Tovább kell emelni a kamatokat a Fed egyik döntéshozója szerint

A CNBC-nek nyilatkozva Barkin hangsúlyozta, hogy a rekordközeli alacsony munkanélküliség és a túlságosan magas infláció együttesen egyértelművé teszi a monetáris politika számára a követendő utat. A döntéshozó szerint a jelenlegi globális gazdasági környezetben a fokozatos szigorítás a legésszerűbb, mivel ez időt hagy az újabb makrogazdasági adatok beérkezésére és kiértékelésére.
A nyilatkozat alig több mint egy héttel azután hangzott el, hogy a Fed Nyíltpiaci Bizottsága (FOMC) változatlanul a 3,75 és 4 százalék közötti sávban hagyta az irányadó kamatot. A testület a szeptemberi, 25 bázispontos emelés idején még nagyrészt egyetértett abban, hogy 2026 vége előtt szükség lehet egy újabb szigorításra, a legutóbbi ülés után azonban már úgy fogalmaztak, hogy további információkra várnak a következő lépés előtt. Bár Barkin jelenleg nem szavazó tagja a kamatdöntő bizottságnak, jövőre, 2027-ben már szavazati joggal vesz részt az üléseken.
A richmondi Fed elnöke úgy látja, hogy a jelenlegi kamatszint közel jár a semleges rátához, vagyis ahhoz az állapothoz, amely sem nem fékezi, sem nem élénkíti a gazdaságot.
Ugyanakkor rámutatott, hogy a gazdaság mintegy kétharmadát kitevő lakossági fogyasztás továbbra is viszonylag magas szinten áll. Ez arra utal, hogy a monetáris politika még nem fogja vissza érdemben a keresletet, sőt, bizonyos mértékig még támogató is.
Barkin a jelenlegi helyzet legnagyobb kockázatának egyértelműen az inflációt nevezte, és reményét fejezte ki, hogy a szeptemberi, valamint az esetleges jövőbeli kamatemelések képesek lesznek mérsékelni azt. Érdekességként megemlítette, hogy rövid távon a mesterséges intelligencia térnyerése is hozzájárul az árnyomáshoz, ám a technológia idővel növelni fogja a termelékenységet, ami hosszabb távon már az infláció csökkenését segíti majd elő.
A piaci szereplők mindenesetre további szigorításra készülnek, a CME Group FedWatch elemzőeszköze szerint ugyanis a befektetők több mint 80 százalékos valószínűséggel áraznak egy decemberi kamatemelést, amit várakozásaik szerint 2027-ben egy újabb lépés követ majd.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van
Aggasztó kép a jövő társadalmainak egyik legfájdalmasabb problémájáról.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Vége lehet a bankok aranykorának: demokrata szigort hozhat a hatalomátvétel Amerikában
A demokraták a várakozások szerint nem fognak kesztyűs kézzel bánni a pénzintézetekkel.
Több tízezer embernek kell kicserélnie a személyi igazolványát – figyelmeztet a minisztérium
Lehet, hogy önnek is új iratokra lesz szüksége, azonnal lépni kell!
Megérkeztek az influenza elleni vakcinák: mutatjuk, kik kaphatják ingyen az oltást
Nem érdemes megvárni a járvány kezdetét.
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.