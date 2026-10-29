Már az EKB-ra figyelnek a piacok, erősödik a forint

Így reagálhat az euró az EKB kamatdöntésére
Várhatóan nem változtat az irányadó kamatokon mai ülésén az Európai Központi Bank, és a monetáris politika számottevő enyhítésére sem kell számítani
- vélik az ING Bank közgazdászai. Bár a francia kötvénypiacon komoly turbulenciák láthatók, a kiugróan magas energiaárak miatt a jegybank várhatóan semleges álláspontot képvisel majd, miközben a piac elsősorban a decemberi kamatemelés esélyeit és a devizaárfolyamok alakulását figyeli.
Az elemzői várakozások alapján négy lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki a mai kamatdöntésre, amelyek közül három a kamatszint tartását valószínűsíti, míg egy kifejezetten szigorú (hawkish) kimenetel kamatemeléssel számol. Az alapforgatókönyv szerint a jegybank semleges hangnemet üt majd meg. A francia kötvénypiaci feszültségek ugyanis még nem értek el arra a szintre, hogy érdemi lazításra, vagyis galamb fordulatra kényszerítsék a döntéshozókat. Ez különösen igaz a jelenlegi, rendkívül magas olaj- és gázárak mellett, hiszen a holland TTF gáztőzsdén például tegnap elérte a megawattóránkénti 100 eurót a jegyzés.
A piaci reakciókat várhatóan az határozza majd meg, hogy az EKB milyen hangot üt meg Franciaországgal kapcsolatban, illetve mit kommunikál egy még idén esedékes kamatemelésről.
A befektetők jelenleg 21 bázispontos szigorítást áraznak decemberre, miután szeptemberben a jegybanki illetékesek – a kamatdöntés után pár órával szokásosan kiszivárogtatott háttérinformációkban – jelezték, hogy év végéig még napirenden van egy újabb emelés.
Amennyiben a kommunikációban az szerepelne, hogy a decemberi lépés "valószínű", az mérsékelten szigorú meglepetést okozna. Ennél azonban esélyesebb egy kevésbé elkötelezett üzenet, amely csupán "lehetségesnek" vagy "nyitott kérdésnek" nevezi az év végi szigorítást
- fogalmaznak az ING szakértői az EKB kommunikációjával kapcsolatban.
A mai ülés várhatóan nem hoz fordulópontot az euró árfolyamában.
Az euró-dollár devizapár már megmutatta, hogy egyelőre nem áll készen az 1,110-es szint letörésére, és a mai jegybanki esemény sem indít majd el jelentősebb gyengülési hullámot. A tengerentúli makrogazdasági adatok hatására kissé erősödő dollár azonban mérsékelt nyomás alatt tarthatja a keresztárfolyamot - zárul az ING elemzése.
A kamatdöntésről szóló felvezető elemzésünk alább olvasható:
Megállt a forint erősödése
Az euró jegyzése a 366 forintos, a dolláré a 328,5-ös szintek környékén ingadozik.
Erősödik a forint
366,0 forinton már az euró jegyzése.
Hivatalos: 2027 februárjában távozik Christine Lagarde EKB-elnök
2027. február 7-ével leköszön elnöki pozíciójáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke - erősítette meg a hírt a szervezet. Utódját az Európai Tanács nevezi ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkében rögzített jelölési eljárás szerint. A Kormányzótanács köszönetet mondott Lagarde elnöknek a jegybankban végzett munkájáért.
Mozdult a forint
Mintegy fél egységet csökkent az euró és a dollár forinttal szembeni jegyzése is a devizapiacon, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök hajlandó lehet a diplomácia eszközeivel rendezni az iráni konfliktust a betervezett fegyveres csapások helyett. Az euró-forint kurzus a hírekre 366,3 forintra, a dollár-forint jegyzés pedig 328,8 forintra mérséklődött.
Így változtak a dollár kilátásai a Fed kamatdöntésével
A tegnapi kamatdöntést követően némileg veszített erejéből a dollár, miközben a kétéves dollár kamatswap (IRS) nagyjából 8 bázisponttal csökkent - értékelték a Fed októberi döntését az ING Bank közgazdászai. Az elemzők szerint azonban az összkép továbbra is szigorú (hawkish) jellegű maradt, mivel Kevin Warsh jegybankelnök ismét megerősítette az árstabilitás iránti határozott elkötelezettségét, hozzátéve, hogy az infláció továbbra is magas, miközben a gazdaság erőteljes ütemben bővül.
A visszafogottabb piaci reakció hátterében az állhat, hogy a jegybank nem adott egyértelmű előretekintő iránymutatást a decemberi kamatemelésre vonatkozóan, ám Warsh eddigi kommunikációjából kiindulva erre már nem is igazán lehetett számítani
- vélik a szakértők.
A szavazati arányokat tekintve önmagában nem számít különösebben erős jelzésnek, hogy Beth Hammack és Lisa Cook a kamatemelés mellett voksolva különvéleményt fogalmazott meg. Cook szavazata ugyanakkor némileg meglepő, mivel őt eddig inkább centrista döntéshozóként tartották számon. Ez a lépés tovább növelheti a feszültséget a Trump-adminisztrációval, amely még mindig igyekszik elmozdítani őt a pozíciójából.
Devizapiaci szempontból a dollár kilátásai nem változtak a Fed ülése után.
A decemberi kamatemelés lehetősége továbbra is napirenden van – a piac jelenleg 21 bázispontos szigorítást áraz –, és ez a forgatókönyv még egy esetleges olajárcsökkenéssel szemben is ellenállónak bizonyulhat. Pusztán a jegybanki döntés miatt nem mutatkozik nagy tér a tegnapi enyhe dollárgyengülés folytatódására.
A jövő heti amerikai félidős választások előtt ugyan felépülhetnek a gyengébb dollárra játszó pozíciók, de ettől eltekintve sokkal valószínűbb, hogy a zöldhasú megtartja a közelmúltban elért nyereségeit
- áll az ING elemzésében.
A ma megjelenő makrogazdasági adatok mérsékelt dollárerősödést hozhatnak. A szeptemberi mag-PCE infláció havi alapon várhatóan 0,3 százalék lesz, ami megfelel a piaci konszenzusnak, és ismét alátámasztja a túlfűtött inflációs környezetről szóló jegybanki üzenetet. Emellett a harmadik negyedéves amerikai GDP-növekedés is robusztus lehet, a lakossági fogyasztás és a technológiai beruházások által hajtott bővülés évesített negyedéves alapon elérheti a 3,4 százalékot, felülmúlva a 3,2 százalékos piaci várakozást.
Próbál kapaszkodni a forint
Az euró jegyzése 366,8, a dolláré 329,2 forint most.
Történelmi rekord a magyar külkereskedelemben, éledezik a magyar gazdaság fontos oszlopa
Szeptemberben jelentős javulást mutatott a magyar külkereskedelem, sőt az export történelmi csúcsot ért el – derül ki a KSH csütörtök reggeli beszámolójából. Ezzel párhuzamosan az augusztusi adatokat is felfelé módosították, így a korábbinál lényegesen kedvezőbben néznek ki a harmadik negyedéves számok a magyar gazdaság szempontjából.
Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is
Minimális elmozdulással reagált a forint szerda este az amerikai Fed kamatdöntésére, melynek értelmében változatlan maradt az irányadó ráta. Ezzel az euró-forint jegyzés továbbra is a 360 - 370-es sávban mozog, míg a dollár-forint árfolyam az április óta nem látott 330 forintos szintet is elérte szerdán.
Az euró jegyzése reggel 367, a dolláré 329,4 forint volt.
A befektetők figyelme csütörtökön is a monetáris politika felé fordul, hiszen ezúttal az Európai Központi Bank teszi közzé októberi kamatdöntését.
A döntésről és a lehetséges piaci következményekről szóló elemzésünk alább olvasható:
Az EKB kamatdöntése mellett a harmadik negyedéves amerikai GDP-adat, valamint az energiaárakkal és a közel-keleti helyzettel kapcsolatos események mozgathatják az árfolyamot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban
Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.
Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet
Időről időre előfordul, hogy a szélsőséges piaci hangulat irreális várakozásokat eredményez, melyek későbbi korrigálása jó lehetőséget jelent most a befektetők számára. Úgy tűnik, most ilyesmi állhat fenn az euróövezeti kamatvárakozások esetében, a lehetőséget pedig egyszerűen ki is lehet használni. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy mit jelent mindez az amerikai gazdaság esetében, most pedig azt mutatjuk meg, hogy hogyan érdemes profitálni ebből a lehetőségből az európai piacokon.
Időzített bombán ül Donald Trump, ami hamarosan a szemeink előtt robbanhat fel
Valósággal szélnek eredt az elnök korábbi tábora.
Jelentett az olajóriás: több mint duplájára ugrott a profit
Nagyot gurított a TotalEnergies.
Akkor is drágulhat a dízel, ha nem kéne neki - És ez így van jól
Mutatjuk, mire kell most odafigyelniük az autósoknak.
Fordulat Magyarország szomszédjában: a keleti nagyhatalom elveszítheti az európai hídfőállását
Jelentős vizsgálatok készülnek.
Jó hír a megemlékezőknek: két helyen is felfüggesztik a forgalomkorlátozásokat a kegyeleti hétvégére Magyarországon
Már október 30-án, pénteken felfüggesztik a burkolatjavítási munkálatokat az M0-s autóúton és az M7-es autópályán.
Hivatalos: 2027 februárjában távozik hivatalából Christine Lagarde EKB-elnök
Maga a jegybank erősítette meg a hírt.
Elszálltak az ingatlanárak Európában, egy mutatóban pedig ismét az utolsó helyen kullog Magyarország
A Deloitte Deloitte Property Index 2026 szerint.
Nevet vált a Waberer's, így fogják hívni a céget
Indul a márkamegújítás.
Megkezdték a bankok a Wekerle Plusz lakáshitelek értékesítését - itt vannak a feltételek
A Raiffeisen Bank megkezdte a Wekerle Plusz lakásszerzési kölcsön iránti kérelmek befogadását. Az új lakásra a Wekerle Plusz THM-je 3,04 százalék, használt lakásra viszont már 5,12 százalé
Transzferár 2026: a szegmentáció a kontrollingrendszereket is próbára teszi
A 2026-os transzferár-szabályok egyik legnagyobb gyakorlati kihívását a szegmentált eredménykimutatás elkészítése jelenti. Az új rendelet alapján a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségét üze
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Papíron milliárdosok: mit ér valójában a leggazdagabbak vagyona?
A világ leggazdagabbjainak vagyona gyakran néhány hét alatt százmilliárd dollárokkal változik - anélkül, hogy ténylegesen pénzt nyernének vagy veszítenének. Mi áll a Forbes-listák számai
Magyarországon lassabban drágult a benzin, mint a régióban
A benzin ára húsz év alatt nagyjából 65 százalékkal emelkedett a régióban, de a drágulás nem egyenletes volt: a pénzügyi válság, a járvány, az orosz-ukrán... The post Magyarországon lass
Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?
A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B
Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz Program: minden, amit eddig tudunk Lakást vennél, önerőre gyűjtesz, vagy energetikai korszerűsítéssel csökkentenéd a rezsiköltségeide
Az AI energiaéhsége új lendületet ad az amerikai atomenergiának
A mesterséges intelligencia és az adatközpontok növekvő energiaigénye új lendületet ad az amerikai közműszektornak. A Constellation Energy, a Vistra és a GE Vernova a technológiai átalakulás
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Megvannak a jövő évi adóváltozások: már látszanak a fontosabb terhek és könnyítések
Egyre inkább tisztul a kép.
Végzetes hiba miatt ránthatják ki a gyeplőt Trump kezéből – Drámai fordulóponthoz értünk
Nem áll jól az amerikai elnök szénája.
Mindössze 87 év kellene a rezsicsökkentés leváltásához: 2,6 millió otthon vár a sorára
Megjelent a keddi Checklist.