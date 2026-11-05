Három év után lépett a brit jegybank, majdnem teljesen visszaadta a forint szerdai nyereségét

Az euró jegyzése 364,3 forintnál, a dolláré 324,6-nál jár, vagyis a magyar fizetőeszköz mindkét vezető devizával szemben 0,5 százalék feletti gyengülésben van a szerdai záróárhoz képest.

A reggeli szintekhez mérve még látványosabb a fordulat. Az euró-forint 362,1-es napi mélypontjáról több mint két forinttal, a dollár-forint a 321,4-ös mélypontról több mint három forinttal került feljebb,

így a forint gyakorlatilag ledolgozta a szerdai, amerikai választás utáni erősödését.

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