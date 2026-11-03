(Látszat)megoldások az államadósság csökkentésére

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A magas államadósság egyre feszítőbbé váló gazdaságpolitikai kihívás, kiváltképp akkor, amikor a finanszírozási költségek emelkednek és gyengék a növekedési kilátások. A történelemben és a modern gazdaságok gyakorlatában az adósságteher csökkentésére több, egymástól eltérő hatásmechanizmusú beavatkozási lehetőség áll rendelkezésre.

Cikksorozatunk első részében áttekintettük az adósság történeti alakulását és az azt meghatározó tényezőket, úgy mint a reálkamat-növekedés különbözet, az elsődleges egyenleg, az infláció és a már fennálló adósságszint. A cikksorozat második részében általánosságban áttekintjük az adósság leépítésének lehetőségeit, vagyis azt, hogy a különböző megoldások mennyiben hatásosak, milyen időtávon hatnak, az egyes esetekben mely szereplők viselik a költségeket, és milyen politikai-gazdasági következményekkel járnak. A hazai vonatkozásokat cikksorozatunk harmadik részében fogjuk ismertetni.

A hiánycsökkentés útjai: a fiskális konszolidáció dilemmája

Az adósság csökkentésére alkalmazható legáltalánosabb eszköz a fiskális konszolidáció. A konszolidáció két fő módon valósulhat meg: a kiadások csökkentésével (pl. szociális juttatások, közalkalmazotti bérek, beruházások mérséklése) és/vagy a bevételek növelésével (pl. adókulcs-emelés, adóalap kiszélesítése, új adónem bevezetése). Ezek az intézkedések a költségvetés elsődleges egyenlegének javítását célozzák.

Vannak sikeresnek, és kevésbé sikeresnek tekintett fiskális konszolidációs példák (1. ábra). Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején Írország, Kanada és Svédország is olyan reformokat fogadott el, amelyek helyreállították az egyensúlyt, csökkentették az államadósságot, de nem jártak érdemi növekedési áldozattal.

A sikeres fiskális konszolidációk jellemzője volt, hogy politikai és társadalmi konszenzuson alapult és a kiadások csökkentésére fókuszált. A kibocsátásveszteség így kisebb volt, mint az adóemelés-alapú konszolidációs esetekben.

Ezzel szemben az 1980-as évek latin-amerikai vagy a 2010-es évek európai adósságválságait követő kiigazítások jelentős negatív gazdasági és társadalmi hatásokat eredményeztek. A jövedelemtranszferek és közszolgáltatások leépítése társadalmi feszültséget szült, ami politikai instabilitást váltott ki. A programok gyakran foglaltak magukban strukturális reformokat is (pl. privatizáció, munkaerőpiaci rugalmasság növelése, nyugdíjrendszer reformja), amelyek végrehajtása politikai ellenállásba ütközött.

A fiskális konszolidáció nehézsége, hogy jellemzően politikai áldozattal jár, mivel csökkentheti a regnáló pártok újraválasztási esélyét.

Az IMF 2019-es becslése szerint a GDP 1 százalékának megfelelő adóalapú költségvetési kiigazítás 8 százalékkal mérsékli a kormánypárt újraválasztásának valószínűségét. A választási siker esélye különösen akkor csökken, ha a konszolidációt recesszió idején, a választási ciklus végén vagy alacsony támogatottság mellett hajtják végre.

Kinőhető a magas államadósság? Adósságcsökkentés gazdasági bővüléssel

Az adósság kinőhető, amennyiben a gazdasági növekedés üteme meghaladja a kormányzat által az adósság után fizetett átlagos reálkamatot, így fokozatosan csökkenhet az adósság GDP-arányos mértéke. Sikeres adósságkinövés során a kormányzatok közel egyensúlyi költségvetés mellett, drasztikus költségvetési kiigazítás nélkül kerülnek fenntartható adósságpályára.

Az adósság kinövése különösen háborút követő fellendülési időszakokban jellemző. A jelenlegi makrogazdasági és demográfiai környezet azonban lényegesen eltér a második világháborút követő időszaktól, így az adósságkinövési stratégia lehetőségei korlátozottak. Korábbi tapasztalatok alapján az újjáépítési periódusban növekedtek a beruházások és a termelékenység, bővült a munkaerő-kínálat, a gazdasági növekedés üteme jellemzően meghaladta a kamatlábakat és a mérsékelt, de tartós infláció szintén támogatta az adósság kinövését.

Ezzel szemben napjainkban a fejlett gazdaságok termelékenységi problémákkal és demográfiai kihívásokkal (idősödéssel) küzdenek, magasak a kamatok, míg az infláció ingadozó és nehezen kezelhető. Tovább nehezítik a gazdasági növekedést az Európát érő versenyképességi kihívások is, melyek több szektoron keresztül – például a német járműipar – a magyar gazdaság növekedési kilátásaira is borús képet festenek.

Időt vásárolni a piacoktól: az adósságállomány átütemezése

Az államadóság-ráta csökkentése elképzelhető a már meglevő adósságállomány átstrukturálásával, azaz részleges vagy teljes államcsőddel. Az átütemezés a tőketartozás részleges elengedését (haircut), a kamatlábak csökkentését, a futamidő meghosszabbítását vagy a törlesztések halasztását jelentheti. Az államcsődök és adósságátütemezések történetileg elsősorban háborúkhoz és válságokhoz kapcsolódtak, különösen a feltörekvő gazdaságokban, például az 1980-as évek latin-amerikai, valamint az 1990-es évek ázsiai és orosz válságai kapcsán.

Az államcsőd azonnali adósságkönnyítést biztosíthat, ugyanakkor súlyos és tartós gazdasági következményekkel járhat. A hitelezői veszteségek és a befektetői bizalom megrendülése tőkekiáramlást, a piaci finanszírozáshoz való hozzáférés beszűkülését és magasabb kockázati prémiumokat eredményezhet. Mindez tartósan ronthatja az ország hitelképességét és növelheti a későbbi hitelfelvétel költségeit.

Az adósság restrukturálása kétélű eszköz, amelynek költségei az ország pénzügyi integrációjától és az adósság szerkezetétől is függenek.

Fenntarthatatlan adósság esetén helyreállíthatja a fizetőképességet és mérsékelheti a jövőbeni terheket. Ugyanakkor a fejlett, szorosan integrált pénzügyi rendszerekben jelentős tovagyűrűző hatásokat válthat ki. Az államcsőd ezért komoly pénzügyi stabilitási és hosszú távú finanszírozási kockázatokat hordoz.

Mennyit ér az állami vagyon? Privatizáció mint adósságcsökkentési eszköz

Az állam bruttó adóssága állami eszközök magánkézbe vagy más állam tulajdonába adásával, azaz privatizálásával is csökkenthető. Ha a kormányzat érdemi állami eszközállománnyal bír, úgy a közvagyon magánkézbe adásával az állam a felhalmozott adósságot törlesztheti.

A privatizáció napjainkban ritkábban alkalmazott megoldás, ismét előtérbe került az állam stratégiai tulajdonosi szerepe.

Az államok a megváltozó világgazdasági közegben inkább a korábban privatizált, de stratégiailag fontos eszközök, így kikötők, ellátási utak, vezetékek, közművek ismételt állami tulajdonba vételén dolgoznak. Az államok racionalizálják az állam korábbi határait, hogy a jövőbeli nagy kihívások megoldására fókuszálhassanak. Napjainkban a neo-merkantilista gazdasági megközelítés felerősödött. Ez éles ellentétben áll a privatizáció liberális megközelítésével.

Áremelkedés és adósságteher: elinflálható az államadósság?

Az adósság csökkentésének további lehetséges módja az adósság elinflálása. A váratlan infláció mérsékli a fennálló adósság reálértékét és reálkamatát, így a hitelezők rovására javíthatja az állam pozícióját.

Ez az ún. „inflációs adó” elsősorban akkor hatásos, ha az adósság nagy része hosszú lejáratú, fix kamatozású, inflációval nem indexált és hazai valutában denominált.

A történelmi tapasztalatok alapján az infláció önmagában nem biztosít tartós államadósság-leépítést. Az 1945 és 2020 közötti inflációs hullámok során nem mutatható ki erős kapcsolat az éves infláció és az államadósság változása között (2. ábra). Az 1970-es években az inflációs várakozások kamatokba való beépülése, az 1980-as évek latin-amerikai válságai során pedig a magas devizaadósság korlátozta az infláció adósságcsökkentő hatását. A II. világháború utáni sikeres adósságleépítésekben elsősorban a kedvező reálkamat-növekedés különbség játszott meghatározó szerepet.

A meglepetés infláció adósságcsökkentő hatása korlátozott, és jellemzően egyszeri, mivel a pénzügyi piacok gyorsan alkalmazkodnak. A tartósan magasabb inflációs várakozások beépülnek a nominális kamatokba, növelve az újonnan kibocsátott adósság finanszírozási költségét. Az inflációs várakozások elszabadulása ráadásul önmagát erősítő folyamatot indíthat el, amely megnehezíti az árstabilitás helyreállítását.

Az adósság elinflálása hosszabb távon a jegybanki hitelesség romlásán keresztül akár növelheti is az államadósság terheit.

A tartósan magas infláció magasabb kockázati prémiumokat és szigorúbb monetáris politikát tehet szükségessé, ami ellensúlyozhatja a kezdeti adósságcsökkenést. A negatív reálkamat és a kedvező reálkamat-növekedés különbség ezért önmagában nem az infláció emelésével biztosítható tartósan.

Az elinflálás különösen a kis, nyitott, jelentős devizaadóssággal rendelkező gazdaságokban kockázatos.

Az elinflálás egyik szélsőséges formája a hiperinfláció, amely rövid távon jelentősen csökkentheti a belföldi nominális adósság reálértékét, de rendkívüli gazdasági és társadalmi károkkal jár. A tartósan magas inflációs várakozások, a valuta leértékelődése és a finanszírozási költségek emelkedése hosszabb távon súlyosbíthatja az adósságproblémákat. A havi szinten 50 százalék (éves szinten kb. 12.900 százalék) fölötti áremelkedés társadalmi elégedetlenséghez, a bűnözés felfutásához, az egészségi állapot jelentős romlásához vezet. Az infláció ezért legfeljebb átmeneti adósságkönnyítést jelenthet, tartós és megbízható adósságcsökkentési stratégiát nem.

Pénzügyi elnyomás: az adósságcsökkentés csendes eszköze

A pénzügyi elnyomás különböző formái régóta a gazdaságpolitikai eszköztár részét képezik, különösen akkor, amikor az államadósság finanszírozhatósága égető kérdéssé válik (1. táblázat). A pénzügyi elnyomás során az állam – jellemzően a jegybankon keresztül – monetáris és szabályozási eszközökkel a piaci egyensúlynál alacsonyabb szintre nyomja a kamatokat, így olcsóbban finanszírozhatja magát. A nominális kamatok lenyomásával, és közben mérsékelt infláció tolerálásával a jegybank ideiglenesen negatív reálkamatokat tart fent, amely az adósság reálértékének csökkenését eredményezi. Az állam jövedelmeket csoportosít át a megtakarítóktól a hitelfelvevők felé, így az állam adósságterhe csökkenthető.

1. táblázat: A pénzügyi elnyomás módjainak összefoglalása Elnyomás típusa Mechanizmus Fő eszközök Előnyök az állam számára Hátrányok / kockázatok Példák 1. Jegybanki eszköz-vásárlások A jegybank nagy mennyiségben vásárol állampapírt, mesterségesen lenyomva a hozamokat. QE (pl. PEPP, állampapír-vásárlás, MBS-vásárlás), piaci stabilizációs intervenciók Olcsó finanszírozás, hozamstabilitás, piaci turbulencia mérséklése, likviditás biztosítása Monetáris–fiskális határ elmosódása, jegybanki mérleg felduzzadása, piaci torzulások USA 1942–1951, Fed QE (2008–2021), EKB QE/PEPP, BoJ QQE (2001-2024) 2. Kamat-differenciálás és részpiaci szabályozás A különböző befektetői csoportok eltérő kamatokkal szembesülnek; szabályozás teremti meg a keresletet. Kötött portfólióarányok, likviditási normák, lakossági prémiumkamat, intézményi kényszertartás Stabil kereslet, olcsó intézményi finanszírozás, hosszabb futamidők Piaci allokáció torzul, intézményi reálveszteségek, verseny gyengülése USA 1930–70, India SLR, Törökország kötelező állampapír-kereslete, EU bankrendszer nulla kockázati súlya 3. Hozamgörbe kontroll A jegybank explicit hozamcélt rögzít egy vagy több futamidőre, szükség esetén korlátlan vásárlásokkal. 10 éves hozamcél rögzítése, intervenciók, limitáras vásárlások Hosszú hozamok leszorítása, fiskális stabilizáció, hozamvolatilitás csökkenése Likviditási problémák, a piac eltűnése, jegybanki lezárás nehézsége Japán (2016–2024), USA WWII, Ausztrália (2020–2021) 4. Tőkekontroll és árfolyam-korlátozások A tőke ki- és beáramlására korlátozások, devizapiaci szabályozás, árfolyam-menedzsment. Remittance limitek, engedélyezési rendszer, többárfolyamos rendszer, devizatartalék-felhasználás Árfolyam-stabilitás, tőkemenekítés megakadályozása, alacsonyabb kockázati prémium Feketeárfolyam, bizalomvesztés, alacsony FDI, piaci torzulás Kína, Malajzia 1998, Izland 2008–17, Argentína 2019–23 Forrás: Saját szerkesztés

A mérleg ereje: jegybanki eszközvásárlások hatása az államadósságra

A jegybanki eszközvásárlások a pénzügyi elnyomás egyik legfontosabb mechanizmusát jelenthetik, mivel az állampapír-kereslet növelésén keresztül mérséklik a hozamokat és az állam finanszírozási költségeit. A jegybankok válságkezelési, vagy monetáris transzmissziós célból, újonnan teremtett jegybanki tartalékok ellenében vásárolnak értékpapírokat. Bár a programok elsődleges célja nem az államadósság finanszírozása, a hozamcsökkentés révén közvetetten a fiskális politikát is támogatják.

Az eszközvásárlások a közvetlen keresleti hatás mellett portfólió-átrendeződésen keresztül is csökkenthetik a finanszírozási költségeket.

A jegybanki vásárlások mérséklik az állampapírhozamokat, miközben a befektetőket más, gyakran kockázatosabb eszközök felé terelik. A mennyiségi lazítás (quantitative easing – QE) alkalmazásában Japán úttörő szerepet játszott 2001-től, majd a 2008-as globális pénzügyi válságot követően a Federal Reserve és az EKB is példátlan méretű eszközvásárlási programokba kezdett. A koronavírus-válság idején az eszközvásárlások széles körben alkalmazott válságkezelési eszközzé váltak.

A tartós és nagyarányú eszközvásárlások ugyanakkor pénzügyi stabilitási és intézményi kockázatokat hordoznak.

A hozamok leszorítása torzíthatja a piaci árazást, ösztönözheti a túlzott kockázatvállalást, buborék képződhet és elmosódik a határvonal a monetáris és fiskális politika között. Amennyiben a jegybanki döntéseket egyre inkább az államadósság finanszírozási szempontjai korlátozzák, fennáll a fiskális dominancia kialakulásának veszélye. A jegybanki mérleg jelentős növekedése emellett fokozhatja a kamatemelésekhez kapcsolódó mérleg- és jövedelmezőségi kockázatokat.

Az eszközvásárlások tehát válsághelyzetben hatékony stabilizációs eszközök lehetnek, tartós alkalmazásuk azonban az államadósság finanszírozásának jegybanki támogatását eredményezheti.

A 2008 utáni és a koronavírus-válság idején indított programok egyaránt hozzájárultak a hosszú hozamok mérsékléséhez és az állam finanszírozási feltételeinek javulásához. A pénzügyi elnyomás szempontjából ezért nem pusztán a programok deklarált célja, hanem azok tartóssága, hozamokra gyakorolt hatása és a fiskális politikával kialakuló kapcsolata is meghatározó.

Kamatdifferenciálás és szabályozás az adósságkezelés szolgálatában

A belföldi állampapír-piac részpiacokra bontása a pénzügyi elnyomás egyik eszköze lehet, amelyben az állam eltérő finanszírozási feltételeket alakít ki az egyes befektetői csoportok számára. A differenciálás történhet lakossági és intézményi befektetők, illetve belföldi és külföldi szereplők között. Utóbbi szorosan kapcsolódik a tőkekorlátozásokhoz és az árfolyam-szabályozáshoz.

Az intézményi részpiacon a szabályozás tartós állampapír-keresletet teremthet, mérsékelve az állam finanszírozási költségeit.

A likviditási követelmények, kockázati súlyok és kötelező befektetési kvóták a bankokat és biztosítókat akár a piacinál alacsonyabb hozamú állampapírok tartására ösztönözhetik. Ez különösen bankszektor domináns pénzügyi rendszerekben lehet hatásos, ugyanakkor torzíthatja a tőkeallokációt, csökkentheti a pénzügyi szektor rugalmasságát és visszafoghatja a produktív magánberuházásokat.

A lakossági állampapírpiac ezzel szemben magasabb finanszírozási költségek mellett is stabilabb és diverzifikáltabb befektetői bázist biztosíthat. A versenyképes kamatozás a háztartási megtakarításokat az állampapírok felé tereli, csökkentve más megtakarítási formák vonzerejét. Bár a lakossági finanszírozás nominálisan drágább lehet az állam számára, a befektetők kisebb portfólió-átrendezési hajlandósága mérsékelheti a hirtelen tőkekiáramlás és a refinanszírozási zavarok kockázatát.

Hozamgörbe-kontroll: meddig ér a jegybank keze a kötvénypiacon?

A hozamgörbe-kontroll (yield curve control – YCC) a pénzügyi elnyomás egyik közvetlen eszköze lehet, amelynek keretében a jegybank meghatározott futamidőn hozamcélt jelöl ki. A cél fenntartása érdekében szükség szerint állampapírokat vásárol vagy értékesít, ezáltal közvetlenül befolyásolja a finanszírozási költségeket. A hozamgörbe-kontroll a piaci folyamatokba történő rendkívül erős beavatkozás, ezért a történelem során általában válsághelyzetekben alkalmazták.

Japán a 2000-es évek elején kezdett mennyiségi lazításba. 2013 után drámai mértékben bővítette állampapír-vásárlásait, 2016 szeptembere és 2024 márciusa között pedig már hozamgörbe-kontrollt tartott fent. A 10 éves állampapír hozamát 0 százalék körüli szinten rögzítették, amelyet a Bank of Japan (BoJ) korlátlan vásárlások ígéretével tartott fenn (3. ábra). A Bank of Japan elsődleges célja a 2 százalékos inflációs cél elérése és a monetáris lazítás fenntarthatóbbá tétele volt. A program ugyanakkor mellékhatásként a GDP 200-250 százalékát meghaladó államadósság finanszírozási költségeit is alacsonyan tartotta. A jegybank 2024 márciusában az inflációs és bérfolyamatok változása miatt a kialakult magas nemzetközi hozamkörnyezet és a radikálisan leértékelődő jen eredményeként megszüntette a rendszert.

A hozamgörbe-kontroll kiszámíthatóbb finanszírozást biztosíthat, tartós alkalmazása azonban jelentős monetáris és pénzügyi stabilitási kockázatokat hordoz.

A hozamok rögzítése torzíthatja a piaci árazást, túlzott kockázatvállalásra ösztönzik a pénzügyi szereplőket, gyengítik a deviza hitelességét, és egyre nagyobb vásárlásokat kényszerítenek ki, amikor a piacok tesztelik a kamatplafont. A hozamgörbe-kontroll fenntartása idején háttérbe kerülhet a jegybanki mandátum szerepe, és fiskális dominancia alakulhat ki. A rendszerből való kilépés különösen nehézzé válhat, ha a hozamok emelkedése jelentős átértékelési veszteségeket okoz a pénzügyi szektorban, és fokozatosan növeli az adósságszolgálat költségeit.

Devizapiaci fékek és egyensúlykeresés: tőkekontroll és árfolyamkorlátozás

A tőkekontroll és az árfolyamkorlátozások a pénzügyi elnyomás egyik legerősebb, közvetlen állami beavatkozással járó eszközei, amelyek korlátozzák a nemzetközi tőkeáramlásokat. A devizavásárlás, a külföldi átutalások, a külföldi befektetések korlátozása, valamint az árfolyam korlátozása mérsékelheti a globális pénzügyi sokkoknak való kitettséget. A tőkekontroll árfolyamkorlátozással egészülhet ki: a kormányzat a devizapiaci beavatkozások, a kétárfolyamos rendszerek vagy a jegybanki devizatartalékok használata révén mesterségesen stabil, vagy alacsony volatilitású árfolyamot tarthat fenn. Alkalmazásuk különösen finanszírozási válságok és hirtelen tőkekiáramlás idején kerül előtérbe, amire Malajzia (1998) és Izland (2008) is jó példa.

Kína a tőkekorlátozások, a szabályozott kamatok és az államilag irányított bankrendszer együttes alkalmazásával tartotta alacsonyan a finanszírozási költségeket. A korlátozott befektetési lehetőségek és az alacsony lakossági betéti kamatok a belföldi megtakarításokat az állami bankrendszer felé terelték, amely kedvező feltételekkel finanszírozta az államot és az államközeli vállalatokat. A rendszer ugyanakkor korlátozza a pénzügyi liberalizációt és a renminbi nemzetköziesedését, miközben torzíthatja a piaci árképzést és ösztönözheti a párhuzamos devizapiacok kialakulását.

A tőkekontroll rövid távon mérsékelheti a finanszírozási feszültségeket, tartós alkalmazása azonban jelentős gazdasági és hitelességi költségekkel járhat.

A korlátozások visszafoghatják a külföldi tőkebeáramlást, ronthatják a befektetői bizalmat, és gyengíthetik a pénzügyi rendszer hatékonyságát. Az árfolyam tartós védelme emellett szűkítheti a monetáris politika mozgásterét, amennyiben a kamatpolitikát egyre inkább az árfolyam stabilizálásának kell alárendelni.

Összefoglalás

Az államadósság csökkentésére több, eltérő gazdasági költséggel és kockázattal járó, illetve különböző eredményességű eszköz áll rendelkezésre. A fiskális kiigazítás az elsődleges egyenleg javításával, a gazdasági növekedés pedig az adósságráta nevezőjének bővítésével segíti az adósságleépítést. A privatizáció egyszeri bevételt biztosít, míg a restrukturálás közvetlenül mérsékli a fennálló kötelezettségeket, jelentős hitelességi és finanszírozási kockázatok mellett. Az infláció emelkedése a nominális adósság reálértékét csökkenti, hatását azonban a kamatok és az inflációs várakozások alkalmazkodása korlátozza. A pénzügyi elnyomás alacsonyan tarthatja a finanszírozási költségeket, de torzítja a pénzügyi piacokat.

A tartós adósságleépítés szempontjából meghatározó a kamatterheket meghaladó ütemű gazdasági növekedés és fegyelmezett gazdálkodás mentén egyensúly közeli vagy többletes elsődleges egyenleg, míg a többi eszköz jellemzően kiegészítő vagy átmenti megoldást jelenthet. A cikksorozat következő, záró részében a hazai folyamatokat és adósságcsökkentési lehetőségeket tekintjük át.

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