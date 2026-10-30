13°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nem volt kamatemelés Japánban
Deviza

Nem volt kamatemelés Japánban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Visszaadta korábbi nyereségének nagy részét a japán jen a dollárral szemben, miután a japán jegybank (BoJ) a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az irányadó kamatlábon - írja a Bloomberg. Bár Ueda Kazuo jegybankelnök fenntartotta a további szigorítás lehetőségét, a következő lépés időzítésével kapcsolatban nem szolgált új támpontokkal, a tőzsdéket pedig a jegybanki eszközértékesítések váratlan felgyorsítása nyomta le.

A japán fizetőeszköz pénteken napközben még 0,4 százalékkal, a 157,15-ös szintig erősödött a dollárral szemben, ám a kamatdöntést követő sajtótájékoztató után szinte a teljes előnyét elveszítette.

Ueda Kazuo közölte, hogy a döntéshozók minden egyes ülésen – így a soron következőn is – vizsgálják majd a kamatemelés szükségességét.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az áremelkedés üteme még nem érte el a stabil és fenntartható szintet.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Érdemi újdonság, hogy a jegybank kommunikációjában most először szerepelt az a megállapítás, miszerint a maginfláció elérte a 2 százalékos célt.

Még több Deviza

Másfél éves mélyponton is járt az euró a dollárral szemben, erősített a forint

Megjött a Fed kamatdöntése - Mutatjuk, hogy reagál a forint

Erős dollár és gyenge euró közé szorult be a forint a kamatdöntési cunami előtt

Ez a bejelentés kezdetben támogatta a jent, de az elnök szokásos, elköteleződést kerülő szavai végül nem adtak okot a befektetőknek arra, hogy előrébb hozzák a kamatemelési várakozásaikat. Mivel a piac már alapból egy decemberi szigorítással számol, a konkrétumok hiánya végül lefelé nyomta az árfolyamot – értékelték a helyzetet a Crédit Agricole CIB elemzői.

A jen gyengüléséhez az is hozzájárult, hogy a globális piacokon mérséklődött a menekülőeszközök iránti kereslet. A japán valuta az utóbbi időben kezdett visszatérni hagyományos menedékdeviza-szerepéhez, miután éveken át a hatalmas kamatkülönbözetek és a japán tőkekiáramlás még a piaci feszültségek idején is visszafogták a jen iránti keresletet.

A kötvénypiacon eközben erősödés volt tapasztalható, a 10 éves japán államkötvény referenciahozama 6,5 bázisponttal 2,77 százalékra csökkent. Ezzel szemben a vállalati finanszírozási költségek emelkedtek az országban, mivel a nemzetközi hitelpiacok romló hangulata miatt a kockázati felárak széles körben kitágultak.

A tokiói tőzsde irányadó mutatója, a Nikkei 225 index eséssel reagált a jegybank egy másik, meglepetést okozó bejelentésére. A BoJ ugyanis közölte, hogy januártól évi mintegy 860 milliárd jenre gyorsítja fel a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítését a korábbi, évi 330 milliárd jenes ütemről. A Minato Bank stratégája szerint a piac ezt a váratlan lépést szigorító jelzésként és a monetáris politika normalizálásának újabb állomásaként értékelte, a japán részvénypiacot pedig a globális technológiai szektorban zajló, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlértékeltségi aggodalmak miatt kialakult eladási hullám is sújtotta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Bitcoin: Új bika vagy medvepiaci rali?

A négyéves kriptopiaci ciklus alakulása, a harmadik negyedév ralijának okai, a Clarity Act, valamint a Zcash szárnyalása - Gondolatok a kriptopiac alakulásáról, 2026 III. negyedév.... The post B

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Bejelentették: visszahozzák a sorkötelezettséget 2032-től – Oroszország támadásától tart Litvánia
Tisza-kormány: sorjáznak a bejelentések a cseh-magyar kormányülés után, letartóztatás történt lélegeztetőgép-ügyben
Másfél éves mélyponton is járt az euró a dollárral szemben, erősített a forint
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility