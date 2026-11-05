Három év után lépett a brit jegybank, éledezik a dollár

A font gyakorlatilag ugyanott van, mint a kamatemelés előtt: az euró-font kurzus 0,833 körül, mindössze 0,05 százalékos mínuszban jár. Ez azt mutatja, hogy a kamatemelést a piac már teljes egészében beárazhatta – a döntés előtt az LSEG adatai szerint több mint 99 százalékos valószínűséget tulajdonítottak neki a befektetők.

A fontot így inkább a jövőre vonatkozó iránymutatás mozgathatja: a kamatemelés mellett nyolcan szavaztak, egy döntéshozó pedig 50 bázispontos lépést, vagyis 4,25 százalékos alapkamatot szeretett volna, Andrew Bailey jegybankelnök pedig

nyitva hagyta az ajtót egy újabb emelés előtt,

mivel a jegybank 2027 közepére 5 százalék körüli inflációra számít.