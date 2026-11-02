Izmosodik a forint: 365 alatt jár az euró

Jelentősen erősödik a forint
Továbbra is széles körben erősödik a forint hétfő délelőtt: az euró 1,2 forinttal került lejjebb (0,3 százalék), és már valamivel 365 forint alatt jár.
A dollár ennél nagyobb mértékben, 2,5 forinttal lett olcsóbb (0,8 százalék), az árfolyam 325,5 körül mozog.
A régiós devizákkal szemben is erősödik a magyar fizetőeszköz, a lengyel zloty ellen 0,6, a cseh koronával szemben 0,3 százalékkal.
Erősödik a forint
Erősödik a forint hétfő délelőtt, a magyar deviza az euróval és a dollárral, valamint a régiós devizákkal szemben is feljebb került.
Az euró 1,1 forinttal lett olcsóbb (0,3 százalék), az árfolyam 365 forint közelében jár, míg a dollár 3,1 forinttal került lejjebb (0,9 százalék), 325 forint környékére.
A lengyel zlotyval szemben 0,6, a cseh koronával szemben 0,3 százalékkal erősödik a forint.
Az euró eközben 0,66 százalékkal erősödik a dollárral szemben, az EURUSD 1,123 körül mozog.
A nyár közepe óta nem volt ilyen erős a forint a zlotyval szemben
Erősödik a forint a lengyel zlotyval szemben is, az árfolyama 82,7 alatt jár. Ilyen erős a forint a nyár közepén volt utoljára a lengyel fizetőeszközzel szemben.
Nem várt negatív adat jött Németországból
Váratlanul nagyot esett a német kiskereskedelmi forgalom szeptemberben, részben a benzinkutak gyengébb eladásai miatt. A forgalom éves összevetésben 2,3 százalékkal csökkent, miközben szeptemberben még csak 0,3 százalékos volt a visszaesés. Havi alapon 2 százalékos csökkenést mértek, pedig augusztusban még 1,2 százalékkal nőtt a forgalom. Az elemzők októberre átlagosan 0,4 százalékos havi növekedést vártak.
Erősödéssel indít a forint a mozgalmasnak ígérkező hét elején
Kivárás jellemzi hétfőn a nemzetközi devizapiacokat az amerikai félidős választások és a héten esedékes jegybanki kamatdöntések előtt. Az euró a tizenhét havi mélypont közelében, 1,1182 dollár körül stagnált, miután a Fitch Ratings pénteken stabilról negatívra rontotta Franciaország adósbesorolásának kilátását. A kriptovaluták piacán enyhe korrekció indult a Binance kriptotőzsdét ért múlt heti, rekordméretű hackertámadás után.
A hét egyik meghatározó eseménye az amerikai félidős választás lesz, amelyen eldől, hogy a demokraták átveszik-e a kongresszus irányítását Donald Trump Republikánus Pártjától.
Hétfőn a nemzetközi makronaptárban a kínai RatingDog októberi feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe után a német szeptemberi kiskereskedelmi forgalom, majd a spanyol, az olasz, a francia, a német és az euróövezeti feldolgozóipari hangulatindexek következnek. Délután az amerikai ISM feldolgozóipari mutatóját teszik közzé.
A forint kedd reggel erősödik az euróval szemben, az EURHUF 365,5 körül jár.
A dollárral szemben is erősödik a magyar deviza, az USDHUF árfolyama 326,5 körül alakul.
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