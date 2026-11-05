Három év után lépett a brit jegybank, éledezik a dollár

Alig mozdult a font a kamatemelésre
A font gyakorlatilag ugyanott van, mint a kamatemelés előtt: az euró-font kurzus 0,833 körül, mindössze 0,05 százalékos mínuszban jár. Ez azt mutatja, hogy a kamatemelést a piac már teljes egészében beárazhatta – a döntés előtt az LSEG adatai szerint több mint 99 százalékos valószínűséget tulajdonítottak neki a befektetők.
A fontot így inkább a jövőre vonatkozó iránymutatás mozgathatja: a kamatemelés mellett nyolcan szavaztak, egy döntéshozó pedig 50 bázispontos lépést, vagyis 4,25 százalékos alapkamatot szeretett volna, Andrew Bailey jegybankelnök pedig
nyitva hagyta az ajtót egy újabb emelés előtt,
mivel a jegybank 2027 közepére 5 százalék körüli inflációra számít.
Lépett a Bank of England is, három év után emelt újra kamatot
Három év után először emelt kamatot a brit jegybank, amely a vártnál jóval szigorúbb hangvételt megütve 3,75 százalékról 4 százalékra növelte az irányadó rátát - számoltak be az ING Bank elemzői. A döntéshozók most egyhangúlag a szigorítás mellett szavaztak, többük pedig további szigorítást vetített előre. Az ING Bank elemzői szerint ugyanakkor a következő, legkésőbb februárra várt kamatemelés körül már komolyabb nézeteltérések alakulhatnak ki, és egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben további szigorító lépésekre lesz szükség.
Új napi csúcs
A dollár–forint árfolyam a délutáni kereskedésben 323,8-ig emelkedett, ami új napi mélypont a jegyzésben a magyar deviza szemszögéből.
Ha ezt a Fed elnöke meglátja, repesni fog az örömtől
Vártnál jóval erősebb termelékenységi adat érkezett az Egyesült Államokból, ahol a munkaerő termelékenysége a harmadik negyedévben évesítve 3,6 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a 2,8 százalékos várakozást és az előző negyedév 2,1 százalékos eredményét is, miközben a munkaerőköltség 0,7 százalékkal csökkent. Az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, a héten 189 ezer volt. A feszes munkaerőpiac tehát nem okoz inflációs nyomást, így az adatok az olajár csökkenésével együtt arra utalnak, hogy az amerikai jegybank decemberben talán nem emel kamatot. A döntésig azonban még két munkaerőpiaci és egy inflációs adat is megjelenik.
Erősödik a dollár, az olaj drágulása sem segít a forintnak
Az euró 363,1, a dollár 323,6 forinton áll – utóbbi jegyzés már csak egy picit marad el a napi mélypontjától, vagyis a forint a dollárral szemben a napi leggyengébb szintje közelében mozog. Közben az amerikai deviza nemzetközileg is erősödik az euró ellenében, az keresztárfolyam jelenleg 1,122-ig, szintén megközelítve az 1,1216-os napi mélypontját.
Az olajárak is felfelé korrigálnak, a Brent 1,36 százalékos pluszban, 97,57 dolláron, a WTI pedig 0,87 százalékos emelkedéssel, 90,67 dolláron áll. A drágulás azonban egyelőre mérsékelt a szerdai, több mint 8 százalékos zuhanáshoz képest.
Az erősödő dollár és a dráguló energia egyaránt kedvezőtlen hátteret jelenthet a forintnak.
Apró gyengülés
Az euró jegyzése 363,1 forintnál, a dolláré 323,3 forintnál jár, vagyis a magyar deviza a reggeli 362,2-es, illetve 321,6-os szintekhez képest mindkét vezető devizával szemben kissé gyengült. Az euró-dollár eközben 1,1243-ig csúszott vissza a reggeli 1,127 közeléből, ami jól mutatja, hogy a forintpiaci mozgás mögött elsősorban a dollár visszakapaszkodása állhat.
Ismét 363 felett az euró
A délelőtti kereskedésben gyengült a forint: az euró 363, a dollár 322,8 forinton áll.
Egyelőre megállt a dollár gyengülése
Rövid szusszanót tart a dollár a tegnapi gyengülését követően: az euró-dollár a reggeli 1,127 közeléből 1,1243-ig húzódott vissza, vagyis a dollár kicsit korrigál a félidős választás után, és elkezdte ledolgozni veszteségeinek egy részét.
Így indul a reggel
Csütörtök reggel 362,2 forintnál jár az euró jegyzése, a dollárt pedig már 321,6 forintért adják. Az euróval szembeni szint a szerda esti, másfél havi csúcsot jelentő 362,5-ös árfolyamnál is erősebb, a dollárral szembeni mozgás viszont ennél is látványosabb: a szerda hajnali 326-os jegyzésekhez képest több mint négy forinttal került lejjebb a kurzus.
A nap egyik fő eseménye a Bank of England kamatdöntése lesz –2023 augusztusa óta először emelkedhet az alapkamat.
Ezt hozta a szerda a devizapiacon
A szerdai nap fő történése az amerikai félidős választás volt: a demokraták mindkét házban elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték árazni, ami széles körű dolláreladást indított el. A dollárindex már hajnalban több mint fél százalékot esett, a gyengülés a jennel, a frankkal és a fonttal szemben is látszott, a forint pedig estére másfél havi csúcsra, 362,5 közelébe erősödött az euróval szemben – ilyen szinten utoljára szeptember 22-én járt a kurzus.
A forintot itthon is "megtámogatták", ugyanis a KSH adatai alapján a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a költségvetés pedig 200 milliárd forintos októberi hiánnyal az elmúlt évek egyik legjobb havi egyenlegét hozta. Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, és
a következő hónapokban is a 350–370-es sávban maradhat a kurzus.
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