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Régen látott mélypontról jött vissza a forint
Deviza

Régen látott mélypontról jött vissza a forint

Portfolio
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A jegybanki kamatdöntések határozhatják meg a következő napokban a devizapiacok irányát, miközben a dollár erősödése továbbra is nyomás alatt tartja a forintot. A befektetők szerdán elsősorban a Fed esti döntésére és a decemberi kamatpályával kapcsolatos jelzésekre figyelnek, de a csütörtöki EKB-ülés is érdemi mozgásokat hozhat. A magyar deviza szempontjából a nemzetközi folyamatok mellett a hazai gazdasági kilátások is fontosak lehetnek, különösen a pénteken érkező előzetes GDP-adat fényében. A kérdés az, hogy a következő napok eseményei hozhatnak-e fordulatot a forint piacán, vagy tartósnak bizonyul az elmúlt napok gyengülése. Délelőtt a magyar fizetőeszköz április óta nem látott mélypontra gyengült a dollárral szemben, de kora délutánra sikerült korrigálnia a forintnak.
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Erőre kapott a forint

Kora délután a forint már a nyitóárfolyam alá erősödött az euróval szemben: a váltás már csak 366,75-nél jár.

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A dollárnál is hasonló mozgást látunk: már 329,4 forint alatt van a kurzus.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Ez főként az EURUSD-ben látható mozgások lekövetése, ugyanis a közös európai deviza is visszaerősödött az amerikai fizetőeszközzel szemben.

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Korrigál a forint

A délelőtti gyengülésekből tápászkodik fel a magyar a deviza: a dollárral szemben az április óta nem látott csúcsot jelentő 330,5-ös szintről már 329,7-ig jött le a kurzus.

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Az euróárfolyam pedig 367-ig kapaszkodott vissza.

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Gyengülget a forint

Az euróval szemben a forint már a 367,2-es sáv körül mozog, ami 0,1-0,15 százalékos gyengülést jelent.

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A dollárral szemben kicsit visszakorrigált a 330,5 körüli mélypontjáról, 330-nál jár most a váltás.

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Nem a hozamcsökkenés lesz a kormány csodafegyvere – Mi lesz a hatalmasra hízott tartalékokkal?

A GDP fél százalékát spórolná meg a kormány a kamatkiadásokon 2030-ig, ami a korábban becsültnél visszafogottabb érték – derül ki a kormány szerdán nyilvánosságra hozott középtávú gazdaságpolitikai és makrogazdasági kiadványából. A dokumentumból az is kiderül, hogy a kormány hatalmasra hízott likvid tartalékainak leépítése biztosíthatja 2027-ben az adósságráta csökkenését.

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Nem a hozamcsökkenés lesz a kormány csodafegyvere – Mi lesz a hatalmasra hízott tartalékokkal?
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A dollárral szemben az Orbán-kormány óta nem volt ilyen gyenge a forint

Április 7. óta nem látott mélypontra gyengült a forint a dollárral szemben szerda délelőtt: az amerikai deviza jegyzése már egy pillanatra 330,5 forint közelében is járt már.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár erősödése az elmúlt hetekben egyre nagyobb nyomást helyezett a magyar fizetőeszközre, amely a Fed esti kamatdöntése előtt újabb fontos lélektani szintet lépett át.

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Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik

Kedd este benyújtotta a kormány az Országgyűlésnek az alacsony nyugdíjak és egyes szociális ellátások 2027-es emeléséről szóló törvényjavaslatot. A dokumentum megerősíti, hogy januártól 120 ezer forintra emelkedne az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege, 60 ezer forint lenne az árvaellátási minimum, és jelentősen változnának az időskorúak járadékának szabályai is. A javaslatot összevetettük az október elején társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel: a kormány érdemi változtatás nélkül terjesztette a parlament elé a korábban ismertetett intézkedéseket. A jelenlegi kisnyugdíjasok szempontjából ugyanakkor még hiányzik egy fontos lépés: a 146 ezer forint alatti, már folyósított jogosult ellátások sávos felzárkóztatását, köztük a 137, 140 és 143 ezer forintos garantált végösszegeket külön kormányrendelet szabályozná – ennek tervezete már nyilvános, de a végleges szabályokat még nem hirdették ki.

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Megjött a törvényjavaslat a nyugdíjemelésekről: a 120 ezres minimum benne van, de egy fontos részlet még hiányzik
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Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re

Három százalék alatti hiány, három százalék feletti növekedés - ezt célozza a Pénzügyminisztérium ma megjelenő középtávú gazdaságpolitikai és költségvetési programja. Barabás Gyula, a PM államtitkára a Portfolio-nak elmondta: a cél a termelékenység dinamizálása, amihez a kormány a költségvetési stabilitás mellett a versenyhelyzet helyreállításával, a NER lebontásával, a gazdasági erőforrások piaci alapú elosztásával járulhat hozzá. A tervezett hiánycsökkentési pálya bemutatása után az euróbevezetés céldátuma és többek között a különadók sorsa a következő években dől el. Az euróbevezetés érdekében a PM és a jegybank felkészül az ERM II árfolyamrendszerbe való belépéshez vezető tárgyalásokra.

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Barabás Gyula: kész a kormány középtávú programja, készülünk az ERM II-re
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Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig

Kármán András pénzügyminiszter közzétette a kormány középtávú kitekintőjét, amiben arról ad számot a tárca, hogy milyen gazdasági környezetben képzeli el a következő 4 évét. A minisztérium szerint jövőre 3 százalékra fog gyorsulni az infláció az idei 1,7 százalék után, az államadósság pedig csak lassan kezd majd el mérséklődni.

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Kármán András felvázolta, mik a kormány tervei 2030-ig
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Oldalazik a forint

Egyelőre nem hoztak nagy mozgásokat a részletesen ismertetett adótörvények, a kedvezőtlenebb turisztikai adatokra se reagálnak a devizapiacok. A forint gyakorlatilag oldalazik a nyitó, 366,8-as szint környékén az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus

Szeptemberben ismét csökkent a magyar turisztikai szálláshelyek vendégforgalma – derül ki a KSH friss adataiból. Az év első kilenc hónapjában a belföldi vendégek száma 0,7 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a külföldieké 3,1 százalékkal csökkent.

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Nem jönnek a külföldiek, szenved a magyar turizmus
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Áttörte a fontos lélektani határt a dollár: nagy nyomás alatt a forint

A szerdai devizapiaci kereskedést is a dollár ereje és a közelgő jegybanki kamatdöntések határozzák meg. Az amerikai fizetőeszköz kéthetes csúcsa közelében stabilizálódott a Fed esti döntése előtt, miközben a piac 91 százalékos valószínűséget ad a kamatok szinten tartásának. A befektetők elsősorban arra figyelnek, hogy az amerikai jegybank milyen jelzést ad egy esetleges decemberi kamatemelésről.

A dollárt az emelkedő amerikai kötvényhozamok is támogatják, a tízéves hozam már 5 százalék fölött jár. A nemzetközi devizapiacon az új-zélandi jegybank is meglepetést okozott: a várt emelés helyett változatlanul hagyta az alapkamatot, amire az új-zélandi dollár jelentős gyengüléssel reagált.

A forint szerda hajnalban az euróval szemben alig mozdult, a dollárral szemben viszont tovább gyengült.

Az euró jegyzése reggel hét óra előtt 366,93 forint körül alakult, ami minimális, 0,05 százalékos forintgyengülést jelent a keddi záráshoz képest. A magyar deviza ezzel továbbra is a hét elején elért, október eleje óta nem látott gyenge szintek közelében mozog.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollár ugyanakkor már átlépte a 330 forintos szintet, szerda reggel 330,01 forintot kértek érte, ami 0,15 százalékos emelkedés az előző napi záróértékhez viszonyítva.

Az amerikai deviza a múlt hét vége óta közel 325 forintról kapaszkodott fel idáig, így a forintra nehezedő nyomás elsősorban a dollárral szemben látványos.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A főbb nemzetközi devizapárok közül az euró-dollár továbbra is lefelé tart, szerda reggel 1,1119 körül kereskedtek vele, ami már az elmúlt egy év legalacsonyabb szintjeinek közvetlen közelét jelenti. A dollár erősödéséhez a magasan ragadt energiaárak miatt nyomás alatt lévő euró gyengélkedése is hozzájárul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A japán jennel szemben ugyanakkor nem látszott érdemi elmozdulás, a dollár árfolyama a 157,95-ös szint körül ingadozott.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárindex 102,4 pont közelében állt.

A szerdai makronaptár legfontosabb eseménye a Federal Reserve magyar idő szerint este 19 órakor esedékes kamatdöntése lesz, amelyet fél órával később Kevin Warsh jegybankelnök sajtótájékoztatója követ. A piac számára különösen a decemberi kamatpályára és az amerikai kötvényhozamok emelkedésére vonatkozó jelzések lehetnek meghatározók.

Előtte itthon a KSH a turisztikai szálláshelyek szeptemberi forgalmáról közöl adatokat, az Egyesült Államokban pedig a külkereskedelmi termékforgalom előzetes szeptemberi számai érkeznek. A hét további részében a csütörtöki EKB-kamatdöntés, valamint a pénteki magyar előzetes GDP-adat is érdemi mozgásokat hozhat a forint piacán.

A forintra az is nyomást helyezhet, hogy kedd éjszaka a kormány közzétette a 2027-es költségvetés részletes tervezetét, valamint a kapcsolódó adótörvényeket, benne a vagyonadó, a különadók és egyéb terhek teljes szabályozásával. Kérdés, hogy a piac hogyan fogadja ezeket, illetve a kormány milyen kommunikációval támogatja meg a tervezett döntéseket.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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