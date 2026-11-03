Kapaszkodik a forint

Hároméves mélypontra gyengült a lengyel zloty az euróval szemben, miután a lengyel belpolitikai és intézményi feszültségek növelték a kockázati prémiumot.

A Reuters szerint a lengyel devizára különösen a kormány és az Alkotmánybíróság körüli konfliktus helyezett nyomást. Az EUR/PLN árfolyam rövid időre 4,4337-ig emelkedett.

Az ING elemzői szerint a zloty a közép-európai régió leggyengébb devizája lehet, a további leértékelődés kockázatát pedig a lengyel jegybank galamb (kamatvágást kilátásba helyező) hangvétele, valamint az ország magas költségvetési hiánya is növeli.