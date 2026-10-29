16°C közepesen felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Már az EKB-ra figyelnek a piacok, erősödik a forint
Deviza

Már az EKB-ra figyelnek a piacok, erősödik a forint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb fontos bejelentések mozgathatják a forint árfolyamát, mivel ma nyilvánosságra hozzák az amerikai harmadik negyedéves GDP-adat gyorsbecslését, délután pedig az Európai Központi Bank is közzéteszi kamatdöntését. Az EKB kamatdöntése előtt pár órával a jegybankelnök távozása is hivatalossá vált: a testület első embere 2027. február 7-én távozik pozíciójából. Az euró-forint jegyzés stabilan, az elmúlt hetekben látott 365 - 370 forintos sávban kezdte a napot, majd a délelőtt folyamán érdemben csökkent a jegyzés.
Megosztás

Így reagálhat az euró az EKB kamatdöntésére

Várhatóan nem változtat az irányadó kamatokon mai ülésén az Európai Központi Bank, és a monetáris politika számottevő enyhítésére sem kell számítani

- vélik az ING Bank közgazdászai. Bár a francia kötvénypiacon komoly turbulenciák láthatók, a kiugróan magas energiaárak miatt a jegybank várhatóan semleges álláspontot képvisel majd, miközben a piac elsősorban a decemberi kamatemelés esélyeit és a devizaárfolyamok alakulását figyeli.

Az elemzői várakozások alapján négy lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki a mai kamatdöntésre, amelyek közül három a kamatszint tartását valószínűsíti, míg egy kifejezetten szigorú (hawkish) kimenetel kamatemeléssel számol. Az alapforgatókönyv szerint a jegybank semleges hangnemet üt majd meg. A francia kötvénypiaci feszültségek ugyanis még nem értek el arra a szintre, hogy érdemi lazításra, vagyis galamb fordulatra kényszerítsék a döntéshozókat. Ez különösen igaz a jelenlegi, rendkívül magas olaj- és gázárak mellett, hiszen a holland TTF gáztőzsdén például tegnap elérte a megawattóránkénti 100 eurót a jegyzés.

A piaci reakciókat várhatóan az határozza majd meg, hogy az EKB milyen hangot üt meg Franciaországgal kapcsolatban, illetve mit kommunikál egy még idén esedékes kamatemelésről.

A befektetők jelenleg 21 bázispontos szigorítást áraznak decemberre, miután szeptemberben a jegybanki illetékesek – a kamatdöntés után pár órával szokásosan kiszivárogtatott háttérinformációkban – jelezték, hogy év végéig még napirenden van egy újabb emelés.

Amennyiben a kommunikációban az szerepelne, hogy a decemberi lépés "valószínű", az mérsékelten szigorú meglepetést okozna. Ennél azonban esélyesebb egy kevésbé elkötelezett üzenet, amely csupán "lehetségesnek" vagy "nyitott kérdésnek" nevezi az év végi szigorítást

- fogalmaznak az ING szakértői az EKB kommunikációjával kapcsolatban.

A mai ülés várhatóan nem hoz fordulópontot az euró árfolyamában.

Az euró-dollár devizapár már megmutatta, hogy egyelőre nem áll készen az 1,110-es szint letörésére, és a mai jegybanki esemény sem indít majd el jelentősebb gyengülési hullámot. A tengerentúli makrogazdasági adatok hatására kissé erősödő dollár azonban mérsékelt nyomás alatt tarthatja a keresztárfolyamot - zárul az ING elemzése.

A kamatdöntésről szóló felvezető elemzésünk alább olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

Megosztás

Megállt a forint erősödése

Az euró jegyzése a 366 forintos, a dolláré a 328,5-ös szintek környékén ingadozik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Erősödik a forint

366,0 forinton már az euró jegyzése.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Hivatalos: 2027 februárjában távozik Christine Lagarde EKB-elnök

2027. február 7-ével leköszön elnöki pozíciójáról Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke - erősítette meg a hírt a szervezet. Utódját az Európai Tanács nevezi ki az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkében rögzített jelölési eljárás szerint. A Kormányzótanács köszönetet mondott Lagarde elnöknek a jegybankban végzett munkájáért.

Tovább a cikkhez
Hivatalos: 2027 februárjában távozik Christine Lagarde EKB-elnök
Megosztás

Mozdult a forint

Mintegy fél egységet csökkent az euró és a dollár forinttal szembeni jegyzése is a devizapiacon, miután olyan hírek láttak napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök hajlandó lehet a diplomácia eszközeivel rendezni az iráni konfliktust a betervezett fegyveres csapások helyett. Az euró-forint kurzus a hírekre 366,3 forintra, a dollár-forint jegyzés pedig 328,8 forintra mérséklődött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Így változtak a dollár kilátásai a Fed kamatdöntésével

A tegnapi kamatdöntést követően némileg veszített erejéből a dollár, miközben a kétéves dollár kamatswap (IRS) nagyjából 8 bázisponttal csökkent - értékelték a Fed októberi döntését az ING Bank közgazdászai. Az elemzők szerint azonban az összkép továbbra is szigorú (hawkish) jellegű maradt, mivel Kevin Warsh jegybankelnök ismét megerősítette az árstabilitás iránti határozott elkötelezettségét, hozzátéve, hogy az infláció továbbra is magas, miközben a gazdaság erőteljes ütemben bővül.

A visszafogottabb piaci reakció hátterében az állhat, hogy a jegybank nem adott egyértelmű előretekintő iránymutatást a decemberi kamatemelésre vonatkozóan, ám Warsh eddigi kommunikációjából kiindulva erre már nem is igazán lehetett számítani

- vélik a szakértők.

A szavazati arányokat tekintve önmagában nem számít különösebben erős jelzésnek, hogy Beth Hammack és Lisa Cook a kamatemelés mellett voksolva különvéleményt fogalmazott meg. Cook szavazata ugyanakkor némileg meglepő, mivel őt eddig inkább centrista döntéshozóként tartották számon. Ez a lépés tovább növelheti a feszültséget a Trump-adminisztrációval, amely még mindig igyekszik elmozdítani őt a pozíciójából.

Devizapiaci szempontból a dollár kilátásai nem változtak a Fed ülése után.

A decemberi kamatemelés lehetősége továbbra is napirenden van – a piac jelenleg 21 bázispontos szigorítást áraz –, és ez a forgatókönyv még egy esetleges olajárcsökkenéssel szemben is ellenállónak bizonyulhat. Pusztán a jegybanki döntés miatt nem mutatkozik nagy tér a tegnapi enyhe dollárgyengülés folytatódására.

A jövő heti amerikai félidős választások előtt ugyan felépülhetnek a gyengébb dollárra játszó pozíciók, de ettől eltekintve sokkal valószínűbb, hogy a zöldhasú megtartja a közelmúltban elért nyereségeit

- áll az ING elemzésében.

A ma megjelenő makrogazdasági adatok mérsékelt dollárerősödést hozhatnak. A szeptemberi mag-PCE infláció havi alapon várhatóan 0,3 százalék lesz, ami megfelel a piaci konszenzusnak, és ismét alátámasztja a túlfűtött inflációs környezetről szóló jegybanki üzenetet. Emellett a harmadik negyedéves amerikai GDP-növekedés is robusztus lehet, a lakossági fogyasztás és a technológiai beruházások által hajtott bővülés évesített negyedéves alapon elérheti a 3,4 százalékot, felülmúlva a 3,2 százalékos piaci várakozást.

Kapcsolódó cikkünk

Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

Megosztás

Próbál kapaszkodni a forint

Az euró jegyzése 366,8, a dolláré 329,2 forint most.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Megosztás

Történelmi rekord a magyar külkereskedelemben, éledezik a magyar gazdaság fontos oszlopa

Szeptemberben jelentős javulást mutatott a magyar külkereskedelem, sőt az export történelmi csúcsot ért el – derül ki a KSH csütörtök reggeli beszámolójából. Ezzel párhuzamosan az augusztusi adatokat is felfelé módosították, így a korábbinál lényegesen kedvezőbben néznek ki a harmadik negyedéves számok a magyar gazdaság szempontjából.

Tovább a cikkhez
Történelmi rekord a magyar külkereskedelemben, éledezik a magyar gazdaság fontos oszlopa
Megosztás

Fontos jeleket kapnak a befektetők, mozdulhat a forint árfolyama is

Minimális elmozdulással reagált a forint szerda este az amerikai Fed kamatdöntésére, melynek értelmében változatlan maradt az irányadó ráta. Ezzel az euró-forint jegyzés továbbra is a 360 - 370-es sávban mozog, míg a dollár-forint árfolyam az április óta nem látott 330 forintos szintet is elérte szerdán.

Az euró jegyzése reggel 367, a dolláré 329,4 forint volt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Kapcsolódó cikkünk

Nem változtatott a kamatokon az amerikai jegybank

A befektetők figyelme csütörtökön is a monetáris politika felé fordul, hiszen ezúttal az Európai Központi Bank teszi közzé októberi kamatdöntését.

A döntésről és a lehetséges piaci következményekről szóló elemzésünk alább olvasható:

Kapcsolódó cikkünk

Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

Az EKB kamatdöntése mellett a harmadik negyedéves amerikai GDP-adat, valamint az energiaárakkal és a közel-keleti helyzettel kapcsolatos események mozgathatják az árfolyamot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban

Várhatóan a második negyedévihez hasonló éves növekedési ütemet mutatott a magyar gazdaság a július és szeptember közötti időszakban. Ez azonban a bázishatás miatt azt jelenti, hogy negyedéves összevetésben jelentősen lassulhatott a GDP-növekedés, sőt kellemetlen esetben egy stagnálás is benne lehet a pakliban. A kockázatok ugyanis jelentősek, elsősorban a mezőgazdaság okozhatott csalódást a nyáron.

Tovább a cikkhez
Jön a magyar gazdaság egyik legfontosabb adata - Egy fájdalmas meglepetés is benne van a pakliban
Megosztás

Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

Időről időre előfordul, hogy a szélsőséges piaci hangulat irreális várakozásokat eredményez, melyek későbbi korrigálása jó lehetőséget jelent most a befektetők számára. Úgy tűnik, most ilyesmi állhat fenn az euróövezeti kamatvárakozások esetében, a lehetőséget pedig egyszerűen ki is lehet használni. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk, hogy mit jelent mindez az amerikai gazdaság esetében, most pedig azt mutatjuk meg, hogy hogyan érdemes profitálni ebből a lehetőségből az európai piacokon.

Tovább a cikkhez
Túlzásba eshettek a befektetők Európával kapcsolatban, de ebből akár még pénzed is lehet

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Belenyúl a lakáspiacba a kormány, a szakértők már látják a Wekerle Plusz buktatóit
Tisza-kormány: zajlik a cseh-magyar kormányülés, letartóztatás történt a lélegeztetőgép-ügyben is
Megjött a Fed kamatdöntése - Mutatjuk, hogy reagál a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility