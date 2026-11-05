Magához tért a dollár, megtorpant a forint lendülete

Ismét 363 felett az euró
A délelőtti kereskedésben gyengült a forint: az euró 363, a dollár 322,8 forinton áll.
Egyelőre megállt a dollár gyengülése
Rövid szusszanót tart a dollár a tegnapi gyengülését követően: az euró-dollár a reggeli 1,127 közeléből 1,1243-ig húzódott vissza, vagyis a dollár kicsit korrigál a félidős választás után, és elkezdte ledolgozni veszteségeinek egy részét.
Így indul a reggel
Csütörtök reggel 362,2 forintnál jár az euró jegyzése, a dollárt pedig már 321,6 forintért adják. Az euróval szembeni szint a szerda esti, másfél havi csúcsot jelentő 362,5-ös árfolyamnál is erősebb, a dollárral szembeni mozgás viszont ennél is látványosabb: a szerda hajnali 326-os jegyzésekhez képest több mint négy forinttal került lejjebb a kurzus.
A nap egyik fő eseménye a Bank of England kamatdöntése lesz –2023 augusztusa óta először emelkedhet az alapkamat.
Ezt hozta a szerda a devizapiacon
A szerdai nap fő történése az amerikai félidős választás volt: a demokraták mindkét házban elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték árazni, ami széles körű dolláreladást indított el. A dollárindex már hajnalban több mint fél százalékot esett, a gyengülés a jennel, a frankkal és a fonttal szemben is látszott, a forint pedig estére másfél havi csúcsra, 362,5 közelébe erősödött az euróval szemben – ilyen szinten utoljára szeptember 22-én járt a kurzus.
A forintot itthon is "megtámogatták", ugyanis a KSH adatai alapján a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a költségvetés pedig 200 milliárd forintos októberi hiánnyal az elmúlt évek egyik legjobb havi egyenlegét hozta. Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, és
a következő hónapokban is a 350–370-es sávban maradhat a kurzus.
Ha bővebben is érdekel:
Egyik pillanatról a másikra összeomlott Trump és Putyin nagy dízelalkuja - Senki nem kér az orosz üzemanyagból
A hajók egy része már irányt változtatott.
Két beruházásról döntött a kormány, Vitézy ismertette a részleteket
Új épületet kap a gyömrői iskola, előkészítik a 442-es főút fejlesztését
Olyan történik a benzinkutakon, amire 2022 óta nem volt példa
Dőlnek a rekordok.
Bocsánatot kért a Levéltár, tévesen került az ügynökadatbázisba egy ismert politikus
Felülvizsgálatot rendeltek el a hiba miatt.
Aggasztó számok érkeztek Pekingből - Mi lesz így a dízelellátással?
Bezuhan az export.
Története legnagyobb nyereségét érte el a Commerzbank, jöhet az összeolvadás az UniCredittel
Bár a harmadik negyedév kissé elmaradt az elemzői várakozásoktól.
Összeveszett Zelenszkij a világ leggazdagabb emberével: "ez egy nagyon rossz vicc"
Éles bírálatok röpködnek oda-vissza.
Concorde: jelentős hozampotenciált nyújt még a Magyar Telekom részvénye
3000 forint feletti célárat adott az elemző.
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
A piacokon is sok izgalom várható.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.