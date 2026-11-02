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Erősödéssel indít a forint a mozgalmasnak ígérkező hét elején
Deviza

Erősödéssel indít a forint a mozgalmasnak ígérkező hét elején

Portfolio
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Kivárás jellemzi a nemzetközi devizapiacokat az amerikai félidős választások és a héten esedékes jegybanki kamatdöntések előtt. Az euró a tizenhét havi mélypont közelében, 1,1182 dollár körül stagnál, miután a Fitch Ratings pénteken negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását. A forint eközben erősödik, az euró 365,5, a dollár pedig 326,5 forint körül jár. A befektetők figyelme a feldolgozóipari adatok mellett arra irányul, hogy a demokraták átveszik-e a kongresszus irányítását Donald Trump Republikánus Pártjától.

Kivárás jellemzi hétfőn a nemzetközi devizapiacokat az amerikai félidős választások és a héten esedékes jegybanki kamatdöntések előtt. Az euró a tizenhét havi mélypont közelében, 1,1182 dollár körül stagnált, miután a Fitch Ratings pénteken stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását. A kriptovaluták piacán enyhe korrekció indult a Binance kriptotőzsdét ért múlt heti, rekordméretű hackertámadás után.

A hét egyik meghatározó eseménye az amerikai félidős választás lesz, amelyen eldől, hogy a demokraták átveszik-e a kongresszus irányítását Donald Trump Republikánus Pártjától.

Hétfőn a nemzetközi makronaptárban a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe után a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek következnek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatóját teszik közzé.

A forint kedd reggel erősödik az euróval szemben, az EURHUF 365,5 körül jár.

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Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is erősödik a magyar deviza, az USDHUF árfolyama 326,5 körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

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