzése reggel hét óra előtt 366,93 forint körül alakult, ami minimális, 0,05 százalékos forintgyengülést jelent a keddi záráshoz képest. A magyar deviza ezzel továbbra is a hét elején elért, október eleje óta nem látott gyenge szintek közelében mozog.
A dollár ugyanakkor már átlépte a 330 forintos szintet, szerda reggel 330,01 forintot kértek érte, ami 0,15 százalékos emelkedés az előző napi záróértékhez viszonyítva.
Az amerikai deviza a múlt hét vége óta közel 325 forintról kapaszkodott fel idáig, így a forintra nehezedő nyomás elsősorban a dollárral szemben látványos.
A főbb nemzetközi devizapárok közül az euró-dollár továbbra is lefelé tart, szerda reggel 1,1119 körül kereskedtek vele, ami már az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelét jelenti. A dollár erősödéséhez a magasan ragadt energiaárak miatt nyomás alatt lévő euró gyengélkedése is hozzájárul.
A japán jennel szemben ugyanakkor nem látszott érdemi elmozdulás, a dollár árfolyama a 157,95-ös szint körül ingadozott.
A dollárindex 102,4 pont közelében állt.
A szerdai makronaptár legfontosabb eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este 19 órakor esedékes kamatdöntése lesz, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A piac számára különösen a decemberi kamatpályára és az amerikai kötvényhozamok emelkedésére vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók.
Előtte itthon a KSH a turisztikai szálláshelyek szeptemberi forgalmáról közöl adatokat, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi termékforgalom előzetes szeptemberi számai érkeznek. A hét további részében a csütörtöki EKB-kamatdöntés, valamint a pénteki magyar előzetes GDP-adat is érdemi mozgásokat hozhat a forint piacán.
A forintra az is nyomást helyezhet, hogy kedd éjszaka a kormány közzétette a 2027-es költségvetés részletes tervezetét, valamint a kapcsolódó adótörvényeket, benne a vagyonadó, a különadók és egyéb terhek teljes szabályozásával. Kérdés, hogy a piac hogyan fogadja ezeket, illetve a kormány milyen kommunikációval támogatja meg a tervezett döntéseket.
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