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Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is
Deviza

Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Portfolio
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Újabb fontos bejelentések mozgathatják a forint árfolyamát, mivel ma nyilvánosságra hozzák az amerikai harmadik negyedéves GDP-adat gyorsbecslését, délután pedig az Európai Központi Bank is közzéteszi kamatdöntését. Az euró-forint jegyzés stabilan, az elmúlt hetekben látott 365 - 370 forintos sávban kezdi a napot, míg a dollár-forint kurzus az áprilisi csúcsok közelében mozog.

Minimális elmozdulással reagált a forint szerda este az amerikai Fed kamatdöntésére, melynek értelmében változatlan maradt az irányadó ráta. Ezzel az euró-forint jegyzés továbbra is a 360 - 370-es sávban mozog, míg a dollár-forint árfolyam az április óta nem látott 329 forintos szintet is elérte szerdán.

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A befektetők figyelme csütörtökön is a monetáris politika felé fordul, hiszen ezúttal az Európai Központi Bank teszi közzé októberi kamatdöntését.

A döntésről és a lehetséges piaci következményekről szóló elemzésünk alább olvasható:

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Az EKB kamatdöntése mellett a harmadik negyedéves amerikai GDP-adat, valamint az energiaárakkal és a közel-keleti helyzettel kapcsolatos események mozgathatják az árfolyamot.

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