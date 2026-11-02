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FONTOS Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Erősödik a forint, 364 körül jár az euró
Deviza

Erősödik a forint, 364 körül jár az euró

Portfolio
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Széles körben erősödik a forint: az euró 364 felett, a dollár 324 és 325 között jár, és a magyar deviza a lengyel zlotyval, valamint a cseh koronával szemben is feljebb került. A piaci figyelem középpontjába a zloty került, amely a mélyülő lengyel belpolitikai válság hatására hároméves mélypontra gyengült az euróval szemben. Az olajárak esése ugyanakkor a nyersolajimportra szoruló országok, köztük India, Dél-Afrika és Magyarország devizáinak kedvezett; az árupiaci enyhülést az a hír váltotta ki, hogy Donald Trump amerikai elnök hajlandó több időt adni az Iránnal folytatott diplomáciai rendezésnek.
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Kitart a forint erősödése hétfő délután

Az euró 1,8 forinttal került lejjebb (0,5 százalék), és 364,2 forint körül, a napi mélypont közelében jár délután.

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A dollár 2,8 forinttal lett olcsóbb (0,8 százalék), 325 forint környékén mozog. A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik, a lengyel zloty ellen 0,8, a cseh koronával szemben 0,4 százalékkal; a zloty az euróval szemben hároméves mélypontra gyengült a mélyülő lengyel belpolitikai válság hatására. A forintnak az olajárak esése is kedvezett, ahogy más nyersolajimportra szoruló országok devizáinak is.

Az euró 0,36 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,120 körül jár. Az Egyesült Államokból délután kedvező feldolgozóipari adat érkezett: az ISM beszerzésimenedzser-index októberben 55,5 pontra emelkedett a szeptemberi 54,5 pontról.

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Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar

Októberben 55,5 pontra javult az amerikai feldolgozóipari ISM beszerzésimenedzser-index az előző havi 54,5 pontról, ami azt jelzi, hogy hosszú idő után a feldolgozóipar is magára talált. Az új megrendelések tovább emelkedtek, a foglalkoztatottsági alindex viszont kissé gyengült. Bár az árnyomás 77,9 pontról 75,2 pontra mérséklődött, továbbra is nagyon erős, és hasonló folyamatok figyelhetők meg a szolgáltatószektorban is. Kevin Warsh Fed-elnök korábban több információt várt a következő kamatdöntés előtt, a mai adat pedig inkább a további kamatemelés felé billenti a mérleget. Ellensúlyt jelenthet ugyanakkor, hogy az olaj ára ma hatalmasat esik.

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Nagyon erős az amerikai feldolgozóipar
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Három éves mélyponton a zloty az euróval szemben

A forint 0,8 százalékkal erősödött a lengyel zlotyval szemben, az árfolyama 82,4 körül jár. Ilyen gyenge utoljára július 13-án volt a lengyel fizetőeszköz.

Az euróval szemben a lengyel pénz hároméves mélyponton van.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Több mint másfél egységgel erősödött a forint az euróval szemben

Tovább erősödik a forint hétfő délután, az euró 1,7 forinttal került lejjebb (0,5 százalék), és 364,2 forint körül, a napi mélypont közelében jár.

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A dollár ennél is nagyobb mértékben, 3,3 forinttal lett olcsóbb (1 százalék), az árfolyam 324,6 körül mozog, szintén közel a napi minimumhoz.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik: a lengyel zloty ellen 0,8, a cseh koronával szemben 0,4 százalékkal.

Az euró eközben 0,56 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,122 körül jár.

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Rég nem láttak olyan inflációt a franciák, mint októberben

Váratlanul gyorsult az infláció Franciaországban, ahol októberben 3,4 százalékra nőtt az éves pénzromlás a szeptemberi 3,1 százalékról, ami 2023 decembere óta a legmagasabb érték. A francia statisztikai hivatal, az Insee előzetes adatai szerint az emelkedést elsősorban az energiaárak okozták, amelyek egy év alatt 24,1 százalékkal nőttek. Az elemzők 3,2 százalékos éves és 0,2 százalékos havi drágulásra számítottak, a fogyasztói árak azonban egy hónap alatt 0,4 százalékkal emelkedtek. A szolgáltatások ára is gyorsabban nőtt, az élelmiszerek drágulása viszont 1,2 százalékra lassult. Az uniós összehasonlításra használt harmonizált fogyasztói árindex éves szinten 3,8 százalékra ugrott.

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Rég nem láttak olyan inflációt a franciák, mint októberben
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Gyengül a zloty

Rövid időre egyhavi mélypontra gyengült hétfőn a feltörekvő piaci devizákat tömörítő MSCI-index, miután a belpolitikai feszültségek és a keddi amerikai félidős választások előtti óvatosság egyaránt nyomás alá helyezte a piacokat - számolt be a Bloomberg.

A figyelem középpontjába a lengyel zloty került, amely a mélyülő belpolitikai válság hatására hároméves mélypontra gyengült az euróval szemben. Ezzel szemben a nyersolajimportra szoruló országok – köztük India, Dél-Afrika és Magyarország – devizái profitáltak az olajárak eséséből. Az árupiaci enyhülést az a hír váltotta ki, miszerint Donald Trump amerikai elnök hajlandó több időt adni az Iránnal folytatott diplomáciai rendezésnek. A kedvező nemzetközi hangulatban a forint 0,4 százalékkal erősödött.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Jelentősen erősödik a forint

Továbbra is széles körben erősödik a forint hétfő délelőtt: az euró 1,2 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), és már valamivel 365 forint alatt jár.

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A dollár ennél nagyobb mértékben, 2,5 forinttal lett olcsóbb (0,8 százalék), az árfolyam 325,5 körül mozog.

A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty ellen 0,6, a cseh koronával szemben 0,3 százalékkal.

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Erősödik a forint

Erősödik a forint hétfő délelőtt, a magyar deviza az euróval és a dollárral, valamint a régiós devizákkal szemben is feljebb került.

Az euró 1,1 forinttal lett olcsóbb (0,3 százalék), az árfolyam 365 forint közelében jár, míg a dollár 3,1 forinttal került lejjebb (0,9 százalék), 325 forint környékére.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A lengyel zlotyval szemben 0,6, a cseh koronával szemben 0,3 százalékkal erősödik a forint.

Az euró eközben 0,66 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül mozog.

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A nyár közepe óta nem volt ilyen erős a forint a zlotyval szemben

Erősödik a forint a lengyel zlotyval szemben is, az árfolyama 82,7 alatt jár. Ilyen erős a forint a nyár közepén volt utoljára a lengyel fizetőeszközzel szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nem várt negatív adat jött Németországból

Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.

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Nem várt negatív adat jött Németországból
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Erősödéssel indít a forint a mozgalmasnak ígérkező hét elején

Kivárás jellemzi hétfőn a nemzetközi devizapiacokat az amerikai félidős választások és a héten esedékes jegybanki kamatdöntések előtt. Az euró a tizenhét havi mélypont közelében, 1,1182 dollár körül stagnált, miután a Fitch Ratings pénteken stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását. A kriptovaluták piacán enyhe korrekció indult a Binance kriptotőzsdét ért múlt heti, rekordméretű hackertámadás után.

A hét egyik meghatározó eseménye az amerikai félidős választás lesz, amelyen eldől, hogy a demokraták átveszik-e a kongresszus irányítását Donald Trump Republikánus Pártjától.

Hétfőn a nemzetközi makronaptárban a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe után a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek következnek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatóját teszik közzé.

A forint kedd reggel erősödik az euróval szemben, az EURHUF 365,5 körül jár.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben is erősödik a magyar deviza, az USDHUF árfolyama 326,5 körül alakul.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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