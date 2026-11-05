Magához tért a dollár, megtorpant a forint lendülete

A szerdai nap fő történése az amerikai félidős választás volt: a demokraták mindkét házban elsöprő győzelmet arattak, a befektetők pedig Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterének szűkülését kezdték árazni, ami széles körű dolláreladást indított el. A dollárindex már hajnalban több mint fél százalékot esett, a gyengülés a jennel, a frankkal és a fonttal szemben is látszott, a forint pedig estére másfél havi csúcsra, 362,5 közelébe erősödött az euróval szemben – ilyen szinten utoljára szeptember 22-én járt a kurzus.

A forintot itthon is "megtámogatták", ugyanis a KSH adatai alapján a szeptemberi ipari termelés 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a költségvetés pedig 200 milliárd forintos októberi hiánnyal az elmúlt évek egyik legjobb havi egyenlegét hozta. Az ING vezető elemzője, Virovácz Péter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamát ma már főként a világgazdasági folyamatok alakítják, és

a következő hónapokban is a 350–370-es sávban maradhat a kurzus.

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