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Kapaszkodik a forint
Deviza

Kapaszkodik a forint

Portfolio
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Kedden reggel mérsékelt eséssel kezdte a napot a forint a vezető devizákkal szemben, napközben azonban visszakapaszkodott a hazai deviza.
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Kapaszkodik a forint

Napközben 364,5-ig kapaszkodott vissza a forint az euróval szemben.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Mélyponton a lengyel zloty

Hároméves mélypontra gyengült a lengyel zloty az euróval szemben, miután a lengyel belpolitikai és intézményi feszültségek növelték a kockázati prémiumot.

A Reuters szerint a lengyel devizára különösen a kormány és az Alkotmánybíróság körüli konfliktus helyezett nyomást. Az EUR/PLN árfolyam rövid időre 4,4337-ig emelkedett.

Az ING elemzői szerint a zloty a közép-európai régió leggyengébb devizája lehet, a további leértékelődés kockázatát pedig a lengyel jegybank galamb (kamatvágást kilátásba helyező) hangvétele, valamint az ország magas költségvetési hiánya is növeli.

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Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke

Hamarosan kiderülhet, kik pályáznak az Európai Központi Bank (EKB) elnöki pozíciójára Christine Lagarde 2027 februári távozása után, miután az euróövezeti kormányoknak november 6-ig van lehetőségük megnevezni jelöltjeiket. Az új vezető kiválasztása egy nagyobb horderejű személyi átrendeződés része, ugyanis rövid időn belül a hatfős Igazgatóság három tagja is lecserélődik - tudósított a Bloomberg.

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Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke
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Nincs már visszaút a világhírű közgazdász szerint: "Lassú és sötét halált hal Európa"

A mesterséges intelligencia körüli piaci buborék kipukkadására, az amerikai államadósság-válságra és az európai gazdaság lassú hanyatlására figyelmeztetett Kenneth Rogoff, a Harvard Egyetem professzora és a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egykori vezető közgazdásza a Firstpostnak adott interjújában. A szakértő szerint a tartósan magas kamatlábak, az elszálló adósságok és a geopolitikai konfliktusok olyan rejtett sebezhetőségeket hoznak felszínre, amelyeket a döntéshozók sokáig alábecsültek.

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Nincs már visszaút a világhírű közgazdász szerint:
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Kivárnak a befektetők

Kedd délelőtt nincsenek nagy mozgások a devizapiacon, a forint minimális, 0,1 százalékos gyengülésben van az euróval szemben, így 364,7 körül jár az árfolyam. Az euró-dollár jegyzésben sem látszik jelentős kilengés, a kulcsfontosságú árfolyam 1,12 alatt jár egy kicsivel. A befektetők vélhetően kivárnak az amerikai félidős választások és a geopolitkai feszültségek miatt.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg

Kifejezetten vonzó befektetési lehetőséget lát a brazil és a magyar államkötvényekben a német Union Investment. A frankfurti székhelyű alapkezelő Brazíliában a legutóbbi árfolyamesést kihasználva növelte a kitettségét, míg Magyarország esetében az eurózónához való hosszabb távú közeledésre, a kamatcsökkentésekre és a forint erősödésére építi a stratégiáját - számolt be az Union Investment saját weboldalán.

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Nagy német befektető lát lehetőséget Magyarországban, az euróbevezetési terv győzte meg
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Gyengüléssel kezdte a napot a forint

Kedden reggel 365-ig gyengült a forint az euróval szemben a hajnalban látott 354,5-ös szintről.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A dollárral szemben 326-os árfolyam jellemző.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
  • Kedden Magyarországon az MNB a hitelintézetek összevont mérlegét publikálja, amely a bankrendszer hitel- és betétállományának alakulásába enged betekintést.
  • Az Egyesült Államokban a szeptemberi gyáripari megrendelések mellett a JOLTS-jelentés érkezik: a betöltetlen álláshelyek és a kilépések alakulása a munkaerőpiac helyzetének megítéléséhez ad támpontot.
  • A nap kiemelt eseménye az amerikai félidős választás lesz. A kongresszusi erőviszonyok változása a kormányzat gazdaságpolitikai mozgásterét és a befektetői várakozásokat is alakíthatja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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