Késő estig pofozgatták a forintot

Napi mélypontján fejezi be a napot a forint
A dollárhoz képest a forint napon belül közel 2 egységgel gyengült, az árfolyam a 325-ös szintnél van, nagyjából ott, amikor szerda hajnalban megjöttek az első, Republikánus Párt számára lesújtó eredmények.
Az euróhoz képest is napi mélypontja környékén, 364,6 forintnál jár az árfolyam.
Csúszik tovább a forint
Az euróárfolyam már 364,7 forint fölé ment fel, amiben egyre nagyobb szerepet játszik az, hogy a befektetők az amerikai tőzsdéken látható purgálás miatt a biztonságosabb eszközök, így a dollár felé mennek.
A dollárral szemben is megvan az új napi mélypont, már 325 fölött is volt a váltás.
Kapaszkodik vissza a dollár, gyengül a forint
Az euró elveszítette a félidős amerikai választások óta összeszedett erősödését, mostanra már 1,1224-ig jött vissza a dollár.
Ez a mozgás a USD/HUF-kurzusban is elmozdulást okozott, így már újra 324,7 környékig jött fel.
Az euróval szemben pedig 364,5-ig gyengült vissza a magyar deviza.
Nem tartja magát a forint
Estére tovább fogyott a forint ereje: már 364,2-364,5 között mozog az euróárfolyam.
A dollárral szemben is veszített a magyar deviza csütörtökön: a kurzus most 324 forintnál jár, ami enyhe erősödés a 324,8-as napi dollárcsúcshoz képest.
Nagyot gyengült a forint
Az euró jegyzése 364,3 forintnál, a dolláré 324,6-nál jár, vagyis a magyar fizetőeszköz mindkét vezető devizával szemben 0,5 százalék feletti gyengülésben van a szerdai záróárhoz képest.
A reggeli szintekhez mérve még látványosabb a fordulat. Az euró-forint 362,1-es napi mélypontjáról több mint két forinttal, a dollár-forint a 321,4-ös mélypontról több mint három forinttal került feljebb,
így a forint gyakorlatilag ledolgozta a szerdai, amerikai választás utáni erősödését.
Tovább kell emelni a kamatokat ta Fed egyik döntéshozója szerint.
További kamatemelésekre lesz szükség az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) részéről az infláció letörése érdekében – jelentette ki Thomas Barkin, a richmondi Fed elnöke egy csütörtöki interjúban. A jegybankár szerint az irány egyértelmű, a szigorítás pontos mértéke és üteme azonban még nyitott kérdés, bár a maga részéről a fokozatos lépéseket tartja indokoltnak.
Régiós szomszéd is emelt a kamatokon
A cseh jegybank negyed százalékponttal négy százalékra emelte az alapkamatot csütörtöki ülésén
- olvasható a közleményükben.
A cseh nemzeti bank alapkamata ezzel 2025 eleje óta a legmagasabb szintre került, ugyanakkor a döntés nem meglepetés, mert a szakértők a pénzromlás jövő évi várható felgyorsulása miatt számítottak erre a lépésre. Az idei éves infláció 2,1 százalék körül lehet, augusztusban még két százalékkal számoltak.
A jegybank új prognózisában rontotta várakozásait, ugyanis
Idén a cseh gazdaság 1,7 százalékos növekedésével számol, az augusztusban közzétett prognózis viszont még 2,2 százalékos GDP növekedést várt.
Romlottak a jövő évi várakozások is: a GDP 2,5 százalékos növekedését várják, míg augusztusban ez a szám 2,7 százalék volt.
A cseh deviza az emelés ellenére gyengüléssel reagált:
Alig mozdult a font a kamatemelésre
A font gyakorlatilag ugyanott van, mint a kamatemelés előtt: az euró-font kurzus 0,833 körül, mindössze 0,05 százalékos mínuszban jár. Ez azt mutatja, hogy a kamatemelést a piac már teljes egészében beárazhatta – a döntés előtt az LSEG adatai szerint több mint 99 százalékos valószínűséget tulajdonítottak neki a befektetők.
A fontot így inkább a jövőre vonatkozó iránymutatás mozgathatja: a kamatemelés mellett nyolcan szavaztak, egy döntéshozó pedig 50 bázispontos lépést, vagyis 4,25 százalékos alapkamatot szeretett volna, Andrew Bailey jegybankelnök pedig
nyitva hagyta az ajtót egy újabb emelés előtt,
mivel a jegybank 2027 közepére 5 százalék körüli inflációra számít.
Lépett a Bank of England is, három év után emelt újra kamatot
Három év után először emelt kamatot a brit jegybank, amely a vártnál jóval szigorúbb hangvételt megütve 3,75 százalékról 4 százalékra növelte az irányadó rátát - számoltak be az ING Bank elemzői. A döntéshozók most egyhangúlag a szigorítás mellett szavaztak, többük pedig további szigorítást vetített előre. Az ING Bank elemzői szerint ugyanakkor a következő, legkésőbb februárra várt kamatemelés körül már komolyabb nézeteltérések alakulhatnak ki, és egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben további szigorító lépésekre lesz szükség.
Új napi csúcs
A dollár–forint árfolyam a délutáni kereskedésben 323,8-ig emelkedett, ami új napi mélypont a jegyzésben a magyar deviza szemszögéből.
Ha ezt a Fed elnöke meglátja, repesni fog az örömtől
Vártnál jóval erősebb termelékenységi adat érkezett az Egyesült Államokból, ahol a munkaerő termelékenysége a harmadik negyedévben évesítve 3,6 százalékkal nőtt. Ez meghaladta a 2,8 százalékos várakozást és az előző negyedév 2,1 százalékos eredményét is, miközben a munkaerőköltség 0,7 százalékkal csökkent. Az új munkanélküli segélykérelmek száma továbbra is nagyon alacsony, a héten 189 ezer volt. A feszes munkaerőpiac tehát nem okoz inflációs nyomást, így az adatok az olajár csökkenésével együtt arra utalnak, hogy az amerikai jegybank decemberben talán nem emel kamatot. A döntésig azonban még két munkaerőpiaci és egy inflációs adat is megjelenik.
Erősödik a dollár, az olaj drágulása sem segít a forintnak
Az euró 363,1, a dollár 323,6 forinton áll – utóbbi jegyzés már csak egy picit marad el a napi mélypontjától, vagyis a forint a dollárral szemben a napi leggyengébb szintje közelében mozog. Közben az amerikai deviza nemzetközileg is erősödik az euró ellenében, az keresztárfolyam jelenleg 1,122-ig, szintén megközelítve az 1,1216-os napi mélypontját.
Az olajárak is felfelé korrigálnak, a Brent 1,36 százalékos pluszban, 97,57 dolláron, a WTI pedig 0,87 százalékos emelkedéssel, 90,67 dolláron áll. A drágulás azonban egyelőre mérsékelt a szerdai, több mint 8 százalékos zuhanáshoz képest.
Az erősödő dollár és a dráguló energia egyaránt kedvezőtlen hátteret jelenthet a forintnak.
Apró gyengülés
Az euró jegyzése 363,1 forintnál, a dolláré 323,3 forintnál jár, vagyis a magyar deviza a reggeli 362,2-es, illetve 321,6-os szintekhez képest mindkét vezető devizával szemben kissé gyengült. Az euró-dollár eközben 1,1243-ig csúszott vissza a reggeli 1,127 közeléből, ami jól mutatja, hogy a forintpiaci mozgás mögött elsősorban a dollár visszakapaszkodása állhat.
Ismét 363 felett az euró
A délelőtti kereskedésben gyengült a forint: az euró 363, a dollár 322,8 forinton áll.
Egyelőre megállt a dollár gyengülése
Rövid szusszanót tart a dollár a tegnapi gyengülését követően: az euró-dollár a reggeli 1,127 közeléből 1,1243-ig húzódott vissza, vagyis a dollár kicsit korrigál a félidős választás után, és elkezdte ledolgozni veszteségeinek egy részét.
Így indul a reggel
Csütörtök reggel 362,2 forintnál jár az euró jegyzése, a dollárt pedig már 321,6 forintért adják. Az euróval szembeni szint a szerda esti, másfél havi csúcsot jelentő 362,5-ös árfolyamnál is erősebb, a dollárral szembeni mozgás viszont ennél is látványosabb: a szerda hajnali 326-os jegyzésekhez képest több mint négy forinttal került lejjebb a kurzus.
A nap egyik fő eseménye a Bank of England kamatdöntése lesz –2023 augusztusa óta először emelkedhet az alapkamat.
Ezt hozta a szerda a devizapiacon
A szerdai nap fő történése az amerikai félidős választás volt: a demokraták mindkét házban elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték árazni, ami széles körű dolláreladást indított el. A dollárindex már hajnalban több mint fél százalékot esett, a gyengülés a jennel, a frankkal és a fonttal szemben is látszott, a forint pedig estére másfél havi csúcsra, 362,5 közelébe erősödött az euróval szemben – ilyen szinten utoljára szeptember 22-én járt a kurzus.
A forintot itthon is "megtámogatták", ugyanis a KSH adatai alapján a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a költségvetés pedig 200 milliárd forintos októberi hiánnyal az elmúlt évek egyik legjobb havi egyenlegét hozta. Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, és
a következő hónapokban is a 350–370-es sávban maradhat a kurzus.
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