Megindult a visszaszámlálás: a Föld felé zuhan a NASA másfél tonnás űrtávcsöve

Az Egyesült Államok Űrhaderejének előrejelzése szerint a megközelítőleg másfél tonnás műhold keleti parti idő szerint november 4-én hajnali fél négy körül (magyar idő szerint reggel fél tízkor) éri el az atmoszférát, bár az időpontot egyelőre tizenegy órás hibahatárral tudják csak megbecsülni. A NASA várakozásai szerint a szerkezet nagy része elég a sűrűbb légrétegekben,

ám néhány alkatrész túlélheti a zuhanást, és becsapódhat a felszínbe.

A pontos becsapódási terület egyelőre nem ismert, az ugyanis nagyban függ a légkörbe lépés tényleges pillanatától. Az űreszköz alacsony pályahajlása miatt a megmaradó törmelékek kizárólag a déli és az északi szélesség 20,6 foka közötti egyenlítői sávban érhetnek földet. Annak az esélye, hogy a lehulló darabok bárkiben kárt tegyenek, rendkívül alacsony, nagyjából 1 a 2100-hoz. A NASA és az Űrhaderő folyamatosan nyomon követi az űrtávcső süllyedését, és szükség esetén frissíti az előrejelzéseket.

A Swiftet 2004-ben bocsátották fel azzal a céllal, hogy a kozmosz legpusztítóbb jelenségeit, a gamma-kitöréseket vizsgálja. Indulásakor a maga nemében egyedülálló műszernek számított, amely három teleszkópjával több hullámhossztartományban is képes volt megfigyeléseket végezni. Bár eredetileg mindössze kétéves elsődleges küldetésre tervezték, az űrobszervatórium végül több mint két évtizeden át szolgálta a tudományt.

Küldetése során az űrtávcső sokoldalú kutatóeszközként működött, hiszen a fény széles spektrumában vizsgálta az eget, villámgyorsan ráállt a rövid életű kozmikus felvillanásokra, és azonnal riasztást küldött más csillagvizsgálóknak a további mérések összehangolása érdekében. A Swift alapvetően bővítette a világegyetemről alkotott ismereteinket, miután a szupermasszív fekete lyukak által táplált aktív galaxisoktól és a röntgenkitöréseket produkáló csillagoktól kezdve a szupernóva-robbanásokon át egészen a Naprendszer üstököseiig és kisbolygóiig számos égitestet és jelenséget tanulmányozott.

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