Késő estig pofozgatták a forintot

A dollárhoz képest a forint napon belül közel 2 egységgel gyengült, az árfolyam a 325-ös szintnél van, nagyjából ott, amikor szerda hajnalban megjöttek az első, Republikánus Párt számára lesújtó eredmények.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Az euróhoz képest is napi mélypontja környékén, 364,6 forintnál jár az árfolyam.