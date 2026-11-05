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Magához tért a dollár, megtorpant a forint lendülete
Deviza

Magához tért a dollár, megtorpant a forint lendülete

Portfolio
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A demokraták félidős választási tarolása után szerdán gyengült a dollár, a forint pedig másfél havi csúcsra erősödött az euróval szemben – itthon ráadásul a vártnál jobb, 8,2 százalékos éves ipari bővülés is támogatta a hangulatot. A dolláreladási hullám csütörtökön egyelőre megállt, miközben ma a Bank of England kamatdöntése kerül a fókuszba – 2023 augusztusa óta először emelkedhet a brit alapkamat. Csütörtök reggel az euró jegyzése 362,2, a dolláré 321,6.
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Ismét 363 felett az euró

A délelőtti kereskedésben gyengült a forint: az euró 363, a dollár 322,8 forinton áll.

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Egyelőre megállt a dollár gyengülése

Rövid szusszanót tart a dollár a tegnapi gyengülését követően: az euró-dollár a reggeli 1,127 közeléből 1,1243-ig húzódott vissza, vagyis a dollár kicsit korrigál a félidős választás után, és elkezdte ledolgozni veszteségeinek egy részét.

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Így indul a reggel

Csütörtök reggel 362,2 forintnál jár az euró jegyzése, a dollárt pedig már 321,6 forintért adják. Az euróval szembeni szint a szerda esti, másfél havi csúcsot jelentő 362,5-ös árfolyamnál is erősebb, a dollárral szembeni mozgás viszont ennél is látványosabb: a szerda hajnali 326-os jegyzésekhez képest több mint négy forinttal került lejjebb a kurzus.

A nap egyik fő eseménye a Bank of England kamatdöntése lesz –2023 augusztusa óta először emelkedhet az alapkamat.

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Ezt hozta a szerda a devizapiacon

A szerdai nap fő történése az amerikai félidős választás volt: a demokraták mindkét házban elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték árazni, ami széles körű dolláreladást indított el. A dollárindex már hajnalban több mint fél százalékot esett, a gyengülés a jennel, a frankkal és a fonttal szemben is látszott, a forint pedig estére másfél havi csúcsra, 362,5 közelébe erősödött az euróval szemben – ilyen szinten utoljára szeptember 22-én járt a kurzus.

A forintot itthon is "megtámogatták", ugyanis a KSH adatai alapján a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a költségvetés pedig 200 milliárd forintos októberi hiánnyal az elmúlt évek egyik legjobb havi egyenlegét hozta. Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, és

a következő hónapokban is a 350–370-es sávban maradhat a kurzus.

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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