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Ütik a dollárt Trump és a republikánusok felsülésére – mutatjuk, mi történik a forinttal!
Deviza

Ütik a dollárt Trump és a republikánusok felsülésére – mutatjuk, mi történik a forinttal!

Portfolio
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Durván gyengül a dollár szerda hajnalban, miután az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták jelentős előretörését jelezték. A befektetők Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését árazzák, a dollár eladási hulláma pedig a forint árfolyamában is látványosan megjelent.
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A dollár ledolgozta vesztesége egy részét

Hajnalban jelentősen gyengült a dollár az euróval szemben, miután a félidős választások eredményei Donald Trump republikánus pártjának súlyos vereségét jelezték a Kongresszus mindkét házában. Az euró jegyzése 1,126 dollár fölé is emelkedett, ami az amerikai deviza mintegy 0,5 százalékos gyengülését jelentette. Magyar idő szerint reggel 7 órára azonban a dollár ledolgozta vesztesége egy részét, és az euró jegyzése 1,123 dollárra csökkent.

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A forint a dollárral szemben 0,55 százalékkal erősödött, így az amerikai devizát 324,5 forint körül jegyezték.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróval szemben kezdetben gyengült a magyar fizetőeszköz, reggelre azonban 364,5 forint alá került az árfolyam, ami már közel 0,1 százalékos forinterősödést jelentett.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Szétverik a dollárt Trump és a republikánusok felsülésére – a forint is erősödik

Az első eredmények alapján a Demokrata Párt elsöprő győzelmet arathat a félidős választásokon, elhódítva az alsó és a felső házat. A kék fontos szenátusi helyeket szereztek Dél- és Észak-Karolinában, az előrejelzési piacok pedig egyre nagyobb esélyt adtak annak, hogy a törvényhozás mindkét házában többségbe kerülnek (részletes tudósításunkat itt olvashatja).

A befektetők részvény- és dolláreladással reagáltak, miközben nőtt a biztonságosnak tekintett amerikai állampapírok kereslete.

Így fest a választás állása nem sokkal 5 óra után:

congress
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Az euró fél százalékkal 1,1249 dollárra erősödött, a dollárindex pedig 0,3 százalékkal 101,4 pontra csökkent.

A jen 0,7 százalékkal erősödött, így egy dollárért 157,63 jent adtak.

Az amerikai deviza a svájci frankkal szemben 0,9 százalékot veszített értékéből, a brit font pedig 0,4 százalékkal 1,3460 dollárra drágult.

A dollár gyengüléséből a forint is profitált: a szerda hajnali, 4:52-es jegyzések alapján 324,60 forintba került az amerikai fizetőeszköz, mintegy másfél forinttal, 0,47 százalékkal kevesebbe az előző záróértéknél. A jegyzés hajnalban 326 fölül egészen 324,04 közelébe esett, majd részben korrigált.

Az euróval szemben viszont kissé gyengült a magyar deviza: a közös pénznemért 365,15 forintot kellett adni, ami 0,1 százalékos emelkedést jelentett az euró jegyzésében.

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A két devizapár eltérő iránya arra utal, hogy a dollárral szembeni forinterősödés elsősorban a nemzetközi dolláreladás következménye.

Carol Kong, a Commonwealth Bank of Australia devizastratégája a Reutersnek arról beszélt, hogy szerinte a dollár tovább gyengülhet, mert a demokrata kongresszusi többség korlátozhatná a kormányzati kiadásokat Trump hivatali idejének hátralévő részében. A közel-keleti helyzet ugyanakkor fordulatot hozhat: az elnök korábban kilátásba helyezte az Irán elleni légicsapások felújítását a választások után.

Egy újabb katonai eszkaláció felhajthatná az olajárakat, ami a szakértő szerint támaszt adhatna a dollárnak.

A nyersolaj hordónkénti ára egyelőre 103 dollárra csökkent.

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Moh Siong Sim, az OCBC devizastratégája a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok szigorúbb felügyeletének lehetőségét is kiemelte. A szabályozástól való félelem a technológiai túlsúlyú Nasdaq gyengébb teljesítményében is megmutatkozott, és az amerikai növekedési kilátásokon keresztül a dollárt is nyomás alá helyezheti.

Trump vétójoga ugyanakkor demokrata kongresszusi többség mellett is komoly akadályt jelentene az új szövetségi törvények elfogadásában.

A brit font piacán már a Bank of England csütörtöki kamatdöntése kerül előtérbe, amelyen 2023 augusztusa óta először emelkedhet az alapkamat. A kínai jüan eközben a nemzetközi kereskedésben 0,1 százalékkal gyengült a dollárhoz képest, miután a kínai jegybank a hazai deviza felértékelődésének fékezésére megemelte a pénzintézetek kötelező devizatartalék-rátáját.

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