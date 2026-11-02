Izmosodik a forint: 365 alatt jár az euró

Továbbra is széles körben erősödik a forint hétfő délelőtt: az euró 1,2 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), és már valamivel 365 forint alatt jár.

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A dollár ennél nagyobb mértékben, 2,5 forinttal lett olcsóbb (0,8 százalék), az árfolyam 325,5 körül mozog.

A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty ellen 0,6, a cseh koronával szemben 0,3 százalékkal.