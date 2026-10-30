Nem volt kamatemelés Japánban

A japán fizetőeszköz pénteken napközben még 0,4 százalékkal, a 157,15-ös szintig erősödött a dollárral szemben, ám a kamatdöntést követő sajtótájékoztató után szinte a teljes előnyét elveszítette.

Ueda Kazuo közölte, hogy a döntéshozók minden egyes ülésen – így a soron következőn is – vizsgálják majd a kamatemelés szükségességét.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az áremelkedés üteme még nem érte el a stabil és fenntartható szintet.

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Érdemi újdonság, hogy a jegybank kommunikációjában most először szerepelt az a megállapítás, miszerint a maginfláció elérte a 2 százalékos célt.

Ez a bejelentés kezdetben támogatta a jent, de az elnök szokásos, elköteleződést kerülő szavai végül nem adtak okot a befektetőknek arra, hogy előrébb hozzák a kamatemelési várakozásaikat. Mivel a piac már alapból egy decemberi szigorítással számol, a konkrétumok hiánya végül lefelé nyomta az árfolyamot – értékelték a helyzetet a Crédit Agricole CIB elemzői.

A jen gyengüléséhez az is hozzájárult, hogy a globális piacokon mérséklődött a menekülőeszközök iránti kereslet. A japán valuta az utóbbi időben kezdett visszatérni hagyományos menedékdeviza-szerepéhez, miután éveken át a hatalmas kamatkülönbözetek és a japán tőkekiáramlás még a piaci feszültségek idején is visszafogták a jen iránti keresletet.

A kötvénypiacon eközben erősödés volt tapasztalható, a 10 éves japán államkötvény referenciahozama 6,5 bázisponttal 2,77 százalékra csökkent. Ezzel szemben a vállalati finanszírozási költségek emelkedtek az országban, mivel a nemzetközi hitelpiacok romló hangulata miatt a kockázati felárak széles körben kitágultak.

A tokiói tőzsde irányadó mutatója, a Nikkei 225 index eséssel reagált a jegybank egy másik, meglepetést okozó bejelentésére. A BoJ ugyanis közölte, hogy januártól évi mintegy 860 milliárd jenre gyorsítja fel a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) értékesítését a korábbi, évi 330 milliárd jenes ütemről. A Minato Bank stratégája szerint a piac ezt a váratlan lépést szigorító jelzésként és a monetáris politika normalizálásának újabb állomásaként értékelte, a japán részvénypiacot pedig a globális technológiai szektorban zajló, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos túlértékeltségi aggodalmak miatt kialakult eladási hullám is sújtotta.

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