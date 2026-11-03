Bizonytalanság a piacokon: elhozhatja a nagy átrendeződést az amerikai választás

Mérsékelten erősödött az amerikai dollár a keddi ingadozó kereskedésben, mivel a befektetők a félidős választások kimenetelét és az amerikai–iráni megállapodás esélyeit mérlegelik. A piacon attól tartanak, hogy a demokraták vártnál jobb szereplése növelheti a volatilitást, főként a mesterségesintelligencia-szektorban. A dollár árfolyama az olajárakat követte, amelyeket az iráni háború lezárásáról érkező, egymásnak ellentmondó hírek mozgattak. A zöldhasú végül a vártnál jóval erősebb JOLTS-jelentés nyomán fordult pluszba, a nyitott álláshelyek száma ugyanis 7,523 millióra ugrott. Az elemzők szerint a Fed kamatpályáját a pénteki foglalkoztatottsági adatok határozhatják meg.

Mérsékelten erősödött az amerikai dollár a keddi ingadozó kereskedésben, miközben a befektetők az amerikai félidős választások várható kimenetelét, valamint az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges megállapodás esélyeit mérlegelik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A piaci szereplők azt vizsgálják, milyen hatással lehet az eszközárakra a kongresszusi erőviszonyok esetleges átrendeződése a keddi félidős választásokon. Különös figyelmet kap a kérdés, hogy a demokraták vártnál jobb szereplése növelheti-e a piaci volatilitást, főként a tőzsdéket eddig húzó mesterségesintelligencia-szektorban.

Az amerikai fizetőeszköz árfolyama a nap folyamán kisebb nyereségek és veszteségek között ingadozott.

A kurzus az olajárak mozgását követte, amelyet az iráni háború lezárását célzó tárgyalásokról érkező, egymásnak ellentmondó hírek befolyásoltak.

Egy magas rangú iráni tisztviselő a Reutersnek úgy nyilatkozott, hogy

Teherán és Washington még messze van a háborút lezáró megállapodástól, miközben a közvetítő szerepét betöltő Katar fokozta erőfeszítéseit a nézeteltérések áthidalására.

Mindemellett Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy megállapodott Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel arról, hogy Washington az idei év vége után leállítja az Izraelnek nyújtott négymilliárd dolláros finanszírozást. Juan Perez, a Monex USA kereskedési igazgatója szerint a vegyes üzenetek összezavarják a piacot, a dollár pedig veszteségek elé nézhet a Feden belüli konszenzus hiánya és a várható belpolitikai súrlódások miatt.

A zöldhasút a főbb devizákból álló kosárral szemben mérő dollárindex 0,1 százalékkal 101,86 pontra emelkedett, miközben az euró 0,01 százalékkal 1,1184 dollárra gyengült. Az amerikai deviza azt követően fordult pluszba a kezdeti, 0,17 százalékos esésből, hogy a munkaügyi minisztérium közzétette a nyitott álláshelyek számát mérő JOLTS-jelentését. Az adatok szerint a munkaerő-keresletet jelző mutató 333 ezerrel 7,523 millióra ugrott, ami jóval meghaladta az elemzők által várt 7,1 milliós értéket. Ez a statisztika nyitja meg a pénteki átfogó foglalkoztatottsági jelentéssel záruló munkaerőpiaci adatközlések sorát, amelyek alapvetően meghatározzák majd a Fed kamatpályájával kapcsolatos várakozásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images