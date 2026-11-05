Tovább kell emelni a kamatokat a Fed egyik döntéshozója szerint

További kamatemelésekre lesz szükség az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) részéről az infláció letörése érdekében – jelentette ki Thomas Barkin, a richmondi Fed elnöke egy csütörtöki interjúban. A jegybankár szerint az irány egyértelmű, a szigorítás pontos mértéke és üteme azonban még nyitott kérdés, bár a maga részéről a fokozatos lépéseket tartja indokoltnak.

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A CNBC-nek nyilatkozva Barkin hangsúlyozta, hogy a rekordközeli alacsony munkanélküliség és a túlságosan magas infláció együttesen egyértelművé teszi a monetáris politika számára a követendő utat. A döntéshozó szerint a jelenlegi globális gazdasági környezetben a fokozatos szigorítás a legésszerűbb, mivel ez időt hagy az újabb makrogazdasági adatok beérkezésére és kiértékelésére.

A nyilatkozat alig több mint egy héttel azután hangzott el, hogy a Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) változatlanul a 3,75 és 4 százalék közötti sávban hagyta az irányadó kamatot. A testület a szeptemberi, 25 bázispontos emelés idején még nagyrészt egyetértett abban, hogy 2026 vége előtt szükség lehet egy újabb szigorításra, a legutóbbi ülés után azonban már úgy fogalmaztak, hogy további információkra várnak a következő lépés előtt. Bár Barkin jelenleg nem szavazó tagja a kamatdöntő bizottságnak, jövőre, 2027-ben már szavazati joggal vesz részt az üléseken.

A richmondi Fed elnöke úgy látja, hogy a jelenlegi kamatszint közel jár a semleges rátához, vagyis ahhoz az állapothoz, amely sem nem fékezi, sem nem élénkíti a gazdaságot.

Ugyanakkor rámutatott, hogy a gazdaság mintegy kétharmadát kitevő lakossági fogyasztás továbbra is viszonylag magas szinten áll. Ez arra utal, hogy a monetáris politika még nem fogja vissza érdemben a keresletet, sőt, bizonyos mértékig még támogató is.

Barkin a jelenlegi helyzet legnagyobb kockázatának egyértelműen az inflációt nevezte, és reményét fejezte ki, hogy a szeptemberi, valamint az esetleges jövőbeli kamatemelések képesek lesznek mérsékelni azt. Érdekességként megemlítette, hogy rövid távon a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárul az árnyomáshoz, ám a technológia idővel növelni fogja a termelékenységet, ami hosszabb távon már az infláció csökkenését segíti majd elő.

A piaci szereplők mindenesetre további szigorításra készülnek, a CME Group FedWatch elemzőeszköze szerint ugyanis a befektetők több mint 80 százalékos valószínűséggel áraznak egy decemberi kamatemelést, amit várakozásaik szerint 2027-ben egy újabb lépés követ majd.

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