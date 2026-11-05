8°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Tovább kell emelni a kamatokat a Fed egyik döntéshozója szerint
Deviza

Tovább kell emelni a kamatokat a Fed egyik döntéshozója szerint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
További kamatemelésekre lesz szükség az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) részéről az infláció letörése érdekében – jelentette ki Thomas Barkin, a richmondi Fed elnöke egy csütörtöki interjúban. A jegybankár szerint az irány egyértelmű, a szigorítás pontos mértéke és üteme azonban még nyitott kérdés, bár a maga részéről a fokozatos lépéseket tartja indokoltnak.
Vállalkozói Klub 2026
Szakértőinkkel arra keressük a választ, hogy milyen tényezők és finanszírozási lehetőségek támogathatják a fenntartható növekedést a változó gazdasági környezetben, valamint feltérképezzük a kkv-hitelezés jelenlegi helyzetét és a legfrissebb finanszírozási forrásokat is. Gyere el te is.
Információ és jelentkezés

A CNBC-nek nyilatkozva Barkin hangsúlyozta, hogy a rekordközeli alacsony munkanélküliség és a túlságosan magas infláció együttesen egyértelművé teszi a monetáris politika számára a követendő utat. A döntéshozó szerint a jelenlegi globális gazdasági környezetben a fokozatos szigorítás a legésszerűbb, mivel ez időt hagy az újabb makrogazdasági adatok beérkezésére és kiértékelésére.

A nyilatkozat alig több mint egy héttel azután hangzott el, hogy a Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) változatlanul a 3,75 és 4 százalék közötti sávban hagyta az irányadó kamatot. A testület a szeptemberi, 25 bázispontos emelés idején még nagyrészt egyetértett abban, hogy 2026 vége előtt szükség lehet egy újabb szigorításra, a legutóbbi ülés után azonban már úgy fogalmaztak, hogy további információkra várnak a következő lépés előtt. Bár Barkin jelenleg nem szavazó tagja a kamatdöntő bizottságnak, jövőre, 2027-ben már szavazati joggal vesz részt az üléseken.

A richmondi Fed elnöke úgy látja, hogy a jelenlegi kamatszint közel jár a semleges rátához, vagyis ahhoz az állapothoz, amely sem nem fékezi, sem nem élénkíti a gazdaságot.

Ugyanakkor rámutatott, hogy a gazdaság mintegy kétharmadát kitevő lakossági fogyasztás továbbra is viszonylag magas szinten áll. Ez arra utal, hogy a monetáris politika még nem fogja vissza érdemben a keresletet, sőt, bizonyos mértékig még támogató is.

Még több Deviza

Három év után lépett a brit jegybank, majdnem teljesen visszaadta a forint szerdai nyereségét

Töretlen a forinterősödés, másfél hónapos csúcson a magyar fizetőeszköz

Mit csinál a dollár a választás napján?

Barkin a jelenlegi helyzet legnagyobb kockázatának egyértelműen az inflációt nevezte, és reményét fejezte ki, hogy a szeptemberi, valamint az esetleges jövőbeli kamatemelések képesek lesznek mérsékelni azt. Érdekességként megemlítette, hogy rövid távon a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárul az árnyomáshoz, ám a technológia idővel növelni fogja a termelékenységet, ami hosszabb távon már az infláció csökkenését segíti majd elő.

A piaci szereplők mindenesetre további szigorításra készülnek, a CME Group FedWatch elemzőeszköze szerint ugyanis a befektetők több mint 80 százalékos valószínűséggel áraznak egy decemberi kamatemelést, amit várakozásaik szerint 2027-ben egy újabb lépés követ majd.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Töretlen a forinterősödés, másfél hónapos csúcson a magyar fizetőeszköz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility