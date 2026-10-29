Másfél éves mélyponton is járt az euró a dollárral szemben, erősített a forint

Várhatóan nem változtat az irányadó kamatokon mai ülésén az Európai Központi Bank, és a monetáris politika számottevő enyhítésére sem kell számítani

- vélik az ING Bank közgazdászai. Bár a francia kötvénypiacon komoly turbulenciák láthatók, a kiugróan magas energiaárak miatt a jegybank várhatóan semleges álláspontot képvisel majd, miközben a piac elsősorban a decemberi kamatemelés esélyeit és a devizaárfolyamok alakulását figyeli.

Az elemzői várakozások alapján négy lehetséges forgatókönyv rajzolódik ki a mai kamatdöntésre, amelyek közül három a kamatszint tartását valószínűsíti, míg egy kifejezetten szigorú (hawkish) kimenetel kamatemeléssel számol. Az alapforgatókönyv szerint a jegybank semleges hangnemet üt majd meg. A francia kötvénypiaci feszültségek ugyanis még nem értek el arra a szintre, hogy érdemi lazításra, vagyis galamb fordulatra kényszerítsék a döntéshozókat. Ez különösen igaz a jelenlegi, rendkívül magas olaj- és gázárak mellett, hiszen a holland TTF gáztőzsdén például tegnap elérte a megawattóránkénti 100 eurót a jegyzés.

A piaci reakciókat várhatóan az határozza majd meg, hogy az EKB milyen hangot üt meg Franciaországgal kapcsolatban, illetve mit kommunikál egy még idén esedékes kamatemelésről.

A befektetők jelenleg 21 bázispontos szigorítást áraznak decemberre, miután szeptemberben a jegybanki illetékesek – a kamatdöntés után pár órával szokásosan kiszivárogtatott háttérinformációkban – jelezték, hogy év végéig még napirenden van egy újabb emelés.

Amennyiben a kommunikációban az szerepelne, hogy a decemberi lépés "valószínű", az mérsékelten szigorú meglepetést okozna. Ennél azonban esélyesebb egy kevésbé elkötelezett üzenet, amely csupán "lehetségesnek" vagy "nyitott kérdésnek" nevezi az év végi szigorítást

- fogalmaznak az ING szakértői az EKB kommunikációjával kapcsolatban.

A mai ülés várhatóan nem hoz fordulópontot az euró árfolyamában.

Az euró-dollár devizapár már megmutatta, hogy egyelőre nem áll készen az 1,110-es szint letörésére, és a mai jegybanki esemény sem indít majd el jelentősebb gyengülési hullámot. A tengerentúli makrogazdasági adatok hatására kissé erősödő dollár azonban mérsékelt nyomás alatt tarthatja a keresztárfolyamot - zárul az ING elemzése.

A kamatdöntésről szóló felvezető elemzésünk alább olvasható: