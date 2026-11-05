Estére fogyott el a forint ereje

Az euró elveszítette a félidős amerikai választások óta összeszedett erősödését, mostanra már 1,1224-ig jött vissza a dollár.

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Ez a mozgás a USD/HUF-kurzusban is elmozdulást okozott, így már újra 324,7 környékig jött fel.

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Az euróval szemben pedig 364,5-ig gyengült vissza a magyar deviza.