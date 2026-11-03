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Gyengüléssel kezdte a napot a forint
Deviza

Gyengüléssel kezdte a napot a forint

Portfolio
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Kedden reggel mérsékelt eséssel kezdte a napot a forint a vezető devizákkal szemben.
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Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg

Kifejezetten vonzó befektetési lehetőséget lát a brazil és a magyar államkötvényekben a német Union Investment. A frankfurti székhelyű alapkezelő Brazíliában a legutóbbi árfolyamesést kihasználva növelte a kitettségét, míg Magyarország esetében az eurózónához való hosszabb távú közeledésre, a kamatcsökkentésekre és a forint erősödésére építi a stratégiáját - számolt be az Union Investment saját weboldalán.

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Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg
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Gyengüléssel kezdte a napot a forint

Kedden reggel 365-ig gyengült a forint az euróval szemben a hajnalban látott 354,5-ös szintről.

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A dollárral szemben 326-os árfolyam jellemző.

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  • Kedden Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét publikálja, amely a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába enged betekintést.
  • Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS-jelentés érkezik: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiac helyzetének megítéléséhez ad támpontot.
  • A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz. A kongresszusi erőviszonyok változása a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét és a befektetői várakozásokat is alakíthatja.

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