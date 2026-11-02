Erősödött a forint, 364 körül járt az euró hétfőn

Az euró 1,8 forinttal került lejjebb (0,5 százalék), és 364,2 forint körül, a napi mélypont közelében jár délután.

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A dollár 2,8 forinttal lett olcsóbb (0,8 százalék), 325 forint környékén mozog. A magyar deviza a régiós pénzekkel szemben is erősödik, a lengyel zloty ellen 0,8, a cseh koronával szemben 0,4 százalékkal; a zloty az euróval szemben hároméves mélypontra gyengült a mélyülő lengyel belpolitikai válság hatására. A forintnak az olajárak esése is kedvezett, ahogy más nyersolajimportra szoruló országok devizáinak is.

Az euró 0,36 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,120 körül jár. Az Egyesült Államokból délután kedvező feldolgozóipari adat érkezett: az ISM beszerzésimenedzser-index októberben 55,5 pontra emelkedett a szeptemberi 54,5 pontról.